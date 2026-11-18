Diplomații occidentali se tem că summitul dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei ar putea genera decizii imprevizibile privind Ucraina și Taiwan sau ar alimenta suspiciunile că marile puteri încearcă să-și delimiteze sferele de influență.

Europa așteaptă cu îngrijorare reuniunea Trump-Xi-Putin Foto: X@shahsabg

O întâlnire în trei între președintele american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin s-ar putea transforma într-un eveniment politic imprevizibil, care provoacă îngrijorare în rândul aliaților Washingtonului, relatează Axios.

Oficial, Trump intenționează să folosească primul summit de acest fel pentru a iniția discuții privind dezarmarea nucleară. Diplomații europeni și occidentali se tem însă că președintele american ar putea renunța la agenda stabilită și ar adopta o poziție privind Ucraina sau Taiwanul care să contravină intereselor aliaților SUA ori să fie interpretată ca favorabilă adversarilor acestora.

Un diplomat european a declarat pentru Axios că întâlnirile și discuțiile dintre Trump și Putin au avut, în repetate rânduri, consecințe negative pentru Ucraina și Europa. Potrivit acestuia, statele europene se pregătesc pentru orice scenariu.

Îngrijorările nu se limitează la posibilele decizii politice. Diplomații occidentali sunt preocupați și de imaginea pe care Trump o va proiecta în compania celor doi lideri, considerați de aceștia siguri pe pozițiile lor și pe influența internațională.

Luni, președintele american a sugerat, de asemenea, că ar putea avea o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Dezarmarea nucleară și războiul din Ucraina, pe agenda discuțiilor

Înainte de plecarea spre Filipine, luni, Trump a reiterat că dezarmarea nucleară va fi principalul subiect al summitului. El a recunoscut însă că obținerea unui acord în această privință va fi dificilă, întrucât niciuna dintre părți nu este dispusă, cel mai probabil, să renunțe la arsenalul nuclear.

Președintele american a precizat că vor fi abordate și alte teme.

„Vom vorbi despre Iran. Relațiile noastre cu Iranul sunt foarte bune, dar vom discuta puțin și despre Iran”, a declarat Trump.

El a adăugat că va aborda și subiectul războiului din Ucraina.

„Vom vorbi despre tema mea preferată: Ucraina”, a spus liderul de la Casa Albă.

Declarațiile au fost făcute după ce oficiali americani afirmaseră vineri, într-o discuție telefonică cu jurnaliștii, că războiul din Ucraina nu va fi abordat la summit. Reprezentanții Chinei au exprimat o poziție similară.

Axios notează că nici Beijingul, nici Moscova nu au manifestat până acum un interes semnificativ pentru discuții privind dezarmarea nucleară. China ar fi acceptat în cele din urmă să abordeze subiectul după ce Rusia a făcut demersuri pentru a o convinge.

Putin ar fi privit însă summitul ca pe o oportunitate de a influența poziția lui Trump în privința Ucrainei.

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Un diplomat european a declarat că întâlnirea dintre Trump, Xi și Putin a fost unul dintre subiectele discutate în cadrul reuniunilor private ale liderilor europeni, desfășurate săptămâna trecută la Dublin. Potrivit acestuia, preocuparea principală a fost legată de poziția pe care președintele american ar putea să o adopte în privința războiului din Ucraina.

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Cancelarul german Friedrich Merz ar fi insistat cel mai mult asupra acestui subiect în cadrul discuțiilor private. Ulterior, el a transmis public un mesaj similar.

„Mesajul nostru către Statele Unite, înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, este următorul: vă rugăm, fără surprize”, a declarat Merz.

Oficialii ucraineni împărtășesc aceste temeri. Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile, și reprezentanții Japoniei au exprimat, în conversații private cu oficiali americani, îngrijorări privind semnalul pe care summitul l-ar putea transmite în legătură cu poziția Washingtonului față de Taiwan și Asia, în ansamblu.

Diplomații europeni afirmă că oficialii americani au încercat să reducă importanța întâlnirii și să evite crearea unor așteptări exagerate privind rezultatele acesteia. Cu toate acestea, numeroși aliați ai SUA se tem că simpla desfășurare a summitului ar putea alimenta suspiciunile privind existența unor înțelegeri între cei trei lideri referitoare la împărțirea lumii în sfere de influență.

Unii participanți la discuții au comparat această posibilitate cu o „Yalta 2.0”, făcând referire la Conferința de la Ialta din 1945, la care au participat Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică și care a influențat configurarea ordinii europene după cel de-al Doilea Război Mondial.

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Potrivit The Wall Street Journal, Putin i-ar fi propus lui Trump organizarea unei întâlniri în trei, alături de Xi Jinping, în timpul unei convorbiri telefonice din 9 octombrie.

Ideea a fost criticată la Kiev. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a avertizat că o reuniune desfășurată fără participarea Ucrainei ar putea încuraja Rusia să continue războiul.

Inițial, Xi Jinping a respins informațiile privind pregătirea unui summit între liderii Chinei, Statelor Unite și Rusiei, în cadrul căruia ar putea fi discutat viitorul Ucrainei. În timpul discuțiilor de la Beijing, din 30 octombrie, liderul chinez s-ar fi arătat surprins de întrebările privind o astfel de întâlnire și ar fi cerut să afle de unde provin informațiile.

Xi a susținut, de asemenea, că statele europene ar trebui să participe la negocierile privind Ucraina.

Recent, The Wall Street Journal a relatat că Beijingul ar dori ca orice summit trilateral între liderii SUA, Chinei și Rusiei să se desfășoare după un scenariu convenit în prealabil. În acest format, fiecare lider ar urma să citească o declarație pregătită, iar discuțiile propriu-zise ar fi limitate.

Administrația Trump ar prefera, în schimb, un format mai liber, care să le permită celor trei lideri să își exprime opiniile și să discute direct, fără a se limita la declarații prestabilite.

Riscul unei noi ordini mondiale bazate pe sfere de influență

Publicația The Guardian a avertizat că un summit între Trump, Xi și Putin ar putea contribui la conturarea unei lumi împărțite în sfere de influență.

Cei trei lideri au ambiții de a schimba modul în care este organizată și guvernată lumea, susține editorialistul Steve Bloomfield. O singură întâlnire nu ar putea transforma acest proiect în realitate, însă ar putea orienta relațiile internaționale către un scenariu periculos, în care marile puteri își negociază influența în detrimentul statelor mai mici și al aliaților.