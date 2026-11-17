Metropola tehnologică de referință a Chinei găzduiește mai mulți miliardari decât orice alt oraș din lume, cu excepția New York-ului. Iar săptămâna aceasta, va primi vizita celui mai faimos miliardar newyorkez.

Metropola chineză Shenzhen Foto: Unsplash

Donald Trump va deveni primul președinte american în funcție care aterizează la Shenzhen, cu ocazia summitului APEC. Aici, liderul chinez Xi Jinping îi va prezenta un microcosmos urban al poveștii moderne a națiunii sale: planificare la nivel înalt, avans tehnologic fulminant și o acumulare rapidă de bogăție.

La o aruncătură de băț de Hong Kong, liderul de la Casa Albă va descoperi răspunsul Chinei la Silicon Valley: un oraș futurist, căminul antreprenorilor din tehnologie, al dronelor care livrează mâncare și al celui mai rapid supercomputer din lume.

Este, totodată, locul din care au pornit multe dintre inovațiile tehnologice ce i-au adus pe Trump și Xi pe un curs de coliziune privind accesul la materii prime, cipuri avansate și piețe lucrative, în contextul în care fragilul armistițiu comercial dintre cele două mari economii ale lumii urmează să expire în ianuarie, relatează CNN.

În același timp, Shenzhen devine rapid una dintre destinațiile preferate ale turiștilor străini care vizitează China. Dacă stai de vorbă cu oricare dintre cei 18 milioane de locuitori ai săi, îți va spune cu mândrie că trăiește într-un „oraș-miracol”.

Ridicată din mlaștini de mangrove în doar patru decenii, această metropolă strălucitoare se mândrește cu mai mulți zgârie-nori decât New York-ul și de aproximativ trei ori mai mulți decât Chicago, potrivit Consiliului pentru Urbanism Vertical. Una dintre aceste megastructuri amintește de vârful unui lăstar de bambus, în timp ce alta seamănă cu o foaie de metal pliată. Orașul găzduiește, de asemenea, a cincea cea mai înaltă clădire din lume: Centrul Financiar Ping An.

Pe străzile din Shenzhen, totul pare nou-nouț. Taxiurile electrice autonome torc silențios pe șosele, în timp ce dronele survolează orașul pentru a livra mese calde și cafea cu gheață. Sfere asemănătoare cristalului atârnă din copacii de pe marginea drumului, colectând energie solară pe timpul zilei pentru a ilumina străzile noaptea.

Chiar și numele arterelor sunt grăitoare: Parcul Talentelor, Strada Start-up-urilor, Grădina Cunoașterii, alături de numeroase bulevarde botezate după celebri oameni de știință chinezi. În cafenelele cu design minimalist, tinerii – vârsta medie în oraș este de doar 32 de ani – discută cu seriozitate despre strategii de a face mai mulți bani, în timp ce părinții de vârstă mijlocie dezbat unde să își trimită copiii la studii în străinătate.

De la o zonă agricolă izolată la o megametropolă

În urmă cu cincizeci de ani – pe vremea când un tânăr și ambițios Donald Trump își parafa primele tranzacții imobiliare în Manhattan – acest oraș nu exista. Pe locul lui se întindea o regiune agricolă săracă, unde familiile abia își asigurau hrana zilnică, eclipsată de prosperitatea enclavei britanice din vecinătate, Hong Kong. Potrivit unui documentar difuzat în 2019 de televiziunea de stat CCTV, un fermier care creștea mai mult de trei rațe risca să fie condamnat pentru că „urmează calea capitalistă”.

Liderul suprem al Chinei de la acea vreme, Deng Xiaoping, căuta cu disperare soluții pentru a liberaliza economia unei țări izolate și sărăcite, care încă își revenea după trauma de un deceniu a Revoluției Culturale. Cel care i-a sugerat să folosească câteva localități de pe coasta de sud pentru a experimenta economia de piață și a atrage capital străin a fost chiar tatăl actualului președinte, Xi Zhongxun, pe atunci guvernator al provinciei Guangdong, din care face parte Shenzhen.

Orașul a fost ales datorită proximității față de Hong Kong, de la care se spera că va prelua practicile moderne de afaceri. Guvernul a oferit stimulente financiare pentru a atrage cele mai bune talente. Printre primii sosiți, în 1983, s-au numărat și bunicii lui Chen Daiyao, acum lector universitar în vârstă de 33 de ani. La acea vreme, povestește ea, bunicilor săi orașul li s-a părut „destul de ponosit”.

Însă nu au fost singurii care au răspuns apelului acestui incubator al pieței libere. Patru ani mai târziu, un fost inginer al Armatei Populare de Eliberare, Ren Zhengfei, și-a înființat propria companie în Shenzhen, profitând de o nouă lege care le permitea cercetătorilor să deschidă afaceri private. Un deceniu mai târziu, Wang Chuanfu a renunțat la locul său de muncă dintr-o fabrică de baterii pentru a-și urma același vis.

Companiile fondate de ei sunt astăzi nume de referință la nivel mondial: Huawei, gigantul lui Ren, este unul dintre cele mai mari conglomerate tehnologice din lume, în timp ce BYD, compania lui Wang, a depășit anul trecut Tesla lui Elon Musk, devenind cel mai mare producător global de vehicule electrice.

„La acea vreme, Shenzhen oferea probabil cel mai bun mediu din China pentru inovație și antreprenoriat”, declara Wang pentru CCTV în 2019. Ambele companii vor fi în centrul atenției la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), unde vehiculele oficiale ale evenimentului sunt modele avansate BYD, echipate cu tehnologie Huawei.

De ce ne privește direct un conflict în jurul Taiwanului? Cum ar fi lovite fabricile românești și securitatea de la Marea Neagră

Orașul găzduiește și alți coloși care alimentează transformarea rapidă a Chinei, precum gigantul social media Tencent sau DJI, cel mai mare producător de drone din lume.

În copilărie, Chen a simțit pe propria piele ritmul amețitor al dezvoltării. „Când eram în școala primară, orașul se urbaniza deja într-un ritm remarcabil”, își amintește ea. În 1990, Shenzhen a devenit primul oraș din China în care s-a deschis un restaurant McDonald’s – apariția celebrelor arcuri aurii americane fiind privită ca un moment simbolic al deschiderii țării către lume.

Invitațiile oficiale pentru summitul APEC de anul trecut au salutat această evoluție, subliniind modul în care „un mic sat pescăresc înapoiat s-a transformat într-o metropolă internațională modernă” – o realizare descrisă, din nou, drept „un miracol”. Analiștii atrag însă atenția că o dezvoltare de o asemenea amploare și viteză este mult mai ușor de realizat într-un stat monopartid, cu o conducere centralizată.

Un magnet pentru vizitatorii occidentali

Chiar înainte ca statutul de gazdă a summitului APEC să îl plaseze pe harta diplomatică mondială, Shenzhen devenise deja a doua destinație preferată din China pentru turiștii străini, imediat după Shanghai.

Potrivit datelor oficiale, în 2025, peste două milioane de turiști străini au înnoptat în Shenzhen, o creștere spectaculoasă de 70% față de anul precedent. În 2026, orașul a atras peste 6,6 milioane de vizitatori internaționali, majoritatea din regiunea Asia-Pacific. Aceste cifre nu includ cele peste 10 milioane de vizite înregistrate în 2025 din orașele semi-autonome vecine, Hong Kong și Macao. Pentru locuitorii din Hong Kong, Shenzhen a devenit o destinație populară de weekend, datorită prețurilor mai accesibile și a călătoriei cu trenul de mare viteză, care durează doar 14 minute.

Deloc surprinzător, primul lucru pe care îl remarcă vizitatorii occidentali este atmosfera hiper-tehnologizată. Megan Jarrett, o americancă din Carolina de Sud care a locuit aici timp de trei ani, începând cu 2023, spune că i-a plăcut enorm experiența: „Este un oraș modern, foarte practic, dar pentru mine a fost și extrem de prietenos”.

Will McCaskill, un producător video din Londra în vârstă de 28 de ani, a vizitat metropola în luna mai. „Tot ce putea fi un ecran era un ecran sau o dronă”, povestește el. Ceea ce l-a surprins însă cel mai mult a fost lipsa agitației sufocante. „Treci pe lângă zone extrem de dense, pline de zgârie-nori, dar la nivelul străzii atmosfera este destul de calmă, chiar locală. Orașul este curat, bine construit și ușor de parcurs.”

Chen se declară mândră să fie nativă din Shenzhen, o raritate într-un oraș care atrage constant noi rezidenți. Datele oficiale arată că aproximativ jumătate de milion de oameni se mută aici în fiecare an din alte regiuni ale Chinei. „Fiind un oraș atât de tânăr, ai sentimentul că totul se schimbă într-un ritm incredibil. Rețeaua de metrou se extinde continuu, iar trenurile de mare viteză sunt modernizate constant. Simți pur și simplu că lucrurile merg mereu înainte”, spune ea.

Trump, Xi Jinping și Putin, față în față în China. Ce vor discuta cei trei lideri la prima reuniune trilaterală

Cum ajungi și ce poți vizita

În ultimii ani, China a relaxat considerabil condițiile de călătorie. Cetățenii din Marea Britanie și din Uniunea Europeană beneficiază de intrare fără viză. Turiștii americani au, la rândul lor, o opțiune similară: pot ateriza în Shenzhen și pot călători în provincia Guangdong (care include și megametropola Guangzhou) timp de până la 10 zile fără viză, cu condiția să părăsească țara spre o a treia destinație din afara Chinei continentale – categorie în care intră și Hong Kong sau Macao.

Accesul dinspre Hong Kong este extrem de facil, existând șase puncte de trecere a frontierei (este necesar pașaportul, întrucât Hong Kong este o Regiune Administrativă Specială). Cea mai simplă variantă este metroul: linia East Rail leagă centrul Hong Kong-ului direct de punctele de frontieră Lo Wu sau Lok Ma Chau. Există, de asemenea, conexiuni cu autobuzul, trenul de mare viteză și feribotul. În paralel, Aeroportul Internațional Bao’an din Shenzhen își extinde constant rețeaua de zboruri directe, inclusiv către destinații precum Los Angeles, Kuala Lumpur sau Melbourne.

Mulți dintre expați s-au stabilit în districtul Shekou, în sud-estul orașului, o zonă relaxată, plină de baruri și restaurante cu specific internațional. Un alt punct de atracție este Huaqiangbei, cea mai mare piață de electronice din lume, un labirint dens unde peste 100.000 de comercianți își vând produsele la prețuri reduse.

Însă Shenzhen face eforturi susținute pentru a-și depăși reputația de simplu centru al electronicelor ieftine, investind masiv în cultură. Celebrul muzeu de fotografie Fotografiska, fondat la Stockholm, și-a deschis o filială aici în octombrie. Anterior, în luna mai, orașul a inaugurat Muzeul Internațional de Artă din Shenzhen, care expune lucrări ale maeștrilor Renașterii, precum Tițian și Tintoretto, alături de capete din bronz reprezentând semnele zodiacului chinezesc, caligrafie tradițională și opere ale unor renumiți artiști chinezi, precum Qi Baishi și Zhang Daqian.