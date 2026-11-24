Războiul, boala, instabilitatea economică, cutremurele și vorbitul în public se numără printre temerile exprimate de români în sondaje realizate în ultimii ani. Frica este însă, în mod firesc, un mecanism de protecție, nu o disfuncție. Diferența dintre o reacție normală și o fobie stă în intensitatea și persistența acesteia. În literatura de specialitate, fobiile sunt caracterizate printr-o teamă disproporționată față de pericolul real, care determină comportamente de evitare și poate afecta viața de zi cu zi. Printre cele mai cunoscute se numără glosofobia, aviofobia, nictofobia, claustrofobia, tanatofobia, teama de dezastre naturale, entomofobia, acrofobia și nosofobia.

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În practică, însă, granița este mai puțin clară: aceeași persoană poate avea o reacție firească la un cutremur și o reacție disproporționată când întâlnește o insectă inofensivă, fără ca cele două să fie tratate la fel.

Psihoterapeuta în formare Roxana Burdușel a explicat pentru „Adevărul” cum funcționează fiecare dintre aceste temeri și ce metode de gestionare sunt disponibile.

Frica de judecata celorlalți: glosofobia

Glosofobia este adesea descrisă în termeni de trac, dar mecanismul ei real nu este frica de cuvinte, ci frica de evaluare. Persoana care vorbește în public nu se teme că nu va putea rosti o propoziție, ci că auditoriul va interpreta o ezitare ca dovadă de incompetență.

Deplasarea atenției de la mesaj către propria persoană produce un cerc vicios: cu cât cineva se monitorizează mai atent, cu atât performanța devine mai rigidă, iar rigiditatea confirmă temerea inițială.

Întrebată cum se depășește această teamă, Roxana Burdușel a explicat că miezul problemei este felul în care credem că suntem percepuți, nu conținutul a ceea ce avem de spus, și a propus câteva exerciții concrete de recalibrare a atenției.

„De multe ori, atunci când vorbim despre teama de a vorbi în public, nu ne temem neapărat de faptul că trebuie să spunem ceva în fața mai multor oameni, ci de felul în care am putea fi percepuți. Ne este teamă să nu greșim, să nu părem nepregătiți, să nu fim judecați sau ridiculizați. În astfel de situații, atenția noastră se mută de la ceea ce vrem să comunicăm către propria persoană. Începem să ne monitorizăm fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare reacție a celor din jur, iar acest lucru poate accentua anxietatea.

Pe lângă exersarea vorbitului în fața altor persoane, putem încerca să ne înregistrăm în timp ce susținem o prezentare scurtă, apoi să o urmărim pentru a observa diferența dintre felul în care credem că ne-am descurcat și ceea ce se vede în realitate. Ne poate ajuta și să pregătim câteva idei principale, în loc să memorăm fiecare cuvânt, pentru că o prezentare învățată mecanic poate deveni dificil de continuat atunci când uităm o propoziție. Merită să ne întrebăm și ce ar însemna pentru noi să greșim în fața celorlalți. Ar fi doar o ezitare sau am interpreta-o ca pe o dovadă că nu suntem suficient de competenți? Până la urmă, putem avea ceva valoros de transmis chiar și atunci când ne bâlbâim, uităm o idee sau nu suntem pe placul tuturor”, a explicat Roxana Burdușel.

Frica de pierderea controlului: aviofobie, claustrofobie, acrofobie

Trei dintre cele mai frecvente fobii au un numitor comun care nu apare în denumirea lor: nu obiectul fricii este problema, ci lipsa de control percepută asupra situației.

La aviofobie (teama de călătorii cu avionul), pericolul real al unui accident este statistic neglijabil, dar sentimentul că siguranța depinde de un echipaj și de o mașină asupra cărora pasagerul nu are nicio influență alimentează anxietatea.

La claustrofobie (teama de spații strâmte), dimensiunea spațiului contează mai puțin decât anticiparea că nu se va putea ieși din el.

La acrofobie (teama de înălțime), frica de cădere se îmbină cu modificări reale ale echilibrului și posturii, ceea ce face ca senzația de instabilitate să fie interpretată ca dovadă a pericolului.

În toate trei, intervenția eficientă nu constă în a demonstra că pericolul nu există, ci în a separa senzațiile corporale de interpretarea lor catastrofică. Roxana Burdușel a detaliat mecanismul aviofobiei și a arătat că informarea corectă despre funcționarea aeronavei și despre procedurile de siguranță poate reduce anxietatea, fără a o elimina complet.

„Teama de zbor poate avea mai multe explicații. Pentru unele persoane este vorba despre posibilitatea unui accident, pentru altele despre înălțime, turbulențe, spațiul închis sau faptul că nu pot controla ceea ce se întâmplă. Uneori, nu ne sperie doar pericolul în sine, ci și sentimentul că siguranța noastră depinde de ceva asupra căruia nu avem control. Ne poate ajuta să înțelegem cum funcționează un avion, ce sunt turbulențele și care sunt procedurile de siguranță, folosind informații din surse specializate.

Înaintea zborului, putem identifica exact momentele care ne provoacă anxietate: decolarea, turbulențele sau senzația de a fi blocați într-un spațiu închis. În timpul zborului, respirația lentă, relaxarea musculaturii și orientarea atenției către activități precum lectura sau conversația pot face disconfortul mai ușor de gestionat. Aceste metode nu elimină neapărat frica, dar ne pot ajuta să nu interpretăm fiecare reacție corporală drept un semn că se întâmplă ceva periculos. Pentru persoanele care evită complet zborul, există și intervenții terapeutice care utilizează simulări în realitate virtuală. Un aspect important rămâne acceptarea faptului că nu putem controla toate situațiile în care ne aflăm, chiar dacă putem lua măsuri rezonabile pentru propria siguranță”, a precizat psihoterapeuta.

Claustrofobia funcționează pe un mecanism apropiat, dar obiectul anticipării nu este accidentul, ci imposibilitatea de a ieși din spațiu. Psihoterapeuta în formare a explicat că reacțiile fizice ale anxietății, precum accelerarea ritmului cardiac sau senzația de lipsă de aer, pot deveni ele însele o sursă de frică atunci când sunt interpretate ca semne ale unui pericol iminent.

„În cazul claustrofobiei, nu dimensiunea spațiului este întotdeauna problema principală, ci felul în care persoana percepe posibilitatea de a ieși din acel spațiu. Un lift, un tunel sau un aparat RMN pot provoca anxietate pentru că persoana anticipează că ar putea rămâne blocată, că nu ar putea respira sau că ar pierde controlul asupra situației. Anxietatea poate produce reacții fizice precum accelerarea ritmului cardiac, amețeală sau senzația de lipsă de aer. Atunci când interpretăm aceste senzații ca fiind periculoase, putem ajunge să ne speriem inclusiv de propriile reacții corporale. Ne poate ajuta să învățăm să recunoaștem aceste manifestări ale anxietății și să observăm dacă există un pericol real sau dacă reacționăm la unul anticipat.

Putem încerca să ne reglăm respirația, să relaxăm musculatura și să ne orientăm atenția către ceea ce se întâmplă efectiv în jurul nostru. În situații obișnuite și sigure, precum utilizarea unui lift, putem încerca experiențe scurte, fără să ne impunem să eliminăm complet anxietatea înainte de a intra. În cazul investigațiilor medicale, este util să discutăm anticipat cu personalul despre dificultățile pe care le avem și despre opțiunile disponibile. Dacă reacțiile sunt foarte intense sau apar atacuri de panică, psihoterapia poate ajuta la abordarea lor într-un mod structurat”, a mai explicat Roxana Burdușel.

Acrofobia adaugă un element suplimentar față de celelalte două: nu este doar o anticipare cognitivă, ci și o reacție posturală măsurabilă. Persoanele cu teamă de înălțime devin mai rigide, fac pași mai mici și raportează senzații de instabilitate chiar și în spații sigure, ceea ce face ca frica să fie întreținută de senzații corporale reale, nu doar de gânduri.

„Teama de înălțime este, până la un punct, o reacție firească. Înălțimea poate reprezenta un pericol real, iar instinctul de conservare ne ajută să evităm situațiile în care ne-am putea răni. În cazul acrofobiei, însă, reacția de anxietate poate apărea și atunci când persoana se află într-un spațiu sigur, de exemplu în spatele unei balustrade sau la fereastra unei clădiri. Cercetările arată că această teamă nu implică doar gânduri despre posibilitatea unei căderi, ci și modificări ale echilibrului și posturii. Unele persoane devin mai rigide, fac pași mai mici sau experimentează senzații de instabilitate, ceea ce le poate accentua anxietatea.

Într-un spațiu sigur, putem încerca să ne orientăm privirea către repere stabile, să evităm mișcările bruște și să observăm felul în care reacționează corpul nostru. De asemenea, exercițiile obișnuite de echilibru, realizate la nivelul solului, pot contribui la îmbunătățirea controlului postural, fără să reprezinte, în sine, un tratament pentru acrofobie. Dacă evităm în mod constant situații precum urcarea într-o clădire înaltă sau traversarea unui pod sigur, putem aborda aceste dificultăți prin experiențe planificate, adaptate nivelului nostru de anxietate. Important este să nu confundăm depășirea fricii cu asumarea unor riscuri inutile. Nu trebuie să ne apropiem de marginea unei prăpastii pentru a demonstra că suntem curajoși”, a mai declarat psihoterapeuta.

Frica de necunoscut: nictofobie și entomofobie

Nictofobia (frica de întuneric) și entomofobie (teama de insecte) par să fie extrem de diferite, dar împărtășesc același mecanism: în absența informațiilor suficiente, mintea completează necunoscutul cu scenarii de pericol.

Întunericul nu este periculos în sine, dar reduce capacitatea de a detecta pericolele, iar această reducere a informației este interpretată ca o creștere a riscului. La insecte, reacția de dezgust și imprevizibilitatea mișcării lor produc o alertă care nu este proporțională cu riscul real al majorității speciilor întâlnite.

Roxana Burdușel a explicat că la baza nictofobiei nu stă întunericul în sine, ci ceea ce imaginația completează în lipsa informațiilor, și a propus o abordare graduală, care pornește de la identificarea scenariilor care alimentează teama.

„Teama de întuneric este frecvent asociată copilăriei, însă se poate manifesta și la adulți. Atunci când este întuneric, avem mai puține informații despre mediul înconjurător, iar mintea noastră poate începe să anticipeze posibile pericole. De multe ori, nu întunericul în sine ne sperie, ci ceea ce ne imaginăm că acesta ar putea ascunde. În lipsa informațiilor, putem ajunge să completăm necunoscutul cu propriile scenarii. Putem începe prin a identifica ce anume ne provoacă teamă. Ne temem că ar putea intra cineva în casă? Că nu am putea reacționa în cazul unui pericol?

Odată ce înțelegem aceste anticipări, putem verifica dacă există motive concrete de îngrijorare, fără să transformăm verificarea locuinței într-un ritual repetitiv. O altă variantă este să reducem progresiv intensitatea luminii din dormitor, într-un mediu sigur, pentru a ne obișnui cu senzația de disconfort. O rutină de somn relativ constantă și reducerea stimulilor care ne mențin în stare de alertă înainte de culcare pot fi, de asemenea, utile. Dacă teama este asociată unor experiențe traumatice sau afectează semnificativ somnul, este important să explorăm și aceste aspecte cu ajutorul unui specialist”, a explicat Roxana Burdușel.

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Entomofobia urmează o logică similară, cu diferența că aici reacția de dezgust joacă un rol central, iar riscul real al unor specii nu poate fi ignorat. Psihoterapeuta a arătat că informarea despre comportamentul insectelor și familiarizarea de la distanță pot reduce reacția disproporționată, fără a impune o interacțiune directă cu obiectul fricii.

„Teama de insecte poate avea mai multe explicații. Uneori este vorba despre frica de a fi mușcați sau înțepați, alteori despre aspectul lor, mișcările imprevizibile sau senzația de dezgust pe care anumite insecte o provoacă. Nu toate reacțiile de teamă sunt nejustificate. Unele insecte pot reprezenta un pericol real, iar precauția este firească. Totuși, atunci când reacția noastră devine disproporționată, inclusiv în prezența unor insecte inofensive, merită să înțelegem ce anume o provoacă. Putem începe prin a ne informa despre speciile pe care le întâlnim frecvent, despre comportamentul lor și despre riscurile reale pe care le prezintă.

De exemplu, putem afla de ce anumite insecte se apropie de lumină, cum reacționează când sunt amenințate sau care este rolul lor în ecosistem. Familiarizarea cu fotografii, documentare sau observarea de la distanță a unor insecte inofensive poate contribui la reducerea reacțiilor de teamă. Nu este necesar să le atingem sau să interacționăm direct cu ele. În plus, putem observa dacă reacția noastră este determinată de un pericol concret sau mai degrabă de dezgust, de aspectul insectei ori de experiențe anterioare. Nu trebuie să ajungem să iubim insectele. Este suficient să putem întâlni una inofensivă fără să simțim că suntem în pericol și fără să reacționăm automat prin panică”, a mai precizat psihoterapeuta.

Frica de moarte: tanatofobia

Tanatofobia ocupă un loc aparte în această listă pentru că obiectul ei nu este imaginar. Spre deosebire de aviofobie, unde pericolul real este statistic neglijabil, sau de entomofobie, unde majoritatea insectelor sunt inofensive, moartea este o certitudine, iar anxietatea pe care o produce nu poate fi tratată ca o percepție eronată a realității.

Din această cauză, intervențiile care funcționează în alte fobii nu se aplică direct, iar obiectivul terapeutic se mută de la reducerea fricii la clarificarea a ceea ce anume provoacă frica și la modul în care aceasta influențează alegerile de viață.

Roxana Burdușel a atras atenția că tanatofobia nu ar trebui redusă la mecanismele anxietății și a propus o abordare care pornește de la întrebarea ce anume sperie concret persoana atunci când se gândește la moarte.

„Cred că teama de moarte este una dintre fricile pe care nu ar trebui să încercăm să le explicăm exclusiv prin mecanismele anxietății. Spre deosebire de alte situații, aici nu vorbim despre un pericol imaginar, ci despre o realitate inevitabilă a existenței umane. Cu toate acestea, oamenii nu se tem neapărat de același lucru atunci când se gândesc la moarte. Unii se tem de durere sau de suferință, alții de necunoscut, de pierderea persoanelor apropiate sau de faptul că nu vor mai putea experimenta lucrurile care dau sens vieții lor. Dintr-o perspectivă existențială, confruntarea cu propria mortalitate poate aduce în prim-plan întrebări despre sensul vieții, despre relațiile noastre și despre felul în care alegem să trăim.

Cred că ne-ar putea ajuta să reflectăm asupra lucrurilor care ne sperie cu adevărat atunci când ne gândim la moarte. Putem încerca să le formulăm în scris sau să le discutăm cu o persoană apropiată, fără să simțim că trebuie să găsim imediat o soluție. De asemenea, putem să ne întrebăm în ce măsură viața pe care o trăim în prezent reflectă lucrurile pe care le considerăm importante. Există relații pe care le neglijăm? Experiențe pe care le amânăm? Lucruri pe care am vrea să le schimbăm, dar pe care le tot lăsăm pentru mai târziu? Aceste întrebări nu elimină anxietatea de moarte, dar pot contribui la o raportare mai conștientă la propria existență.

Psihoterapia poate oferi, la rândul ei, un spațiu în care aceste teme să fie explorate în profunzime. Cred că soluția nu se rezumă la un rezultat simplist de tipul «nu îmi mai este frică de moarte», ci, mai degrabă, la felul în care această teamă ne influențează propria viață”, a explicat Roxana Burdușel.

Frica de dezastre naturale și îmbolnăvire

Teama de cutremure, inundații și alte dezastre naturale, precum și nosofobia (frica de îmbolnăvire), ridică o problemă metodologică pe care celelalte fobii nu o ridică: obiectul fricii este real, iar eliminarea lui nu depinde de persoana care îl trăiește. În acest caz, obiectivul rezonabil nu este reducerea fricii la zero, ci transformarea ei într-un comportament de pregătire și de monitorizare rezonabilă, fără ca anxietatea să devină o activitate în sine.

La nosofobie, mecanismul central este căutarea repetată de reasigurare, care produce o liniștire de scurtă durată și întreține ciclul îngrijorării. La dezastre, expunerea permanentă la imagini și informații poate accentua sentimentul de neputință fără a îmbunătăți pregătirea reală.

Roxana Burdușel a făcut distincția între anxietatea climatică, care poate fi un răspuns firesc la o amenințare reală, și comportamentul de pregătire efectivă, arătând că frica poate fi transformată într-o acțiune utilă atunci când este orientată către măsuri concrete și nu către verificarea compulsivă a informațiilor.

„În cazul dezastrelor naturale, cred că trebuie să facem o distincție importantă: nu vorbim despre pericole imaginare, ci despre evenimente care se pot produce și care pot avea consecințe grave. Prin urmare, nu cred că obiectivul ar trebui să fie eliminarea acestei temeri, ci să învățăm să o gestionăm și să ne pregătim cât mai bine pentru situațiile asupra cărora nu avem control. Cercetările arată că felul în care percepem riscul unui dezastru este influențat de experiențele anterioare, informațiile la care avem acces, încrederea în instituții și sentimentul că putem face ceva pentru a ne proteja.

Putem începe prin măsuri concrete: evaluarea siguranței locuinței, fixarea mobilierului instabil, pregătirea unui kit de urgență și stabilirea unui plan împreună cu familia. În cazul cutremurelor, este important să cunoaștem recomandările oficiale despre cum să ne protejăm în timpul seismului, iar în zonele expuse inundațiilor, să urmărim avertizările și indicațiile autorităților. Putem discuta cu cei apropiați despre cum am reacționa într-o situație de urgență, astfel încât să nu fie nevoie să luăm toate deciziile într-un moment de panică. În cazul inundațiilor și al fenomenelor meteorologice extreme, trebuie să luăm în considerare și schimbările climatice, care contribuie la intensificarea anumitor fenomene.

Anxietatea climatică poate reprezenta un răspuns firesc la o amenințare reală, nu neapărat o problemă psihologică. Totuși, expunerea permanentă la imagini și informații despre dezastre poate accentua sentimentul de neputință. Putem limita verificarea compulsivă a știrilor, fără să ignorăm avertizările relevante, și ne putem implica în inițiative comunitare sau de protecție a mediului. Nu putem elimina toate riscurile, dar putem transforma o parte din anxietate în acțiuni care ne ajută să fim mai bine pregătiți”, a precizat psihoterapeuta.

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Nosofobia se deosebește de teama de dezastre prin faptul că amenințarea percepută este internă, iar mecanismul de întreținere este căutarea de reasigurare. Psihoterapeuta a explicat că problema nu este preocuparea pentru sănătate în sine, ci transformarea ei într-o activitate permanentă, care consumă timp și produce o liniștire de scurtă durată.

„Cred că este important să pornim de la ideea că preocuparea pentru propria sănătate este firească și necesară. Avem nevoie să fim atenți la semnalele corpului, să mergem la medic atunci când este cazul și să adoptăm comportamente care ne ajută să prevenim anumite afecțiuni. Totuși, atunci când această preocupare devine permanentă și ajungem să interpretăm aproape orice senzație corporală ca pe un posibil semn al unei boli grave, calitatea vieții noastre poate avea de suferit. De exemplu, o durere de cap poate deveni imediat motivul unei căutări pe internet despre afecțiuni neurologice, iar o senzație de oboseală poate declanșa îngrijorări legate de boli severe. Un mecanism frecvent în anxietatea de sănătate este căutarea repetată a reasigurărilor.

Verificăm simptome, cerem confirmări, ne examinăm corpul sau apelăm la investigații medicale repetate, chiar și atunci când acestea nu sunt recomandate de medic. Putem începe prin a observa cât de des facem aceste lucruri și cât timp durează liniștea pe care ne-o oferă. Dacă avem tendința să căutăm compulsiv simptome pe internet, putem încerca să reducem aceste verificări și să apelăm la medic atunci când există motive medicale reale de îngrijorare. Ne poate ajuta și să stabilim împreună cu medicul un plan rezonabil de prevenție și monitorizare, în loc să solicităm investigații de fiecare dată când apare o senzație neobișnuită.

Cercetările susțin eficiența terapiei cognitiv-comportamentale în gestionarea anxietății de sănătate, inclusiv prin modificarea interpretărilor catastrofice și reducerea comportamentelor repetitive de verificare. A avea grijă de sănătatea noastră nu ar trebui să însemne să trăim permanent cu teama că am putea fi bolnavi, ci să dezvoltăm o relație cât mai echilibrată cu propriul corp”, a mai explicat Roxana Burdușel.

Ce înseamnă, de fapt, să îți vindeci o frică?

Fricile nu sunt un bloc unitar, ci reprezintă familie de mecanisme cu logici diferite. Unele, precum glosofobia sau acrofobia, se reduc prin recalibrarea interpretării și prin expunere graduală. Altele, precum tanatofobia sau teama de dezastre, nu pot fi eliminate pentru că obiectul lor este real sau inevitabil, iar obiectivul se mută de la eliminare la gestionare.

Ceea ce le unește este rolul comportamentelor de evitare: cu cât persoana își organizează viața în jurul fricii, cu atât frica se consolidează, indiferent de natura obiectului. Intervenția eficientă începe, în toate cazurile, prin a distinge între pericolul real și cel anticipat, iar apoi prin a reduce treptat comportamentele care întrețin ciclul anxietății.

Roxana Burdușel a încheiat cu o precizare care nuanțează întreaga discuție: nu toate temerile sunt iraționale, iar obiectivul nu este să devenim oameni cărora nu le mai este frică de nimic, ci să învățăm să trăim fără ca frica să ia toate deciziile în locul nostru.

„Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le înțelegem despre frică este că nu toate temerile sunt iraționale și nu toate trebuie eliminate. Uneori, frica ne protejează. Alteori, însă, ajungem să anticipăm pericole care nu sunt prezente sau să evităm experiențe cărora, în realitate, le-am putea face față. Nu există o singură soluție potrivită pentru toate fricile. Contează experiențele personale, felul în care interpretăm pericolul, comportamentele prin care încercăm să ne protejăm și măsura în care teama ajunge să ne limiteze viața. Putem face multe lucruri și singuri, de la informare și observarea propriilor reacții până la schimbarea unor obiceiuri care întrețin anxietatea.

Atunci când frica devine copleșitoare, persistă sau ne afectează semnificativ viața, sprijinul unui specialist poate fi important. Cu siguranță, scopul nu ar trebui să fie acela de a deveni oameni cărora nu le mai este frică de nimic. Avem, mai degrabă, nevoie să învățăm să trăim fără să lăsăm frica să ia toate deciziile în locul nostru”, a conchis Roxana Burdușel.