Premierul polonez Donald Tusk a reacționat ironic după ce președintele american Donald Trump l-a numit „prieten” pe omologul său rus, Vladimir Putin, în timpul unei întâlniri desfășurate joi, în China. „Doamne, ferește-ne de astfel de prieteni!”, a scris șeful guvernului de la Varșovia pe platforma X.

Donald Tusk. Foto: Profimedia

Mesajul lui Tusk a venit după ce Trump și Putin s-au întâlnit în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). La intrarea în sala în care a avut loc reuniunea, liderul american l-a numit „prieten” pe președintele rus, gest care a provocat îngrijorări în Polonia.

Și ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a comentat apropierea dintre cei doi lideri. Acesta a declarat că imaginea în care Trump și Putin își strâng mâinile „provoacă o oarecare neliniște”, întrebându-se cât de apropiat este, de fapt, președintele american de liderul de la Moscova și dacă ar alege Rusia în detrimentul Poloniei într-o eventuală situație de criză.

Anterior, Sikorski a transmis că Europa rămâne ferm alături de Ucraina, „victima agresiunii rusești”, în pofida intereselor comerciale invocate de liderul american.

Reacțiile oficialilor polonezi scot în evidență și tensiunile de la Varșovia în privința relației cu Washingtonul.

Președintele polonez Karol Nawrocki menține o relație apropiată cu Donald Trump, pe care încearcă să o folosească pentru consolidarea securității naționale și susținerea proiectului unei baze militare americane în Polonia.

Nawrocki s-a întâlnit de mai multe ori cu liderul de la Casa Albă, inclusiv la Washington și la Davos, iar în luna iunie i-a oferit acestuia, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, un fotoliu exclusivist realizat de un meșteșugar polonez, decorat cu chihlimbar și simboluri americane.

Trump și Putin au părăsit China, după trilaterala de la Shenzhen, fără declarații sau acorduri anunțate

Donald Trump a părăsit joi reședința Kylin Villa din Shenzhen, China, la scurt timp după încheierea întâlnirii trilaterale cu liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping. Și Vladimir Putin a părăsit locul întâlnirii, potrivit presei de stat ruse.

Imagini difuzate după reuniune îl arată pe Trump urcând la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One. Imaginile difuzate de agenția TASS îl arată pe Xi Jinping însoțindu-l pe liderul de la Kremlin până la mașina sa.

Potrivit TASS, discuțiile dintre cei trei președinți au durat aproximativ o oră și jumătate. La finalul întâlnirii, niciunul dintre lideri nu a făcut declarații în fața presei.