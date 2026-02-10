search
Marți, 10 Februarie 2026
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 14.00

Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 14.00

Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja vine de la ora 14.00 la Interviurile Adevărul. Discuția va viza teme de politică internă și externă, precum și subiecte legate de energie, un domeniu aflat în prim-planul agendei publice.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, la Interviurile Adevărul FOTO: Facebook
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, la Interviurile Adevărul FOTO: Facebook

Interviul își propune să ofere perspective și clarificări asupra celor mai importante provocări și evoluții din aceste arii și va putea fi urmărit marți, 12 februarie, de la ora 14.00, pe platformele Adevărul.

