Richard Abou Zaki, chef-ul român care a obținut o stea Michelin la doar 23 de ani, marchează o nouă performanță în carieră. Restaurantul său din Italia păstrează de cinci ani prestigioasa distincție Michelin, o recunoaștere pentru care bucătarul spune că este nevoie de muncă, sacrificii și multă determinare.

Bucătarul român cu stea Michelin Foto: FB

Richard Abou Zaki, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”, este unul dintre cei mai tineri bucătari care au obținut o stea Michelin, distincție pe care a reușit să o păstreze timp de cinci ani consecutivi. Chef-ul a anunțat reușita pe pagina sa de Facebook, unde a vorbit despre provocarea de a menține an de an distincția acordată de Ghidul Michelin.

„Azi este o zi spectaculoasă! Cinci ani de stea Michelin!”, a scris Richard Abou Zaki pe 16 noiembrie, care a descris momentul drept rezultatul unor ani de pasiune, sacrificii și performanță.

Bucătarul a subliniat că obținerea unei stele Michelin este extraordinară, însă păstrarea ei reprezintă o provocare și mai mare.

„Să obții o stea Michelin este extraordinar, dar să o menții an de an este o provocare și mai mare. Înseamnă să performezi în fiecare zi, să lucrezi sub presiune, să ai mereu aceeași ambiție, energie și creativitate. Să nu te mulțumești niciodată cu ceea ce ai realizat și să îți dorești mereu să devii mai bun”, a transmis chef-ul, mulțumindu-le echipei sale și tuturor celor care i-au susținut parcursul.

De la Piatra Neamț, la bucătăriile de top din Italia

Povestea lui Richard Abou Zaki a început departe de restaurantele de lux în care avea să lucreze mai târziu. S-a născut la Piatra Neamț, într-o familie cu mamă româncă și tată libanez. După divorțul părinților, când avea numai cinci ani, a plecat împreună cu mama sa în Italia, potrivit life.ro.

Copilăria nu a fost lipsită de dificultăți. Mama sa muncea mult, iar Richard a fost nevoit să se adapteze de mic unei alte țări și unui alt mediu. La vârsta de opt ani a început să descopere bucătăria, iar gătitul a devenit treptat mai mult decât o pasiune.

Drumul nu a fost însă încurajat de toată lumea. Tatăl său nu a privit cu încredere alegerea unei cariere în gastronomie și i-ar fi spus că bucătăria nu este o meserie. Richard a continuat totuși să-și urmeze visul, iar anii de muncă aveau să-i schimbe radical destinul.

A lucrat la unul dintre cele mai apreciate restaurante din lume

Înainte de a-și construi propriul nume în gastronomia internațională, Richard Abou Zaki a trecut prin bucătării prestigioase. Una dintre experiențele importante a fost cea de la Osteria Francescana, restaurantul celebrului chef Massimo Bottura, considerat unul dintre reperele gastronomiei mondiale.

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Acolo a învățat rigorile bucătăriei de înalt nivel și a înțeles cât de multă disciplină presupune performanța.

La numai 23 de ani a obținut o stea Michelin, devenind primul român care a primit această distincție în Italia. Ulterior, și-a dezvoltat propriile proiecte gastronomice, iar restaurantul său a reușit să păstreze recunoașterea Michelin timp de cinci ani consecutivi.

În România, Richard Abou Zaki a devenit cunoscut și datorită apariției sale în emisiunea „Chefi la cuțite”, unde ocupă rolul de jurat.

Opt luni în care a plâns în fiecare seară

În spatele succesului se află și perioade dificile. Chef-ul a povestit că au existat momente în care presiunea profesională și sacrificiile l-au adus la limita puterilor.

A mărturisit că a trecut prin opt luni extrem de grele, în care plângea în fiecare seară și a slăbit zece kilograme. A fost o perioadă din care a ieșit cu greu, dar care l-a făcut să înțeleagă cât de mult este dispus să lupte pentru visul său.

Nici viața de antreprenor nu a fost lipsită de probleme. În 2025, unul dintre restaurantele sale din Italia a fost spart de hoți, care au furat mai multe bunuri, inclusiv sticle scumpe și telefoane, și au provocat pagube în local.

Viața personală: o familie în Italia și o fetiță

Dincolo de carieră, Richard Abou Zaki și-a construit o familie alături de Alessandra Ferrari, partenera sa de viață, cu care are o fiică, pe nume Carlotta.

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani, însă chef-ul a mărturisit că nu a făcut încă pasul spre căsătorie, considerând că relația lor nu depinde de un act oficial.

În 2025, Richard Abou Zaki și-a lansat și cartea „Cooking My Dreams”, în care vorbește despre parcursul său profesional, ambiție, sacrificii și obstacolele întâlnite până la succesul internațional.

În urmă cu patru zile, Richard Abou Zaki și-a lansat și noua carte de bucate, „Richard’s Table”, care cuprinde 50 de rețete și pe care a prezentat-o presei naționale în cadrul unui eveniment găzduit de Irina Fodor. Volumul este disponibil în librăriile din România din 23 noiembrie.