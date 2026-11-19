Președintele american Donald Trump a declarat că nu va negocia acorduri privind Ucraina în absența reprezentanților Kievului. Liderul de la Casa Albă s-a arătat, de asemenea, deschis discuțiilor cu China și Rusia privind limitarea armamentului nuclear.

Donald Trum și XI Jinping Foto: AFP

Declarațiile au fost relatate de corespondenta Fox News Jackie Heinrich, după un interviu exclusiv cu Donald Trump, realizat înaintea întâlnirii acestuia cu liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit jurnalistei, Trump a dat asigurări că nu va încheia niciun acord referitor la Ucraina fără implicarea Kievului.

Președintele american a sugerat totodată că este dispus să discute cu China și Rusia despre limitarea arsenalelor nucleare. Referindu-se la extinderea capacităților nucleare ale Chinei, el a spus că „și-ar dori foarte mult ca Beijingul să nu facă acest lucru”.

Trump a declarat, de asemenea, că este deschis unor inspecții ale armamentului în Statele Unite, China și Rusia. Potrivit corespondentei Fox News, liderul american consideră întâlnirea și o ocazie de a menține deschise canalele de comunicare dintre cele trei țări.

Liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei urmează să se întâlnească pe 19 noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific. Reuniunea a atras atenția presei, care a descris-o drept una istorică, întrucât liderii celor trei state nu s-au mai întâlnit împreună într-un asemenea format.

Agenda oficială a discuțiilor nu a fost încă publicată. Printre subiectele posibile se numără descurajarea nucleară, inteligența artificială și guvernanța globală. Nu este clar, însă, dacă liderii vor aborda războiul din Ucraina sau denuclearizarea Peninsulei Coreene.

Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Valerii Cialîi, a atras atenția asupra diferențelor dintre interesele celor trei participanți. Potrivit acestuia, fiecare lider încearcă să aducă în prim-plan teme care nu coincid neapărat cu prioritățile celorlalte două state.

China ar dori să discute despre inteligența artificială și probleme regionale, în timp ce Statele Unite intenționează să abordeze tema armamentului strategic, care prezintă interes și pentru Rusia, a explicat fostul diplomat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat anterior că orice summit la care ar putea fi discutate chestiuni legate de Ucraina ar trebui precedat de consultări cu Kievul. El a spus că Ucraina trebuie să cunoască subiectele aflate pe agenda liderilor, pentru a evita apariția unor decizii neașteptate.

Îngrijorările privind posibile evoluții imprevizibile nu sunt însă limitate la Ucraina. Oficialii europeni și diplomații occidentali se tem că Donald Trump ar putea abandona agenda convenită în timpul întâlnirii trilaterale.

Aceștia avertizează că o eventuală schimbare a poziției Washingtonului în privința Ucrainei sau Taiwanului ar putea intra în contradicție cu interesele aliaților Statelor Unite și ar putea avantaja principalii adversari ai acestora.