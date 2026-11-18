Președintele chinez Xi Jinping a acordat un protocol diferit liderilor american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, în timpul summitului APEC din Shenzhen. Trump a fost întâmpinat personal de liderul de la Beijing și a stat lângă acesta la dineul oficial, în timp ce Putin a fost primit de un oficial chinez și a ocupat un loc la celălalt capăt al mesei.

Putin nu a primit același tratament ca Trump în China Foto: AFP

Imagini apărute în spațiul public arată că diferențele au fost vizibile încă de la sosirea celor doi președinți în China.

Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe Donald Trump la coborârea din avion, iar cei doi au mers împreună pe covorul ceremonial. În schimb, la sosirea lui Vladimir Putin, China l-a trimis pe Cai Qi, directorul Biroului General al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, un oficial aflat pe locul cinci în ierarhia conducerii partidului, scrie Focus.

Diferența s-a reflectat și în organizarea dineului oficial organizat în cadrul summitului. Donald Trump a fost așezat lângă Xi Jinping, în timp ce Vladimir Putin a ocupat un loc la celălalt capăt al mesei, la distanță de cei doi lideri.

Putin, îndrumat să stea la distanță de Trump și Xi Jinping

Un alt moment surprins de camerele de filmat a avut loc în timpul fotografiei de grup realizate la summitul APEC

Donald Trump s-a așezat lângă Xi Jinping, iar când Vladimir Putin s-a apropiat pentru a-i saluta, liderul chinez i-a făcut semn să ocupe un loc lateral, lângă președintele vietnamez To Lam și soția acestuia.

După realizarea fotografiilor, Xi Jinping s-a îndreptat alături de Donald Trump, iar cei doi au plecat împreună. Potrivit Dialog, Putin a încercat să se apropie de ei, însă nu a fost inclus în acel moment.

Diferențe și în programul ceremonial

Publicațiile ucrainene au remarcat și diferențele dintre momentele muzicale care au însoțit sosirea celor doi lideri. Pentru Donald Trump, orchestra a interpretat imnul național al Statelor Unite, în timp ce la apariția lui Vladimir Putin a fost interpretat „Trepak”, un dans din baletul „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski.

Înaintea dineului, Putin avusese însă o întrevedere separată cu Xi Jinping, în cadrul căreia cei doi au discutat și au luat micul dejun împreună. Liderul rus a descris întâlnirea drept „o conversație cu un bun prieten”.