Noile reguli privind problemele de vedere pentru permisul auto, aplicabile din 6 noiembrie 2026, stabilesc criteriile medicale pe care trebuie să le îndeplinească șoferii. Începând cu 6 noiembrie 2026, în România se aplică noi norme privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru a conduce un autovehicul, care detaliază evaluarea acuității vizuale, a câmpului vizual și a altor funcții ale ochilor. Diplopia, pierderea vederii la un ochi și anumite deficiențe care afectează vederea pe timp de noapte sau percepția contrastelor pot influența dreptul de a conduce.

A putea obține sau reînnoi permisul de conducere Foto: arhiva

Ce probleme de vedere te pot împiedica să obții sau să-ți reînnoiești permisul auto

Noile prevederi, introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, stabilesc criterii diferite în funcție de categoria permisului. Normele împart conducătorii auto în două grupe: grupa 1, care include categoriile A și B, și grupa 2, care include categoriile C și D, precum și categoriile asociate acestora.

Printre problemele de vedere care îi pot împiedica pe români să-și reînnoiască permisul auto se numără deficiențele de acuitate vizuală și de câmp vizual, pentru șoferii din prima grupă, acuitatea vizuală binoculară trebuie să fie de minimum 0,5, cu sau fără ochelari ori lentile de contact. Cu alte cuvinte, vederea trebuie să atingă pragul stabilit atunci când sunt utilizați ambii ochi.

În cazul persoanelor care conduc vehicule din grupa a doua, criteriile sunt mai stricte. Acestea trebuie să aibă o acuitate vizuală de minimum 0,8 la ochiul mai bun și de minimum 0,1 la celălalt ochi. Corecția poate fi realizată cu ochelari de maximum plus opt dioptrii sau cu lentile de contact, iar aceasta trebuie să fie bine tolerată.

Prin urmare, purtarea ochelarilor nu reprezintă în sine un motiv pentru refuzul eliberării sau reînnoirii permisului. Important este dacă vederea corectată îndeplinește cerințele medicale.

Când problemele câmpului vizual pot deveni un obstacol

Pe lângă claritatea vederii, medicii evaluează și câmpul vizual, adică zona pe care o persoană o poate observa fără să își miște ochii sau capul. Deficiențele în această privință pot îngreuna observarea pietonilor, a vehiculelor care se apropie lateral sau a obstacolelor din trafic.

Pentru conducătorii auto din grupa 1, câmpul vizual orizontal trebuie să fie de minimum 120 de grade, cu o extensie de cel puțin 50 de grade atât la stânga, cât și la dreapta și de minimum 20 de grade în sus și în jos. În plus, nu trebuie să existe deficiențe într-o rază de 20 de grade față de axul central al câmpului vizual.

Pentru grupa a doua, cerințele sunt mai stricte: câmpul vizual orizontal trebuie să fie de minimum 160 de grade, cu o extensie de cel puțin 70 de grade la stânga și la dreapta și de 30 de grade în sus și în jos. Nu sunt permise deficiențe într-o rază de 30 de grade față de axul central.

Astfel, persoanele cu afecțiuni care afectează vederea periferică pot avea dificultăți la obținerea sau reînnoirea permisului, în funcție de gravitatea deficienței și de rezultatul evaluării medicale.

Vederea dublă și pierderea vederii la un ochi

Diplopia, cunoscută și drept vedere dublă, este o altă problemă luată în considerare de noile norme. Afecțiunea poate afecta aprecierea distanțelor și a poziției obiectelor, aspecte importante pentru conducerea în siguranță.

În cazul apariției recente a diplopiei sau al pierderii vederii la un ochi, șoferii din grupa 1 nu pot conduce timp de minimum șase luni, perioadă necesară adaptării. După expirarea acesteia, pot reveni la volan numai cu aviz favorabil din partea medicului oftalmolog și a expertului auto, respectând eventualele condiții și restricții stabilite.

Pierderea completă a vederii la un ochi nu înseamnă însă automat că o persoană nu mai poate obține sau reînnoi permisul pentru categoriile din grupa 1. Este necesar ca vederea la ochiul utilizat să aibă o acuitate de minimum 0,5, cu corecție optică dacă este nevoie, iar medicii să confirme că persoana a avut suficient timp să se adapteze la vederea monoculară. Câmpul vizual trebuie, de asemenea, să respecte pragurile prevăzute de lege.

Pentru grupa a doua, pierderea semnificativă a vederii la un ochi presupune o perioadă de adaptare de minimum șase luni. Ulterior, conducerea este posibilă numai cu aviz favorabil din partea medicului oftalmolog și a expertului auto.

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Problemele de vedere pe timp de noapte și sensibilitatea la lumină

Noile norme nu se limitează la măsurarea acuității vizuale și a câmpului vizual. Atunci când sunt identificate indicii clinice privind afectarea vederii, medicul specialist poate evalua și capacitatea de a vedea în condiții de luminozitate redusă, sensibilitatea la lumină puternică și sensibilitatea la contrast.

Aceste funcții sunt importante în situații precum conducerea pe timp de noapte, trecerea de la zone întunecate la zone puternic iluminate sau observarea unor obstacole care au o culoare apropiată de cea a carosabilului.

Printre afecțiunile care pot necesita o evaluare suplimentară se numără și bolile oculare evolutive. În cazul acestora, permisul poate fi eliberat sau reînnoit dacă sunt respectate criteriile medicale, însă șoferul trebuie să efectueze controale oftalmologice periodice. Frecvența acestora este stabilită individual de medicul specialist, în funcție de natura și evoluția afecțiunii.

Pot primi permisul și persoanele care nu îndeplinesc toate criteriile vizuale?

Noile reguli prevăd și anumite excepții pentru șoferii din grupa 1. În cazuri speciale, permisul poate fi eliberat sau reînnoit chiar dacă persoana nu îndeplinește integral cerințele privind acuitatea vizuală sau câmpul vizual.

Pentru aceasta, este necesar un aviz favorabil din partea unui medic specialist, care să confirme că deficiența nu afectează siguranța rutieră. Solicitantul trebuie să fie evaluat de un medic oftalmolog și să promoveze un test practic organizat de autoritatea competentă sau de o unitate medicală autorizată.

Aceste excepții nu se aplică automat tuturor persoanelor cu probleme de vedere care pot afecta dreptul de a conduce, ci presupun o evaluare individuală și confirmarea faptului că șoferul poate conduce în condiții de siguranță.

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Ce alte probleme medicale îi pot împiedica pe șoferi să-și reînnoiască permisul

Pe lângă afecțiunile de vedere, Ordinul nr. 1.829/2026, intrat în vigoare la 6 noiembrie, actualizează și criteriile medicale referitoare la tulburările mintale, consumul de alcool, droguri și anumite medicamente. Actul normativ modifică Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.162/2010, care stabilește normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

În cazul tulburărilor mintale, permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește persoanelor care prezintă afecțiuni grave sau tulburări persistente care le afectează capacitatea de judecată, comportamentul ori adaptabilitatea. Există însă și excepții: șoferii pot primi permisul în baza unui aviz favorabil de la medicul specialist, cu condiția să efectueze controale medicale periodice.

Noile norme prevăd și restricții pentru persoanele diagnosticate cu dependență de alcool. În cazul șoferilor din grupa 1, permisul nu poate fi eliberat sau reînnoit dacă medicul constată dependență ori alte tulburări asociate consumului de alcool incompatibile cu șofatul în siguranță. Persoanele diagnosticate anterior cu dependență pot obține din nou permisul după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical, cu avizul specialistului și monitorizare medicală.

Reguli similare se aplică în cazul dependenței de droguri și al consumului unor substanțe sau medicamente care afectează capacitatea de a conduce. Pentru șoferii din grupa 1, evaluarea medicală poate duce la refuzul eliberării sau reînnoirii permisului dacă se constată că substanțele utilizate afectează siguranța la volan. Nu orice tratament medicamentos atrage însă automat o asemenea interdicție: contează efectul său asupra capacității de a conduce, stabilit de medicul specialist.