Românii care și-au planificat o escapadă de 1 Decembrie trebuie să se pregătească pentru haine groase și temperaturi mult mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă. Minivacanța de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie va aduce o răcire accentuată în toată țara, cu temperaturi negative inclusiv pe timpul zilei, nopți geroase și precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni. Nu sunt excluse nici primele ninsori în Capitală.

Temperaturi de până la -15 grade în minivacanța de 1 Decembrie. Foto: Mediafax

Meteorologul Mihai Huștiu a explicat, pentru „Adevărul”, că România se află sub influența unei circulații polare, care va determina scăderea accentuată a temperaturilor în următoarele zile.

„În primul rând, cred că trebuie să ne îmbrăcăm foarte bine, pentru că urmează o perioadă cu vreme rece, chiar deosebit de rece. Suntem sub o circulație polară, așa că vremea se va răci accentuat. Se răcește deja, dar se va răci și mai mult la finalul acestei săptămâni”, a declarat meteorologul.

Cât de mult scad temperaturile în minivacanța de 1 Decembrie

Potrivit specialistului, încă de sâmbătă, 28 noiembrie, temperaturile maxime nu vor mai depăși 8-9 grade Celsius, iar pe timpul nopții vor fi înregistrate valori negative. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate duminică, luni și marți, când maximele se vor situa, în general, între -4 și 6 grade.

Nopțile vor fi și mai reci, în special în zonele depresionare din țară, unde temperaturile pot coborî sub pragul de -10 grade Celsius.

„Mai frig va fi într-adevăr duminică, luni și marți, adică temperaturi ziua între minus 4 și plus 6 grade în general, iar noaptea vorbim de temperaturi și sub minus 10 grade prin depresiuni, chiar -14, -15 grade prin estul și nordul Transilvaniei. Deci urmează o perioadă cu temperaturi scăzute”, a explicat Mihai Huștiu.

Unde va ninge de 1 Decembrie. Primele ninsori ar putea ajunge și în București

Schimbarea vremii va aduce și precipitații în mai multe regiuni. Sâmbătă, 28 noiembrie, sunt așteptate ninsori în Moldova, în timp ce în sudul țării precipitațiile vor fi inițial sub formă de ploaie. Spre seară și în noaptea de sâmbătă spre duminică, ploile s-ar putea transforma în ninsoare, inclusiv în Capitală.

„Sâmbătă avem precipitații, iar aceste precipitații sunt sub formă de ninsoare în zona Moldovei, iar în partea de sud, la început plouă. În seara de sâmbătă și noaptea de sâmbătă spre duminică vom putea să avem primele ninsori și în partea de sud, inclusiv în Capitală. Deci mai degrabă ne gândim la iarnă autentică la acest final de noiembrie și început de decembrie”, a precizat meteorologul.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 29 noiembrie, ora 8:00 – 30 noiembrie, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece în majoritatea regiunilor. Sunt posibile precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare, în sud-vestul și extremitatea sudică a țării, în timp ce în nord-est pot apărea izolat fulguieli.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar minimele vor coborî, în general, între -12 și -2 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București de 1 Decembrie

Nici Capitala nu va fi ocolită de frig. Pentru intervalul 29-30 noiembrie, meteorologii estimează o maximă de aproximativ -1 grad Celsius și minime cuprinse între -7 și -5 grade. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 40-45 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig.

În intervalul 30 noiembrie – 1 decembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 0 grade, iar cele minime vor coborî la -8...-6 grade.

Chiar de Ziua Națională, vremea se va menține deosebit de rece. În București, maxima va fi în jurul valorii de 0 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor ajunge la -10...-8 grade, existând posibilitatea ca vremea să fie geroasă în zona periurbană.

Meteorologul Mihai Huștiu atrage atenția că frigul se va resimți inclusiv în Capitală și la munte, unde iarna își va intra în drepturi.

„Temperaturi scăzute chiar și în Capitală: spre exemplu, temperaturi în jurul a 0 grade pe timpul zilei, iar noaptea temperaturi spre minus 8, poate chiar și mai puțin în zona preorășenească. Deci temperatura scade mult și în Capitală. Inclusiv la munte – la munte iarna își intră în drepturi. Ca să rezum așa, iarna își intră în drepturi chiar la timpul potrivit”, a mai spus meteorologul.

Deși weekend-ul va aduce precipitații și intensificări ale vântului, începând de duminică acestea se vor restrânge considerabil. Luni și marți, vremea va rămâne foarte rece, însă precipitațiile vor înceta în mare parte din țară.

„Minivacanța va aduce o vreme foarte rece, cu mențiunea că precipitații și vânt avem mai ales în ziua de sâmbătă. După aceea, duminică, luni și marți, precipitațiile încetează în mare parte din țară, dar vorbim de o vreme într-adevăr rece, mai rece decât ar fi normal la final de noiembrie și început de decembrie”, a explicat Mihai Huștiu.