Imagini difuzate de televiziunea de stat rusă surprind un asistent al preşedintelui Vladimir Putin purtând o geantă despre care susţine că este servieta nucleară a liderului de la Kremlin, în timpul summitului APEC desfăşurat la Shenzhen, în China.

Foto: Captură Video / X / @ShaykhSulaiman

Momentul a atras atenţia prin faptul că un obiect atât de strict secret a fost prezentat într-un mod neobişnuit de explicit, notează CNN.

În înregistrarea difuzată de postul Rossiya-1, un prezentator îl întreabă pe asistentul care ţine în mână o geantă rigidă, neagră, cu mâner argintiu, dacă aceasta este servieta nucleară.

„Asta este servieta nucleară pe care o aveţi acolo?”, întreabă jurnalistul.

„Da”, răspunde asistentul zâmbind, stârnind reacţia prezentatorului: „Incredibil!”.

Ce este servieta nucleară a preşedintelui rus

Liderii ruşi călătoresc însoţiţi de o servietă specială, cunoscută sub numele de „Cheget”, care face parte din sistemul de comandă şi control al arsenalului nuclear al Rusiei şi le permite să transmită ordine în cazul unei eventuale utilizări a armelor nucleare.

Un sistem similar există şi în Statele Unite, unde este cunoscut sub denumirea de „nuclear football” („mingea de fotbal nucleară”). Servieta americană conţine echipamentele necesare pentru autentificarea ordinelor prezidenţiale şi iniţierea procedurilor de lansare a unui atac nuclear.

Aceasta este transportată permanent de un asistent militar care îl însoţeşte pe preşedintele american. O servietă de rezervă este păstrată în apropierea vicepreşedintelui, pentru situaţia în care şeful statului nu şi-ar mai putea exercita atribuţiile.

Summitul din China continuă joi, 19 octombrie, cu o întâlnire dintre președintele SUA și liderul Rusiei. Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși, miercuri, 18 noiembrie, împreună pentru prima dată, la summitul de la Shenzhen, unde, joi, urmează să discute teme cu miză globală, de la războiul din Ucraina la comerț și dezarmare nucleară. Înaintea reuniunii trilaterale, liderul chinez a făcut însă o diferență vizibilă între cei doi invitați: l-a întâmpinat personal pe președintele american, în timp ce Putin a avut parte de un protocol mai rezervat.