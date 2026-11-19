Reuniunea trilaterală dintre liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei ridică semne de întrebare privind obiectivele Washingtonului. Un fost ambasador american consideră că întâlnirea oferă avantaje clare Moscovei și Beijingului, însă beneficiile pentru administrația Trump sunt greu de identificat.

Christopher Hill, fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat american Foto: United States Department of State

Nu este clar ce ar putea obține Statele Unite în urma întâlnirii dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, a declarat Christopher Hill, fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat american și ambasador al SUA în cinci țări.

Diplomatul, care a lucrat atât în administrații republicane, cât și democrate, a criticat caracterul predominant simbolic al reuniunii și a afirmat că aceasta nu pare să ofere soluții pentru problemele majore cu care se confruntă comunitatea internațională.

Într-un interviu acordat CNN, Hill a remarcat lipsa de claritate privind subiectele pe care președintele american intenționează să le abordeze, în pofida referirilor oficiale la neproliferarea armelor nucleare și la alte teme de pe agenda discuțiilor.

„Ai impresia că totul este organizat mai degrabă pentru spectacolul public și că nu abordează cu adevărat problemele foarte grave cu care ne confruntăm”, a declarat fostul diplomat.

În opinia sa, Vladimir Putin nu are prea multe de pierdut în urma reuniunii, mai ales că ideea întâlnirii ar fi pornit chiar de la liderul rus.

„Nu văd ce ar putea pierde Putin din această întâlnire. De fapt, ideea i-a aparținut de la bun început. Prin urmare, cred că Putin a obținut deja destul de mult”, a spus Hill.

Diplomatul consideră că și Xi Jinping are de câștigat, deoarece China găzduiește reuniunea și își consolidează rolul de mediator între cele două mari puteri.

„Este evident ce obține Xi Jinping din această întâlnire. Văd și ce câștigă Vladimir Putin. Ceea ce nu îmi este deloc clar este ce obțin Statele Unite”, a adăugat acesta.

De ce summit-ul nu este o repetare a Conferinței de la Ialta

Întâlnirea fără precedent dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping a fost comparată cu Conferința de la Ialta din 1945, când liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au discutat viitoarea ordine mondială după înfrângerea Germaniei naziste.

Cele două reuniuni au loc în perioade de instabilitate internațională și implică trei mari puteri care discută probleme cu impact asupra securității globale. Există însă diferențe fundamentale între cele două contexte.

Conferința de la Ialta a reunit trei state care luptau de aceeași parte împotriva unui adversar comun. În schimb, întâlnirea de la Shenzhen aduce la aceeași masă lideri ale căror țări au interese strategice divergente și viziuni diferite asupra ordinii internaționale.

În februarie 1945, președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin s-au întâlnit în stațiunea Ialta, din sudul Crimeei.

Discuțiile au vizat ultimele etape ale războiului împotriva Japoniei, viitorul Germaniei și reorganizarea Europei după încheierea conflictului. Negocierile au contribuit, de asemenea, la conturarea arhitecturii internaționale postbelice și la înființarea Organizației Națiunilor Unite.

Conferința a fost considerată atunci un semnal că relația de cooperare dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică ar putea continua și după război. Această perspectivă s-a estompat însă rapid, iar rivalitatea dintre cele două puteri a dus la declanșarea Războiului Rece.

Contextul actual este diferit. Întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi are loc în timp ce Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, început în urmă cu aproape cinci ani, iar Statele Unite sunt implicate într-un conflict cu Iranul, marcat de atacuri reciproce.

În plus, cei trei lideri au prezentat motive diferite pentru organizarea reuniunii, ceea ce reduce perspectivele unui acord substanțial.

Beijingul încearcă să evite imaginea unei noi împărțiri a lumii

China nu dorește ca reuniunea de la Shenzhen să fie percepută drept o repetare a Conferinței de la Ialta, consideră David Shullman, vicepreședinte al Asia Society Policy Institute.

Potrivit acestuia, Beijingul încearcă să evite impresia că cele trei mari puteri negociază împărțirea lumii în sfere de influență.

„Din perspectiva Chinei, nu își dorește imaginea unei noi Conferințe de la Ialta”, a declarat Shullman pentru CNN.

Expertul a explicat că Beijingul încearcă să se prezinte drept un stat care nu urmărește să devină o putere hegemonică, ci un partener al țărilor din Sudul Global.

În acest context, asocierea cu o reuniune în care trei mari puteri ar părea că își împart zonele de influență ar contrazice mesajul diplomatic pe care China încearcă să îl transmită la nivel internațional.

Summit-ul de la Shenzhen are, astfel, o miză care depășește discuțiile directe dintre cei trei lideri. În timp ce Moscova și Beijingul pot obține avantaje diplomatice din simpla desfășurare a reuniunii, Washingtonul trebuie să demonstreze că întâlnirea produce rezultate concrete pentru interesele Statelor Unite și ale aliaților săi.