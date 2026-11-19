Președintele american Donald Trump a părăsit reședința Kylin Villa din Shenzhen, China, la scurt timp după încheierea trilateralei cu liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping. Și liderul de la Kremlin a părăsit locul întâlnirii, potrivit presei de stat ruse.

Trilaterala Putin-Xi-Trump de la Shenzhen Foto: X@areamilitarof

Imagini difuzate după reuniune îl arată pe Trump urcând la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One. Imaginile difuzate de agenția TASS îl arată pe Xi Jinping însoțindu-l pe liderul de la Kremlin până la mașina sa.

Potrivit TASS, discuțiile dintre cei trei președinți au durat aproximativ o oră și jumătate. La finalul întâlnirii, niciunul dintre lideri nu a făcut declarații în fața presei.

Primele evaluări ale reuniunii indică faptul că întâlnirea a avut mai ales o miză simbolică și diplomatică, fără rezultate concrete anunțate public.

William Hurst, profesor la Centrul de Geopolitică al Universității Cambridge, consideră că liderul chinez a avut un rol central în organizarea summitului și în conturarea imaginii publice a evenimentului.

„Cred că Xi Jinping pleacă de la acest summit după ce a construit cadrul în care s-a desfășurat întâlnirea. El a organizat decorul, a stabilit așezarea participanților și a prezidat partea publică a summitului”, a explicat profesorul.

În opinia sa, această abordare contribuie la prezentarea Chinei drept un mediator internațional și un susținător al ordinii internaționale bazate pe reguli, într-un context în care Beijingul încearcă să transmită imaginea unui actor echilibrat în relațiile dintre marile puteri.

Puține rezultate concrete după întâlnire

Profesorul William Hurst a remarcat că, dincolo de semnificația diplomatică și simbolică a reuniunii, nu există deocamdată indicii privind progrese substanțiale.

Niciun acord și nicio decizie concretă nu au fost anunțate public după discuțiile dintre Trump, Putin și Xi.

Expertul consideră că întâlniri mai restrânse, desfășurate în formate mai puțin mediatizate, ar putea fi mai eficiente pentru abordarea unor probleme internaționale specifice.

Printre acestea se numără riscurile asociate armelor nucleare, dezvoltarea inteligenței artificiale, tensiunile comerciale și posibilitatea unei escaladări accidentale în Marea Chinei de Sud.

Trump, Putin și Xi Jinping, față în față la summitul istoric din China. Președinții SUA și Rusiei au părăsit Shenzhen fără declarații sau acorduri anunțate | LIVE TEXT

Reuniunea de la Shenzhen a oferit astfel celor trei lideri ocazia unei întâlniri directe și a unor imagini cu valoare diplomatică, însă rezultatele concrete ale discuțiilor rămân, cel puțin deocamdată, neclare.

Cele trei puteri anunță patru direcții de cooperare

China a publicat o declarație în patru puncte, prezentată drept o „declarație pentru pace a liderilor Chinei, Rusiei și Statelor Unite”, după întâlnirea trilaterală dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la 19 noiembrie 2026, la Shenzhen.

Documentul prezintă principalele angajamente asumate de cele trei puteri în urma discuțiilor privind situația internațională, securitatea globală și stabilitatea strategică.

Nu este clar, deocamdată, dacă declarația publicată de presa de stat chineză reprezintă comunicatul comun anunțat anterior sau un document separat.

Potrivit textului, liderii Rusiei și Statelor Unite au mulțumit Chinei pentru organizarea reuniunii, descrisă drept istorică. Cei trei președinți au discutat pe larg despre evoluțiile internaționale și și-au exprimat angajamentul față de menținerea stabilității strategice și a securității internaționale.

1.Primul punct al declarației vizează reforma Organizației Națiunilor Unite. China, Rusia și Statele Unite, toate trei membre permanente ale Consiliului de Securitate, au afirmat că vor susține modificarea instituției, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să-și îndeplinească misiunea fundamentală de menținere a păcii și securității internaționale.

2. Al doilea angajament se referă la sectorul energetic. Cele trei state intenționează să majoreze producția și aprovizionarea cu produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor țărilor, și au reafirmat importanța menținerii unor fluxuri energetice stabile.

3. Un alt punct important al documentului privește principiul consimțământului statelor și respectarea imunității oficialilor de stat.

Cei trei lideri au convenit că aceste principii sunt esențiale și au afirmat că instituții precum Curtea Penală Internațională nu trebuie să-și exercite atribuțiile în afara jurisdicției lor.

Poziția este relevantă în contextul tensiunilor dintre cele trei state și Curtea Penală Internațională. Instituția de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu presupuse crime de război comise în Ucraina.

4. Ultimul punct al declarației se referă la securitatea nucleară. Cei trei președinți au reafirmat principiul potrivit căruia un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat.

China, Rusia și Statele Unite au anunțat că vor continua dialogul privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.

Declarația publicată după summit prezintă astfel patru domenii de cooperare: reforma ONU, securitatea energetică, limitarea competențelor instituțiilor judiciare internaționale și reducerea riscurilor nucleare. Rămâne însă de văzut în ce măsură aceste angajamente vor fi urmate de măsuri concrete.