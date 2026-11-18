La o lună după summitul de la Malta, consilierul lui Gorbaciov, Anatoli Cerniaev, își nota în jurnal că tratatele semnate contau mai puțin decât schimbarea de atmosferă dintre cele două superputeri. Trump și Xi Jinping ating și ei miza „atmosferei“, dar documentele rămân și aici puține.

Xi Jinping și Donald trump Foto: AFP

Anatoli Cerniaev, consilier pentru politică externă al liderului sovietic, a trecut în jurnal impresii din turneul din Italia și de la Malta, din decembrie 1989. Despre negocieri a scris fără entuziasm. Discuțiile și documentele semnate nu i s-au părut semnificative, pentru că „totul se mai făcuse cu alte țări“, iar puține au fost transformate în acțiune. Miezul lucrurilor era, în opinia lui, schimbarea atmosferei politice generale.

Despre întâlnirea propriu-zisă nota că i s-a părut „un lucru obișnuit“, fără solemnitate. Gorbaciov se purta ca și cum ar fi fost vechi prieten cu Bush, „sincer, simplu și bine intenționat“. Cerniaev scria că Gorbaciov știa că numărul de rachete reduse azi sau mâine nu era hotărâtor, ci faptul că URSS și SUA nu mai erau dușmani. Gorbaciov nu credea în nicio ideologie și se întreba, spunea consilierul, dacă oamenii trebuie să tragă unii în alții pentru că cred în „zei diferiți“.

Jurnalul, din care a publicat pe blogul său de pe adevarul.ro și Cristian Unteanu, descrie și entuziasmul publicului din Italia. În Milano, mulțimea scanda „Gorby! Gorby!“ și abia a lăsat mașinile să treacă. Cerniaev explică isteria prin faptul că Gorbaciov înlăturase „teroarea“ pe care Europa o simțise față de forța militară sovietică. Cu alte cuvinte, ce conta era încrederea.

Ce arată stenograma

Stenograma de la Malta confirmă ideea. Cei doi lideri au vorbit mult despre încheierea Războiului Rece, despre aliați și despre dosare concrete: arme chimice, forțe convenționale, START, Germania, Cuba, Afganistan. Dar documentele semnificative au venit abia după întâlnire (CFE în 1990, START I în 1991). Malta a deschis un drum, nu a livrat un tratat.

Paralela cu Trump și Xi

Trump și Xi s-au întâlnit la Beijing pe 14-15 mai 2026, în prima vizită a unui președinte american în China după nouă ani. Ceremonialul a fost amplu, cu gardă de onoare și banchet, dar rezultatele au fost modeste. Trump a plecat fără progrese majore pe comerț și fără un ajutor concret din partea Chinei pentru încheierea războiului cu Iranul, deși a lăudat insistent gazda. Trump a vorbit de „înțelegeri comerciale fantastice“, dar detaliile au rămas puține.

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Aceeași logică a marcat vizita lui Xi la Washington, la finalul lui septembrie. Summitul a arătat mai degrabă diplomație personală decât mari rezultate publice, cu ceai la Casa Albă și vizită la Arhivele Naționale. Singurul rezultat concret a fost prelungirea cu două luni a armistițiului comercial care urma să expire pe 10 noiembrie.

Este o formă de „diplomație a atmosferei“. Xi vorbea la Beijing despre o resetare pe termen lung și un pact pentru stabilitatea legăturilor comerciale, în timp ce Trump căuta câștiguri imediate, ca vânzarea de avioane Boeing. Prioritățile diferă, deci nu se potrivește nici asemănarea cu Malta.

Unde se rupe paralela

Primul motiv este că atmosfera nu este aceeași. La Malta, cei doi lideri declarau că nu mai sunt dușmani. Aici, discursul de „parteneri, nu rivali“ coexistă cu avertismente dure. Xi i-a spus lui Trump că tratarea greșită a Taiwanului ar putea duce la „ciocniri și chiar conflicte“, iar Trump a spus că a ascultat și nu s-a angajat.

Al doilea motiv este raportul de forțe. Gorbaciov venea dintr-o poziție de slăbiciune economică și cerea integrarea URSS în economia mondială. Xi conduce o economie în ascensiune, iar Beijingul vrea, printre altele, ca administrația americană să oprească vânzările de arme către Taiwan și să reducă tarifele și controalele la export.

Al treilea motiv este controlul armamentului. La Malta s-a negociat bilateral, cu cifre. Trump a spus că a ridicat în China ideea unui acord nuclear în trei, SUA-Rusia-China. A respins prelungirea tratatului cu Rusia și a cerut un acord „nou, îmbunătățit și modernizat“, care să includă China. Această idee a ajuns acum pe agenda summitului de la Shenzhen.

Cerniaev scria că Gorbaciov juca simbolistica pe care Occidentul o iubea, pentru a șterge „amenințarea sovietică“. Dar la Malta simbolul a fost urmat de un calendar și de negociatori care au lucrat luni de zile. La Beijing și Washington, după aceleași ceremonii, dosarele grele (Taiwan, Iran, controlul exporturilor, armamentul nuclear) rămân deschise. Termenele din noiembrie, expirarea armistițiului comercial și summitul APEC din Shenzhen, vor arăta dacă atmosfera se transformă în ceva concret.

Liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei vor încerca să proiecteze imaginea unei noi ordini mondiale, însă conflictele în care sunt implicate marile puteri și limitele influenței lor arată că niciuna nu poate dicta singură regulile internaționale.

Oficiali ruși compară deja summitul trilateral programat joi,19 noiembrie, în orașul chinez Shenzhen, cu Conferința de la Ialta din 1945. Atunci, liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au negociat viitorul Europei după înfrângerea Germaniei naziste.

Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea însă să evidențieze mai degrabă limitele puterii celor trei state decât capacitatea lor de a impune o nouă ordine internațională, într-un moment în care influența americană tradițională, cunoscută drept Pax Americana, pare să intre într-o nouă etapă,