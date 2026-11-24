Gigantul chinez Risun Group, cu afaceri de peste 13 miliarde de euro, este interesat de preluarea celui mai mare combinat siderurgic din România. O delegație formată din 12 manageri de rang înalt și specialiști în siderurgie și logistică a venit la Galați, unde s-a întâlnit cu reprezentanții conducerii Liberty și a vizitat principalele echipamente de pe platforma industrială.

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a ajuns să fie scos la vânzare Foto: Liberty Galați

Vizita are loc în contextul procesului de vânzare a combinatului prin negociere directă și face parte dintr-o serie mai amplă de întâlniri și evaluări tehnice cu potențiali investitori, programate până la 10 decembrie, data-limită pentru depunerea ofertelor.

Delegație de 12 specialiști, în vizită la Liberty Galați

Cei 12 reprezentanți ai companiei chineze s-au întâlnit cu conducerea combinatului și au vizitat principalele echipamente din ambele fluxuri de producție.

„Delegaţia, formată din 12 manageri de rang înalt şi specialişti, s-a întâlnit cu conducerea Combinatului şi a făcut o vizită de documentare la principalele echipamente din ambele fluxuri de producţie. Unii membri ai delegaţiei, experţi în siderurgie şi logistică, vor rămâne la Galaţi şi în zilele următoare, pentru analize tehnice, de detaliu”, se arată într-o notă internă, transmisă angajaţilor Liberty Galaţi

Potrivit News.ro, compania chineză este Risun Group, unul dintre cei mai importanți producători și furnizori de cocs metalurgic și produse chimice pe bază de cărbune. Grupul activează în domenii precum industria siderurgică, chimică, energetică și minieră.

Nu este prima vizită a reprezentanților companiei chineze la Galați. Risun Group a mai trimis o delegație pe platforma siderurgică în luna septembrie, când patru reprezentanți au venit pentru discuții și evaluări.

Înființat în 1995, grupul chinez este unul dintre cei mai mari producători independenți de cocs metalurgic și produse chimice din cărbune din lume. Compania nu produce oțel, dar furnizează o materie primă esențială pentru industria siderurgică, utilizată în furnale pentru fabricarea fontei.

Risun Group are 12 unități de producție în China și Mongolia și aproximativ 14.600 de angajați. În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de peste 13 miliarde de euro.

Cocsul este esențial pentru funcționarea furnalelor clasice, inclusiv a Furnalului 5 de la Galați, singurul rămas operațional pe platforma siderurgică.

Mai multe companii, interesate de preluarea combinatului

Compania chineză se numără printre potențialii investitori interesați de activele Liberty Galați. Pe lista companiilor care și-au manifestat interesul se află și grupul indian Jindal, compania ucraineană Metinvest, grupul românesc UMB Steel, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, precum și compania irakiană Galiawa.

Undă verde pentru vânzarea combinatului Liberty Galați. Prețul de pornire: 200 de milioane de euro

Vizitele și evaluările tehnice sunt parte a procesului de selecție a unui cumpărător care să preia platforma industrială și să aibă capacitatea de a relansa producția.

Combinatul se vinde cu aproape 200 de milioane de euro

Procesul de vânzare a Liberty Galați și Liberty Tubular Products se desfășoară prin negociere directă, după ce Tribunalul Galați a omologat, pe 20 noiembrie, planul de restructurare a celor două companii.

Combinatul siderurgic Galați Foto: Liberty

Prețul total de pornire este de aproximativ 199,85 milioane de euro, fără TVA. Ofertele angajante inițiale sunt așteptate până pe 10 decembrie 2026, urmând ca procedura de negociere să continue cu potențialii cumpărători.

Prețul este considerabil mai mic decât cel solicitat la primele proceduri de vânzare, când activele au fost scoase la licitație pentru aproximativ 709 milioane de euro, respectiv 463 de milioane de euro.

Peste 3.100 de angajați așteaptă plata salariilor restante

În timp ce potențialii investitori analizează posibilitatea preluării combinatului, angajații Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați așteaptă recuperarea salariilor restante. Aproximativ 3.100 de salariați ai celor două companii vor putea solicita plata drepturilor salariale restante prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după aprobarea normelor metodologice de către Guvern.

Măsura îi vizează pe cei 2.963 de angajați ai combinatului și pe cei 137 de salariați ai producătorului de țevi, potrivit Adevărul Financiar.

Modificările au fost introduse prin OUG 44/2026, intrată în vigoare la 12 noiembrie. Pentru angajații companiilor de interes strategic aflate în concordat preventiv, perioada pentru care pot fi acoperite restanțele salariale a fost extinsă de la șase la 12 luni consecutive. Totodată, plafonul individual a crescut de la echivalentul a șase la 12 salarii medii brute pe economie.

Salariile restante la Liberty Galați s-au acumulat începând din luna mai 2026. De la 1 noiembrie, aproximativ 2.400 de angajați au fost afectați de întreruperea temporară a activității, o parte dintre salariați fiind menținuți pentru paza, întreținerea și conservarea instalațiilor.

În paralel, Laminorul de Țevi Sudate și-a reluat activitatea pe 23 noiembrie, pe baza unor comenzi care ar asigura un volum normal de producție pentru mai mult de două luni. Personalul secției a fost rechemat la lucru.