Un grup de 17 deputați liberali a inițiat un proiect de lege care ar putea pune capăt folosirii subvențiilor publice pentru plata unor firme în care liderii de partid, candidații sau rudele acestora au interese financiare. Inițiativa urmărește să limiteze conflictele de interese și direcționarea banilor publici către afaceri apropiate de oamenii din conducerea formațiunilor politice. Expertul Septimius Pârvu, de la organizația Expert Forum, a explicat pentru „Adevărul” ce efecte ar putea avea noua reglementare și cât de dificil va fi controlul aplicării ei.

Bani publici către afaceri apropiate membrilor partidelor Foto: arhivă

Proiectul vizează modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Inițiatorii propun introducerea unei interdicții explicite prin care partidele să nu mai poată folosi subvențiile de la bugetul de stat pentru a încheia contracte cu persoane sau companii în care conducerea formațiunilor, candidații ori mandatarii financiari au interese patrimoniale.

Regula ar urma să se aplice și atunci când beneficiarii sunt soții, rudele sau afinii persoanelor vizate. Interdicția ar acoperi inclusiv contractele derulate prin intermediari, subcontractanți sau alte formule care ar putea fi folosite pentru ocolirea legii.

Persoanele implicate ar avea obligația să declare eventualele conflicte de interese și să nu participe la deliberarea, aprobarea, negocierea sau semnarea contractelor respective. Proiectul prevede și sancțiuni: amenzi între 15.000 și 50.000 de lei, nulitatea absolută a contractelor încheiate cu încălcarea regulilor și recuperarea sumelor plătite.

Textul a fost modificat însă în timpul dezbaterilor din comisiile parlamentare. Forma inițială prevedea ca interdicția să se aplice rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv, categorie în care intră și verii primari. În urma unui amendament adoptat de comisiile juridică și pentru buget ale Senatului, limita a fost restrânsă la gradul al III-lea inclusiv. Modificarea a fost justificată prin preluarea observațiilor Autorității Electorale Permanente.

Deși AEP nu a susținut adoptarea proiectului în forma inițială, comisiile au întocmit un raport comun favorabil, cu amendamentul respectiv.

Expert: „Până acum, nu a existat nicio restricție”

Până în prezent, legislația nu conținea o interdicție explicită care să împiedice partidele să folosească subvențiile publice pentru contracte cu firme în care persoanele din conducerea lor sau apropiații acestora au interese financiare.

Septimius Pârvu, expert în cadrul organizației Expert Forum, consideră că introducerea unei asemenea reguli este necesară tocmai pentru că legislația nu impunea până acum limite clare în acest sens.

„În primul rând, cred că este utilă această reglementare. [...] Până acum, este important de menționat că nu a existat nicio restricție. Partidele nu au fost obligate să aibă astfel de restricții”, explică acesta.

Expertul amintește că în spațiul public au apărut suspiciuni și cazuri privind direcționarea banilor către firme ale unor membri ai familiilor politicienilor. Cu toate acestea, amploarea fenomenului este greu de evaluat, în condițiile în care informațiile despre contractele încheiate de partide nu sunt suficient de accesibile.

„E bine că se introduce, în primul rând, această reglementare”, spune Septimius Pârvu.

În opinia sa, o regulă mai strictă nu este însă suficientă dacă publicul nu poate afla în ce condiții sunt cheltuiți banii primiți de partide de la bugetul de stat și ce companii încasează aceste sume.

Cum sunt raportate cheltuielile partidelor

Una dintre problemele majore ale sistemului actual este transparența limitată a cheltuielilor. Deși legea prevede obligația partidelor de a întocmi rapoarte anuale detaliate privind veniturile și cheltuielile, informațiile publicate nu permit întotdeauna verificarea amănunțită a contractelor și a beneficiarilor.

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Septimius Pârvu explică faptul că normele de aplicare permit prezentarea datelor într-o formă mai puțin detaliată, ceea ce îngreunează monitorizarea modului în care sunt folosite subvențiile.

„Deși partidele întocmesc aceste rapoarte cu toate informațiile, inclusiv aceste contracte din subvenții, până acum, dacă nu mă înșel, numai Partidul Național Liberal a publicat inclusiv veniturile și cheltuielile detaliate”, afirmă Septimius Pârvu.

Expertul consideră că raportarea anuală nu este suficientă. Pentru ca societatea civilă și jurnaliștii să poată identifica eventualele nereguli, cheltuielile ar trebui făcute publice mai des, lunar sau cel puțin trimestrial.

„Orice formă de transparență ar fi mai bună decât ce avem acum. Adică aproape nimic. Ideal, raportare mai frecventă și mai granulară”, susține acesta.

De ce ar putea fi dificil controlul contractelor

Chiar dacă proiectul introduce obligații de declarare a conflictelor de interese și sancțiuni pentru încălcarea interdicțiilor, aplicarea efectivă a regulilor ar putea ridica probleme. Autoritatea Electorală Permanentă ar trebui să verifice contractele încheiate de partide și să identifice eventualele legături dintre firme și persoanele vizate de lege.

Septimius Pârvu atrage atenția că instituția nu dispune neapărat de resursele administrative necesare pentru a controla individual toate aceste contracte. Verificările ar presupune și acces la date despre acționariatul companiilor și beneficiarii lor reali.

În acest sens, colaborarea dintre Autoritatea Electorală Permanentă și Oficiul Național al Registrului Comerțului ar putea facilita identificarea legăturilor dintre firme și persoanele care au interese în partide.

Expertul consideră însă că verificările nu ar trebui să rămână exclusiv în sarcina instituțiilor statului. Publicarea informațiilor ar permite și organizațiilor neguvernamentale sau jurnaliștilor să urmărească modul în care sunt cheltuiți banii publici.

„Cred că transparența ar ajuta tocmai aici, pentru că, pe lângă obligația decidenților de a raporta și obligația AEP de a verifica cât poate, ar exista și terți, externi, organizații civile, jurnaliști, cine mai vreți, care să se uite în paralel pe datele astea”, spune Septimius Pârvu.

Când ar putea deveni lege proiectul PNL

Inițiativa a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, dar Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Consiliul Legislativ au emis avize negative. Printre observațiile AEP s-au numărat probleme de claritate și de corelare cu legislația existentă, precum și riscul ca o reglementare prea restrictivă sau ambiguă să îngreuneze contractarea unor servicii legitime de către partide.

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Ulterior, comisiile parlamentare sesizate pentru raport au adoptat, cu majoritate de voturi, un raport favorabil, cu amendamentul prin care limita gradului de rudenie a fost redusă de la IV la III.

Senatul este prima cameră sesizată, iar termenul pentru adoptarea tacită este 25 noiembrie. Dacă inițiativa nu este dezbătută și votată până atunci, va fi considerată adoptată de Senat și va continua procedura legislativă în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Septimius Pârvu consideră că proiectul ar trebui să fie dezbătut în Parlament, nu doar să treacă tacit. O astfel de dezbatere ar putea arăta și dacă există susținere politică din partea celorlalte formațiuni.

„Să vedem politic dacă partidele o vor susține”, afirmă expertul, subliniind că reacția formațiunilor politice poate indica disponibilitatea acestora de a accepta reguli mai stricte de transparență.

În lipsa unor mecanisme de raportare accesibile și a unor verificări eficiente, simpla introducere a interdicției ar putea să nu fie suficientă pentru a împiedica direcționarea banilor publici prin intermediari sau alte mecanisme indirecte.