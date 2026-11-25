O navă militară rusă este suspectată că a bruiat semnalul GPS al aproximativ 140 de aeronave comerciale, inclusiv zboruri ale companiilor British Airways, Ryanair și EasyJet, în timp ce tranzita apele din largul coastei Regatului Unit la începutul acestei luni.

Și un zbor Ryanair a fost afectat de bruiajul GPS Foto: pixabay.com

Experții în securitate avertizează că, dacă implicarea Moscovei va fi confirmată, incidentul ar reprezenta o escaladare majoră în cadrul acțiunilor de război hibrid.

Potrivit publicației iPaper, cele 140 de aeronave au rămas fără semnal GPS pe 9 noiembrie, timp de aproximativ 20 de minute.

Bruiajul GPS presupune emiterea unor semnale radio puternice pentru a suprasatura sistemele de navigație prin satelit, împiedicându-le să calculeze poziția sau ora exactă. Deși piloții pot comuta, în mod normal, pe sisteme alternative de navigație, guvernele europene au atras atenția că presupusele acțiuni de bruiaj ale Rusiei reprezintă un risc în creștere, mii de zboruri având sistemele perturbate în ultimii ani.

Printre cursele afectate s-ar fi numărat un zbor Ryanair pe ruta Edinburgh–Roma, o cursă EasyJet dinspre Manchester spre Egipt, precum și un avion British Airways care zbura de la Londra la Stockholm. Aproximativ 40 dintre aeronave se aflau în spațiul aerian al Regatului Unit sau în imediata apropiere a acestuia în momentul incidentului, potrivit unui grup de analiză în domeniul informațiilor aeronautice.

Sursa interferențelor a fost localizată la circa 190 de mile (aproximativ 305 kilometri) în largul coastei britanice, în Marea Nordului, unde o navă de război rusă se îndrepta spre Canalul Mânecii.

Potrivit surselor citate, nava militară escorta trei vase comerciale: Lady R, Lady D și Maia-1, asociate cu transportul de echipamente militare. Convoiul era monitorizat la acel moment de nave ale NATO.

Dr. Thomas Withington, specialist în război electronic, a declarat că, dacă se va dovedi că Rusia s-a aflat în spatele bruiajului, acest lucru ar marca „o intensificare a perturbărilor pe care le-am văzut până acum”.

„Din câte știu, este pentru prima dată când observăm un astfel de incident atât de departe spre vest. Însă, în egală măsură, nu cred că va fi ultima dată”, a adăugat el, avertizând că eventuale atacuri viitoare ar putea avea consecințe grave dacă ar coincide cu alte defecțiuni ale sistemelor de control al traficului aerian.

Fostul ofițer de informații navale James Droxford a afirmat că nava de război rusă a fost „aproape sigur sursa bruiajului GPS, și nu navele comerciale”, sugerând că acțiunea ar fi putut reprezenta o reacție la faptul că flota era urmărită de forțele NATO.

La rândul său, Ramsey Faragher, directorul executiv al Institutului Regal de Navigație, a precizat că interferențele au provenit „cel mai probabil de la o platformă militară dedicată”. „Regatul Unit a avut noroc că incidentul s-a produs atât de departe în larg, deoarece nu ne-am fi dorit ca un bruiaj GPS de o asemenea intensitate să afecteze rețelele de telefonie mobilă sau posturile de radio digitale DAB”, a explicat el.