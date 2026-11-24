Doar una din patru locuințe din România avea o asigurare obligatorie PAD valabilă la sfârșitul lunii octombrie 2026, deși proprietarii au obligația legală de a încheia această poliță. În total, erau active aproximativ 2,54 milioane de contracte, în condițiile în care fondul locativ depășea 10,17 milioane de locuințe. Asigurarea obligatorie costă 50 sau 130 de lei pe an, în funcție de tipul construcției, dar protecția oferită este limitată la trei categorii de dezastre naturale. Pentru alte riscuri, precum incendiile, exploziile sau avariile instalațiilor, proprietarii trebuie să analizeze și o asigurare facultativă.

Explozia din Rahova a avariat grav blocul în octombrie 2025. Foto: arhivă

Potrivit unei analize publicate de Adevărul Financiar, polița PAD nu oferă protecție împotriva tuturor riscurilor care pot afecta o locuință, fiind limitată la trei categorii de dezastre naturale. Diferența față de asigurarea facultativă s-a văzut și după explozia produsă în octombrie 2025 în cartierul Rahova din București. Companiile membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) au plătit despăgubiri de peste 4,5 milioane de lei pentru locuințele și autoturismele afectate. Aproximativ 97% din această sumă a fost achitată în baza asigurărilor facultative de locuință, iar restul prin polițe CASCO.

Aproape 7,64 milioane de locuințe nu au asigurare PAD

Potrivit datelor PADROM pentru 31 octombrie 2026, în România erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, iar gradul de cuprindere a fondului locativ era de 24,95%. La aceeași dată, fondul locativ număra 10.177.161 de locuințe, ceea ce înseamnă că aproximativ 7,64 milioane nu aveau o poliță obligatorie valabilă.

Cu alte cuvinte, aproape trei sferturi dintre locuințele din România nu beneficiau nici măcar de protecția minimă prevăzută de lege.

Asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub denumirea de PAD (Polița de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale), este reglementată prin Legea nr. 260/2008, modificată prin Legea nr. 115/2023. Proprietarii locuințelor eligibile, înregistrate fiscal cu această destinație și care și-au păstrat efectiv destinația de locuință, trebuie să încheie o astfel de poliță.

PAD acoperă trei categorii de dezastre naturale: cutremurele, inundațiile provocate de fenomene naturale și alunecările de teren.

Costul anual diferă în funcție de materialele din care este construită locuința. Pentru o construcție de tip A, prima este de 130 de lei, iar suma maximă asigurată ajunge la 100.000 de lei. În cazul locuințelor de tip B, proprietarul plătește 50 de lei pe an, iar limita despăgubirii este de 50.000 de lei.

În categoria A intră locuințele cu structură de rezistență din beton armat, metal sau lemn ori cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă și alte materiale tratate termic sau chimic. Categoria B cuprinde construcțiile cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din alte materiale care nu au fost supuse unor asemenea tratamente.

Sumele de 100.000 și 50.000 de lei reprezintă plafoanele maxime ale despăgubirii. Proprietarul nu primește automat întreaga sumă în cazul producerii unui dezastru, ci valoarea pagubei eligibile, în limita prevăzută în contract.

Un alt aspect important este că PAD protejează construcția, nu și bunurile din interior. Mobilierul, electrocasnicele și celelalte obiecte personale nu sunt incluse în asigurarea obligatorie. De asemenea, incendiile și exploziile independente de producerea unui dezastru natural asigurat nu reprezintă riscuri acoperite prin simpla deținere a unei polițe PAD.

Există însă o particularitate legislativă: dacă un incendiu sau o explozie este consecința directă ori indirectă a producerii unui dezastru natural asigurat, pagubele construcției pot intra în sfera despăgubirilor PAD, în condițiile prevăzute de lege.

De ce PAD nu este suficientă pentru protejarea unei locuințe

Asigurarea facultativă completează protecția oferită de PAD și permite proprietarilor să includă și alte riscuri. În funcție de contract, aceasta poate acoperi incendiile, exploziile, furtul, fenomenele atmosferice, avariile instalațiilor de apă și alte evenimente care pot provoca pagube locuinței.

Spre deosebire de polița obligatorie, facultativa poate include și mobilierul, electrocasnicele sau alte bunuri din interior, dacă proprietarul optează pentru asigurarea acestora.

De exemplu, o inundație produsă de spargerea unei conducte nu este acoperită de PAD, deoarece nu reprezintă o inundație provocată de un fenomen natural. O asigurare facultativă poate include însă acest risc, în funcție de pachetul ales.

Pe piață există mai multe produse destinate proprietarilor de locuințe, printre care My Home, comercializat de Allianz-Țiriac, GARANT Amplus, oferit de OMNIASIG, și Asigurarea Locuinței cu Extra Acoperiri (ALExA), disponibilă la Groupama.

Produsele au condiții și limite diferite. De exemplu, documentul de informare al Groupama pentru ALExA include incendiul, trăsnetul și explozia în pachetul de bază, în timp ce alte riscuri, precum cutremurul, inundațiile naturale, furtul și vandalismul, pot fi adăugate în funcție de opțiunile contractate.

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În cazul GARANT Amplus de la OMNIASIG sunt enumerate riscuri precum incendiul, explozia, cutremurul, inundațiile, alunecările de teren, furtul și avariile provocate de apa din conducte.

Este obligatorie PAD înainte de încheierea unei asigurări facultative?

Da. Potrivit articolului 3 din Legea nr. 260/2008, societățile de asigurare nu pot încheia în mod obișnuit o poliță facultativă pentru o locuință care nu are în prealabil o asigurare PAD.

Legea prevede însă două situații speciale. Locuințele din clădirile încadrate în clasa I de risc seismic nu pot fi asigurate prin PAD împotriva dezastrelor naturale până la recepția lucrărilor de consolidare, fiind exceptate de la condiția existenței prealabile a poliței obligatorii pentru încheierea facultativei. O altă excepție permite încheierea unei asigurări facultative pentru dezastre naturale în coasigurare cu PAID S.A., contractul respectiv fiind recunoscut drept dovadă a asigurării obligatorii.

Cât plătește un proprietar pentru asigurarea facultativă

Dacă tariful PAD este stabilit prin lege, costul asigurării facultative depinde de valoarea locuinței, suprafață, anul construcției, materialele folosite, localizare și riscurile incluse.

Un reper publicat de Allianz-Țiriac pentru produsul My Home este un tarif de pornire de 24 de lei pe lună. Compania a precizat că, în 2025, protecția oferită prin acest produs a costat în medie între 24 și 57 de lei pe lună, în funcție de pachetul ales, caracteristicile locuinței și bunurile asigurate.

Raportat la un an, costul facultativei ar fi cuprins între 288 și 684 de lei. Pentru un proprietar al unei locuințe de tip A, care adaugă și polița PAD de 130 de lei, cheltuiala anuală ar ajunge la aproximativ 418-814 lei.

Pentru a compara ofertele, proprietarii trebuie să urmărească nu doar prima anuală, ci și valoarea pentru care este asigurată locuința, protecția bunurilor din interior, riscurile incluse, franșiza și eventualele limite aplicate anumitor categorii de bunuri.

Despăgubirile pentru locuințe au ajuns la 209 milioane de lei în 2025

Datele privind despăgubirile arată rolul asigurărilor facultative în acoperirea pagubelor produse locuințelor.

Potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și comunicate de UNSAR, companiile de asigurări au achitat în 2025 despăgubiri de 209 milioane de lei pentru refacerea locuințelor asigurate, cu 14% mai mult față de 2024, când suma a fost de 183 de milioane de lei.

Din valoarea totală, peste 94%, respectiv 197 de milioane de lei, au provenit din asigurările facultative de locuință. Despăgubirile plătite prin aceste polițe au crescut cu 20% față de anul anterior.

Un exemplu recent al rolului acestor asigurări este explozia din Rahova, produsă la 17 octombrie 2025.

Prima sesizare privind mirosul de gaz a fost înregistrată la 112 pe 16 octombrie, la ora 08:22. Un echipaj de pompieri a ajuns la fața locului la ora 08:29, a oprit alimentarea cu gaze și a solicitat intervenția operatorului de distribuție. Deflagrația s-a produs în dimineața următoare, la ora 09:08, la scara a doua a blocului 32, de pe strada Vicina.

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Potrivit informațiilor prezentate ulterior de Ministerul Afacerilor Interne, gazele proveneau din conducta principală de distribuție, au migrat prin gurile de aerisire și casa liftului și s-au acumulat în interiorul clădirii. Ancheta a presupus cercetări în 96 de puncte din imobil, iar 352 de persoane au fost înregistrate ca părți vătămate. Dintre acestea, 297 s-au constituit părți civile în procesul penal.

În urma exploziei, scara afectată a blocului a devenit inutilizabilă, iar autoritățile au interzis accesul locatarilor până la punerea în siguranță a imobilului.

La un an de la tragedie, companiile membre UNSAR au anunțat despăgubiri de peste 4,5 milioane de lei pentru locuințele și autoturismele afectate. Aproximativ 97% din total a fost achitat prin asigurări facultative de locuință, iar restul prin polițe CASCO.

Potrivit lui Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR, facultativa poate acoperi reparațiile pereților, ferestrelor și instalațiilor fixe, dar și înlocuirea mobilierului și a electrocasnicelor, în limita sumei asigurate.

Doar 17% dintre respondenți spun că au economii suficiente pentru un dezastru

Vulnerabilitatea financiară a proprietarilor este evidențiată și de o cercetare realizată de IRES la solicitarea UNSAR.

Potrivit rezultatelor, 55% dintre respondenți consideră incendiul un risc pentru locuința lor, 50% indică posibilitatea producerii unui cutremur, iar 33% menționează explozia.

În același timp, numai 17% dintre participanți spun că ar avea economii suficiente pentru a acoperi consecințele financiare ale unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuința.

Alina Bărbulescu, coordonatoarea Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR, atrage atenția că proprietarii trebuie să aleagă sume asigurate care să permită atât repararea locuinței, cât și înlocuirea mobilierului și a electrocasnicelor. Cheltuielile pot apărea simultan după producerea unui eveniment major.