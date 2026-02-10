Interviu Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 14.00

Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja vine de la ora 14.00 la Interviurile Adevărul. Discuția va viza teme de politică internă și externă, precum și subiecte legate de energie, un domeniu aflat în prim-planul agendei publice.

Interviul își propune să ofere perspective și clarificări asupra celor mai importante provocări și evoluții din aceste arii și va putea fi urmărit marți, 12 februarie, de la ora 14.00, pe platformele Adevărul.