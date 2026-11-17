Președintele american Donald Trump a plecat într-un turneu diplomatic în Asia, unde va participa la două summituri ale liderilor, organizate la Manila și Shenzhen. Vizita are loc într-un context internațional tensionat, marcat de războiul din Iran și de conflictul dintre Rusia și Ucraina, iar discuțiile vor include și o întâlnire trilaterală fără precedent cu liderii de la Moscova și Beijing.

Donald Trump a anunțat că intenționează să discute cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, în cadrul reuniunii cu liderul rus și președintele chinez Xi Jinping.

„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina”, a declarat liderul american, care a susținut că armata ucraineană pierde teren, în timp ce Rusia ar pierde aproximativ 25.000 de militari pe lună.

Declarațiile lui Trump vin după ce Casa Albă transmisese inițial că Ucraina nu va fi un subiect central al discuțiilor de la summitul APEC. Potrivit Financial Times, cei trei lideri nu au stabilit în prealabil o agendă comună pentru întâlnire.

Potrivit unor informații publicate de Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi intenționat să folosească reuniunea de la Shenzhen pentru a negocia cu Donald Trump și Xi Jinping o nouă împărțire a sferelor de influență la nivel mondial, inclusiv un acord privind Ucraina în condițiile impuse de Moscova.

Evoluții pe frontul din Ucraina, în contradicție cu declarațiile lui Trump

În timp ce președintele american vorbește despre pierderile teritoriale ale Ucrainei, datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) indică evoluții diferite pe front. Potrivit analizelor institutului, forțele ruse au pierdut controlul asupra unor teritorii cucerite anterior, retrăgându-se din aproximativ 240 de kilometri pătrați în septembrie și octombrie. De asemenea, armata rusă nu a reușit să avanseze în direcția aglomerării urbane Sloviansk-Kramatorsk.

Estimările serviciilor de informații occidentale indică aproximativ 54.000 de militari ruși uciși și răniți în luna octombrie, o cifră de peste două ori mai mare decât cea menționată de Donald Trump.

Pe lângă discuțiile despre conflictele militare, agenda vizitei ar putea include și subiecte economice. Trump a declarat că ar putea aborda cu Xi Jinping inclusiv informațiile privind presupusa relație extraconjugală a fondatorului Nvidia, Jensen Huang, cu femeia suspectată de legături cu serviciile de informații chineze.

Președintele american a mai afirmat că s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, dacă acesta va ajunge în China în cursul săptămânii.