Un orășel european care pare desprins dintr-o poveste atrage între unul și două milioane de turiști în fiecare an. Cu străduțe pietruite, case medievale viu colorate și turnuri vechi, localitatea este comparată adesea cu decorurile unui film Disney. Popularitatea sa are și un revers: turiștii au ajuns să fie mult mai numeroși decât localnicii, iar unii dintre aceștia spun că aproape nu mai are cine să locuiască în centrul istoric.

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Este vorba despre Riquewihr, o localitate din regiunea Alsacia, în estul Franței, situată pe celebrul traseu al vinurilor. Considerată una dintre cele mai pitorești destinații din zonă, aceasta impresionează prin arhitectura medievală păstrată de-a lungul secolelor.

Casele tradiționale cu structură din lemn, zugrăvite în nuanțe de galben, roz, albastru și verde, se înșiruie de-a lungul străzilor înguste, pavate cu piatră. Turnurile medievale, fântânile și fațadele împodobite cu flori completează peisajul care pare desprins dintr-o carte de povești.

1/7 Orașul Riquewihr, invadat de turiști: vizitatorii sunt de sute de ori mai numeroși decât localnici Foto: Getty Images

Aspectul său este atât de spectaculos, încât unii turiști spun că localitatea pare construită de Disney. Mai mult, peisajele din Riquewihr sunt asociate cu sursele de inspirație pentru decorurile poveștii „Frumoasa și Bestia”, potrivit Express.

Milioane de turiști vizitează anual localitatea

Farmecul localității atrage între unul și două milioane de vizitatori în fiecare an. În decembrie, numărul turiștilor ajunge la aproximativ 450.000, atrași în special de târgul de Crăciun și de atmosfera festivă.

Casele decorate pentru sărbători, luminile și ornamentele transformă străduțele medievale într-un decor de iarnă care pare desprins de pe o felicitare de Crăciun.

Succesul turistic a început însă să afecteze viața comunității. Riquewihr are mai puțin de 1.000 de locuitori, iar în centrul istoric magazinele și restaurantele au ajuns să domine peisajul. Fluxul continuu de vizitatori a schimbat atmosfera unui loc care, în trecut, era mult mai liniștit.

Un localnic a povestit pe Reddit că familia sa provine din această localitate și că a putut observa transformările prin care a trecut de-a lungul generațiilor.

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„Familia mea este din acest sat! Am fotografii de acolo de acum un secol. Un sat pierdut la capătul unui drum, care și-a păstrat caracterul. Iar acum este atât de invadat de turiști, încât aproape că nu mai sunt locuitori. Au rămas doar magazine, restaurante, magazine, restaurante. Este trist. Mort și viu în același timp”, a scris acesta.

Alți utilizatori au remarcat că aglomerația a schimbat complet atmosfera localității. „Atât de mult turism. Înainte era atât de liniște și pace”, a comentat o persoană.

Un alt utilizator a descris experiența drept „claustrofobă”.

Chiar și un localnic care trăiește la marginea orașului a recunoscut că centrul este „foarte frumos, desigur, dar mereu plin de turiști”.

450.000 de vizitatori în luna decembrie

Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai aglomerată pentru Riquewihr. Târgul de Crăciun atrage sute de mii de persoane, iar străduțele înguste devin neîncăpătoare.

Primarul localității, Daniel Klack, a recunoscut anterior că sezonul festiv este o perioadă dificilă pentru comunitate.

„Este o perioadă stresantă pentru localnici. Sezonul Crăciunului necesită multă răbdare”, a declarat edilul.

Cu toate acestea, aglomerația nu îi descurajează pe turiști. Mulți dintre cei care au vizitat localitatea spun că experiența merită, mai ales în perioada Crăciunului.

„Am fost aici de Crăciunul trecut! A fost spectaculos, la fel ca și celelalte orașe din zonă, Ribeauvillé și Colmar. Studiez istoria arhitecturii și a designului interior, așa că am fost fascinat. A fost o experiență extrem de inspiratoare. Fiecare colț părea desprins dintr-o carte de povești”, a povestit un turist pe Reddit.

„Este unul dintre cele mai frumoase locuri în care am fost vreodată. Am avut senzația că am fost transportat într-o carte de povești”, a scris altcineva.