O rețetă mai puțin obișnuită îi poate surprinde pe cei obișnuiți cu dulcețurile tradiționale din fructe. Călugărul Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, dezvăluie cum prepară dulceața de broccoli, folosind ingrediente precum bergamota, portocala și cardamomul, o plantă aromatică apreciată pentru parfumul său intens.

Dulceața de broccoli cu portocală și bergamotă, rețeta inedită a unui călugăr din Dobrogea Foto: Efrem Băndărică/FB

Pentru aproximativ un kilogram de broccoli curățat sunt necesare un kilogram de broccoli, 700 de grame de zahăr, 150 ml de suc proaspăt de portocale, 100 ml de suc de lămâie, coaja de la o bergamotă, 4-5 păstăi de cardamom sau o jumătate de linguriță de semințe măcinate și 200 ml de apă pentru sirop.

Cum se prepară dulceața de broccoli

Mai întâi, broccoliul se desface în buchețele mici, cât mai uniforme, se spală bine și se opărește timp de aproximativ 1-2 minute în apă clocotită. Imediat după aceea, se transferă într-un vas cu apă foarte rece, pentru a opri fierberea și a păstra cât mai bine culoarea legumei.

Separat, într-o cratiță încăpătoare, se pun zahărul și apa. Amestecul se lasă să fiarbă până când siropul începe să se lege ușor.

Dulceața de broccoli cu portocală și bergamotă, rețeta inedită a unui călugăr din Dobrogea Foto: Efrem Băndărică/FB

Urmează etapa aromatizării, în care se adaugă sucul de portocale, sucul de lămâie, coaja fin rasă de bergamotă și cardamomul.

„Adăugați sucul de portocale, sucul de lămâie, coaja fin rasă de bergamotă și cardamomul. Lăsați aromele să se împrietenească timp de câteva minute”, explică bucătarul călugăr.

Dulceața de broccoli cu portocală și bergamotă, rețeta inedită a unui călugăr din Dobrogea Foto: Efrem Băndărică/FB

După ce aromele s-au combinat, buchețelele de broccoli se pun în sirop și se fierb la foc mic, cu atenție, până când devin translucide, dar își păstrează forma și textura.

„Nu le fierbeți excesiv, deoarece pot deveni cauciucate”, avertizează Efrem Băndărică.

Pentru a verifica dacă dulceața este gata, se face proba picăturii pe o farfurie rece. Dacă siropul se încheagă ușor, preparatul poate fi luat de pe foc.

„Faceți proba picăturii pe o farfurie rece. Dacă siropul se încheagă ușor, dulceața este gata”, recomandă călugărul.

La final, dulceața fierbinte se pune în borcane curate și sterilizate, care se închid cu capace noi. Pentru păstrarea în siguranță, se aplică un proces de conservare termică adecvat pentru dulcețuri.