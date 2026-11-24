Un proprietar din Alba Iulia a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a închiriat apartamentul unor turiști pentru două zile, prin intermediul platformei Booking. La plecarea acestora, bărbatul a descoperit că mai multe obiecte din locuință dispăruseră. În mod surprinzător, chiriașii au lăsat în urmă și un buchet de trandafiri.

Apartament închiriat prin Booking, lăsat aproape gol de doi turiști. Foto: 123 RF

Cei doi tineri, veniți din Sibiu, ar fi luat din apartament mai multe bunuri, printre care televizorul, aparatul de cafea, prosoapele și diverse obiecte din bucătărie.

Proprietarul a povestit pentru ziarulunirea.ro că rezervarea a fost făcută pentru numai două nopți, însă paguba provocată de chiriași a fost considerabilă.

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață”, a relatat bărbatul pentru ziarulunirea.ro.

Foto: Ziarul Unirea

Inventarul bunurilor dispărute a inclus, pe lângă televizor și aparatul de cafea, prosoape, linguri, oale și chiar produse de igienă, precum șamponul.

Proprietarul susține că cei doi au luat aproape tot ce le-a fost la îndemână, însă au avut grijă să lase și un mic „semn de mulțumire” pentru gazdă: un buchet de trandafiri așezat pe pat.

„Tot ce au prins la mână au luat. Au lăsat cadou un buchet de trandafiri”, a mai spus acesta.

După ce a constatat dispariția obiectelor din apartament, proprietarul a decis să sesizeze Poliția și a depus o plângere.