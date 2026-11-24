Românii care vor ieși la pensie peste câteva decenii ar putea primi de la stat o pensie echivalentă cu numai 24% din ultimul salariu, față de aproximativ 43% în prezent. Estimarea apare într-un studiu realizat de CFA România, care analizează viitorul sistemului public de pensii în condițiile îmbătrânirii populației, scăderii numărului de angajați și creșterii presiunii asupra bugetului public.

Pensia de stat ar putea ajunge la doar un sfert din salariu Foto: arhivă

Potrivit proiecțiilor Eurostat folosite în analiză, populația României ar urma să scadă cu peste 20% până în 2070, ajungând la puțin peste 15 milioane de locuitori. În același timp, ponderea persoanelor de peste 65 de ani ar putea ajunge la aproape 30% din populație. Cu mai puțini oameni activi pe piața muncii și tot mai mulți pensionari, sistemul bazat pe contribuțiile salariaților va avea de susținut un număr tot mai mare de beneficiari.

Studiul CFA România estimează că, în prezent, la zece salariați revin aproximativ opt pensionari. Economistul Radu Nechita atrage atenția asupra unui alt mod de a privi dezechilibrul: raportul dintre cei care muncesc și cei care primesc pensii se apropie de situația în care un singur angajat trebuie să susțină un pensionar. Cele două raportări folosesc indicatori diferiți, dar indică aceeași tendință: baza de contribuabili se restrânge în raport cu numărul beneficiarilor.

Pensia ar putea acoperi doar 24% din ultimul salariu

Unul dintre indicatorii centrali ai studiului este rata de înlocuire, care arată cât reprezintă pensia din venitul obținut înainte de pensionare. Dacă în prezent aceasta este estimată la aproximativ 43%, proiecțiile pentru 2070 indică o scădere până la 24%.

Pentru un angajat care câștigă 5.000 de lei înainte de pensionare, o rată de înlocuire de 24% ar însemna o pensie de aproximativ 1.200 de lei. Calculul este ilustrativ, dar arată cât de mult s-ar putea reduce venitul disponibil după încheierea activității profesionale dacă evoluția estimată de CFA România se confirmă.

Presiunea demografică va afecta direct finanțarea sistemului public. Pensia de stat este plătită în principal din contribuțiile angajaților de astăzi, iar banii colectați sunt folosiți pentru plata pensiilor aflate în plată. Pe măsură ce numărul salariaților scade, statul va avea nevoie fie de contribuții mai mari, fie de transferuri mai consistente de la buget, fie de modificări ale formulei de calcul și ale condițiilor de pensionare.

Cheltuielile publice cu pensiile sunt estimate să crească de la 8,5% din PIB în 2022 la 10,6% în 2046, după care ar urma să scadă la 7,6% în 2070. Evoluția poate părea surprinzătoare în condițiile în care populația îmbătrânește, însă indicatorul raportează cheltuielile cu pensiile la dimensiunea economiei. Dacă pensiile cresc mai lent decât salariile și productivitatea, ponderea lor în PIB poate să scadă chiar dacă veniturile pensionarilor rămân modeste.

Datoria implicită a sistemului depășește de trei ori PIB-ul

O altă dimensiune a problemei este reprezentată de obligațiile pe care statul și le-a asumat pentru plata pensiilor în următoarele decenii. Studiul CFA România estimează că datoria implicită a sistemului public de pensii depășea 350% din PIB la finalul anului 2024. Într-un scenariu care include efectele legii pensiilor din septembrie 2024, estimarea ajunge la 385% din PIB.

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Datoria implicită reflectă valoarea obligațiilor viitoare de plată, calculată pe baza pensiilor pe care statul ar urma să le achite actualilor și viitorilor beneficiari. Dimensiunea ei depinde de ipotezele privind evoluția populației, salariile, contribuțiile, vârsta de pensionare și valoarea pensiilor. Indicatorul oferă o imagine asupra angajamentelor pe termen lung ale sistemului, care nu sunt vizibile în aceeași formă în datoria publică raportată în mod obișnuit.

Radu Nechita avertizează că dezechilibrul va pune presiune asupra bugetului de stat și va limita spațiul disponibil pentru alte cheltuieli. În lipsa unor ajustări, guvernele vor trebui să acopere diferența prin taxe și contribuții mai mari, prin reducerea altor cheltuieli sau prin împrumuturi.

Problema este cu atât mai dificilă cu cât statul are deja de finanțat cheltuieli importante cu sănătatea, educația, investițiile și serviciul datoriei publice. O pondere tot mai mare a resurselor direcționată către pensii reduce libertatea de decizie a guvernelor în privința celorlalte priorități bugetare.

Cât poate schimba Pilonul II pensia finală

În acest context, economisirea prin Pilonul II devine importantă pentru veniturile viitorilor pensionari. Studiul CFA România compară mai multe scenarii pentru un salariat tânăr care începe să contribuie în 2025 și se pensionează în 2059, după 35 de ani de activitate. Rezultatele arată că nivelul contribuției direcționate către fondurile private poate influența semnificativ venitul total de la pensionare.

CFA România prezintă patru scenarii privind contribuția la Pilonul II și efectul acesteia asupra pensiei totale:

Fără contribuție la Pilonul II: rata totală de înlocuire ar fi de 39,59%.

Contribuție de 4,75%: rata ar ajunge la 49,45%.

Contribuție de 5,75%: rata ar urca la 51,52%.

Contribuție de 6,75%: rata ar atinge 53,60%.

Diferențele arată rolul pe care îl poate avea economisirea pe termen lung în completarea pensiei publice. Sumele acumulate în conturile individuale depind de contribuțiile virate de-a lungul carierei și de randamentele obținute de fonduri. Pentru cine începe să contribuie de tânăr, perioada lungă de acumulare poate face o diferență importantă la pensionare.

Studiul analizează și randamentul implicit al contribuțiilor la sistemul public. Unul dintre scenarii urmărește cazul unei persoane care începe să muncească la 25 de ani, contribuie timp de 39 de ani și se pensionează la 65 de ani. În acest calcul, randamentul implicit al contribuțiilor rămâne negativ până în jurul vârstei de 74 de ani. Dacă persoana încasează pensia până la 90 de ani, randamentul ajunge să depășească 5%.

Calculul scoate în evidență importanța duratei perioadei în care o persoană primește pensie, raportată la anii în care a contribuit. Pentru cei care trăiesc mai mult după pensionare, valoarea totală a pensiilor încasate poate depăși mai mult contribuțiile plătite de-a lungul vieții profesionale. Pentru cei care se pensionează mai târziu sau încasează pensia o perioadă mai scurtă, rezultatul poate fi diferit.

Radu Nechita avertizează că actualul model de finanțare este vulnerabil în fața schimbărilor demografice și că amânarea reformelor va face ajustările viitoare mai dificile. Pentru generațiile tinere, miza este cât vor putea conta pe pensia publică și cât vor trebui să acumuleze separat pentru a-și menține veniturile după retragerea din activitate.