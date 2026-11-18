Summitul trilateral al liderilor Chinei, Statelor Unite și Rusiei este privit cu îngrijorare în multe capitale occidentale, pe fondul temerilor că marile Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin ar putea negocia viitorul unor regiuni-cheie precum Ucraina sau Taiwan fără consultarea aliaților.

Foto: Întâlnire trilaterală Trump-Xi-Putin AFP

Într-o analiză publicată miercuri de Le Monde se arată că reuniunea de la Shenzhen (China) nu trebuie privită ca o nouă Conferință de la Ialta și că analogia cu întâlnirea din 1945 este înșelătoare.

„2026 nu este 1945. Și aceasta nu este Ialta”, scrie publicația franceză.

Articolul amintește că imaginea celor trei lideri la aceeași masă este suficientă pentru a provoca neliniște.

„Perspectiva alimentează deja temerile”, notează Le Monde, făcând referire la întâlnirea dintre cei trei șefi de stat.

Potrivit analizei, fiecare dintre lideri încearcă să transmită imaginea unei puteri incontestabile pe scena internațională. Beijingul urmărește să demonstreze influența globală a Chinei, Kremlinul mizează pe revenirea Rusiei în prim-planul politicii mondiale, iar președintele american încearcă să proiecteze imaginea unui lider dominant.

Rivalitatea dintre marile puteri rămâne intactă

Deși China, Rusia și Statele Unite domină în prezent raporturile de forță internaționale, Le Monde consideră că un acord privind împărțirea lumii este improbabil.

„Cei trei actori au în continuare interese strategice profund antagonice”, subliniază editorialul.

Publicația franceză amintește că rivalitatea dintre Washington și Beijing în domeniul comerțului și tehnologiilor avansate rămâne extrem de puternică, în timp ce Moscova și Washingtonul continuă să se afle în competiție pe multiple fronturi geopolitice.

Potrivit analizei, diferențele sunt atât de mari încât liderii nu au reușit să stabilească nici măcar o agendă comună clară pentru summit.

Ucraina și Taiwanul, motive de îngrijorare

Editorialul atrage atenția că liderul ucrainean Volodimir Zelenski are motive să urmărească cu atenție reuniunea de la Shenzhen.

Autorii susțin că Xi Jinping și Vladimir Putin, descriși drept lideri experimentați în jocurile de putere, ar putea profita de dorința lui Donald Trump de a obține succes diplomatic:

„Oferindu-i magnatului republican decorul diplomației și doze regulate de lingușire, aceștia ar putea obține în schimb diminuarea presiunii americane asupra lor”.

În acest scenariu, susține publicația franceză, unul dintre lideri ar putea câștiga mai multă libertate de acțiune în problema Taiwanului, iar celălalt în războiul din Ucraina.

Europa, îndemnată să rămână vigilentă

Editorialul se încheie cu un avertisment adresat atât liderilor europeni, cât și noii majorități democrate din Congresul american.

„Nu își pot permite să lase garda jos”, concluzionează Le Monde, referindu-se la riscul unor concesii geopolitice care ar putea afecta echilibrul de securitate internațional.

Lumea se află în fața unei noi reconfigurări a hărții de putere

Amintim că întâlnirea la vârf dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, programată în marja summitului APEC de la Shenzhen (18–19 noiembrie 2026), nu este doar o simplă rundă de negocieri diplomatice, ci un moment de inflexiune globală.

Într-o perioadă în care vechile tratate de control al armamentului au expirat și arhitectura de securitate a Europei este pusă sub semnul întrebării, analiștii se întreabă dacă asistăm la o nouă împărțire a lumii sau la o reașezare pragmatică a intereselor. „Adevărul” analizează mizele acestui summit prin dubla perspectivă a unui analist de politică externă și a unui analist militar, punând în balanță temerile României și realitățile din teren