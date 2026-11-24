Jurnalistul și activistul Valeriu Nicolae a publicat pe Facebook o serie de observații critice la adresa deputatei AUR Laura Gherasim, autoarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În postarea sa, acesta vorbește despre parcursul profesional al fostei prezentatoare TVR, afacerile soțului ei și presupusele legături ale familiei cu persoane din politică și din instituțiile statului. Valeriu Nicolae și-a însoțit mesajul de o fotografie mai veche cu Laura Gherasim, imagine care a mai apărut în presa tabloidă în urmă cu mai mulți ani.

Laura Gherasim, fostă Mihăluș, fostă prezentatoare TVR Foto: arhivă

Laura Gherasim, fostă Mihăluș, a prezentat în trecut emisiuni la TVR 1, unde a făcut echipă cu Cosmin Cernat. Cei doi au moderat emisiunea de divertisment „Stele de cinci stele”, difuzată în jurul anului 2005.

În postarea sa, Valeriu Nicolae a criticat atât activitatea profesională a Laurei Gherasim, cât și legăturile de afaceri ale soțului acesteia, Cristian Gherasim.

„Laura Gherasim fostă Mihăluș este «autoarea» raportului AUR despre anularea alegerilor. CV-ul domniei sale este specific partidului ăla de circari. A terminat o bombă de facultate, a fost prezentatoare la TVR pentru o perioadă scurtă în care a făcut niște gafe excepționale, urmată apoi de o sinecură la stat care nu are nicio logică dacă nu ați ști că soțul ei avea o mega-afacere cu statul și apoi a fost directoare generală chipurile la afacerea ei în construcții care a avut firesc o grămadă de contracte cu statul căci cum spuneam, soțul Cristian Gherasim era tartore. Omul a fost partenerul de afaceri al mai multor hoți celebri implicați în politică (PSD desigur) și al unui faimos general de la academia SRI-ului general cu care și-a făcut doctoratul ăla plagiat Tudose (alt șef al PSD-ului)”, a scris Valeriu Nicolae, pe Facebook.

Foto: Facebook

În aceeași postare, jurnalistul a făcut referire și la presupusa relație de prietenie dintre Cristian Gherasim și Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP).

Nicolae a invocat acuzațiile care l-au vizat pe Greblă, dar și controversele legate de prezența acestuia la o proprietate unde Călin Georgescu ar fi filmat materiale electorale.

„Nu numai asta dar și prieten cu Toni Greblă șeful de la Autoritatea Electorală, cel acuzat de DNA pentru mită (scăpat de justițiLIA) și prins de ANI pentru incompatibilitate și conflict de interese administrativ (după ce a plecat de la AEP că doar așa e cu PSD-iști șmecheri) la ultimele alegeri, om care tăia porcul la casa unde își filma Georgescu clipurile electorale cu zero lei. Doamna este acum tare pe credință, pe ortodoxism și demnitate off”, a mai adăugat Valeriu Nicolae.

Ce spune Valeriu Nicolae despre anularea alegerilor

Valeriu Nicolae a ținut să precizeze că s-a opus anulării alegerilor prezidențiale încă din momentul în care a fost luată decizia, pe care a considerat-o un precedent periculos.

„Repet, eu am postat în ziua anulării alegerilor că mi se pare un precedent foarte periculos și că e o decizie greșită. Lucru pentru care mi-am luat o grămadă de carne de la bula mea. La fel cred și acum și tot la fel cum credeam și atunci și acum cred că Georgescu este un mitoman șarlatan și nimic mai mult”, a mai scris jurnalistul.

Amintim că AUR a prezentat luni seară propriul raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în care califică hotărârea Curții Constituționale drept „uzurpare de putere” și anunță sesizarea Parchetului General.

Documentul este semnat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și neagă existența unei ingerințe rusești.

Laura Gherasim și George Simion Foto: captură video

Raportul AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 pune sub semnul întrebării legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie și solicită procurorilor să verifice activitatea reprezentanților Curții Constituționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv Direcției Generale de Protecție Internă, și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Deși poartă antetul comisiei parlamentare, raportul intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni” nu a fost votat de membrii acesteia. Autoarea precizează că documentul de 432 de pagini este „asumat în calitatea mea de președinte al Comisiei, fără să substituie deliberarea acesteia ori să anticipeze pozițiile membrilor săi”. Mai mult, datele consemnate în document arată că, la 4 februarie 2026, membrii comisiei au respins prin vot înființarea unei subcomisii de anchetă pe această temă, cu 11 voturi împotrivă și doar 3 pentru.