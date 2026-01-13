„Miliarde investite, producție zero, sabotaj total”. Sebastian Burduja lansează o petiţie în care cere ca hidrocentralele neterminate să fie declarate proiecte de securitate națională

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, lansează o petiție prin care solicită deblocarea hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea lor ca proiecte de securitate națională, subliniind că „securitatea energetică a României este nenegociabilă”.

Deputatul Sebastian Burduja a anunțat lansarea petiției „Hidroenergia salvează România”, prin care atrage atenția asupra blocajelor care împiedică finalizarea hidrocentralelor neterminate. România are un potențial hidroenergetic neexploatat, iar mai multe proiecte, aflate în stadiu avansat de execuție, nu produc energie din cauza blocajelor administrative și juridice.

„Am lansat această petiție pentru a atrage atenția că România pierde resurse enorme de energie hidro. Este momentul să acționăm rapid pentru securitatea energetică a țării”, a declarat Burduja.

El subliniază că România valorifică doar 55-60% din potențialul său hidroenergetic, în timp ce lucrările aproape finalizate se degradează. Printre hidrocentralele vizate se numără Bumbești-Livezeni (treapta Dumitra), Răstolița, Cerna-Belareca, Surduc-Siriu și Pașcani, proiecte începute înainte de 1989 și blocate în instanțe de organizații de mediu precum Declic și Bankwatch.

„Context: Miliarde investite, producție zero, sabotaj total

România are în prezent mai multe hidrocentrale finalizate în proporție de 55-98%, care nu produc energie electrică din cauza blocajelor administrative și juridice. Printre acestea se numără: Amenajarea Hidroenergetică Bumbești-Livezeni (Râul Jiu) — peste 90% finalizată (treapta Dumitra – 98%); Hidrocentrala Răstolița — barajul finalizat, stația finalizata, lipsește doar „defrișarea” zonei unde va fi lacul de acumulare, care a mai fost defrișată acum zeci de ani (stadiu 98%); AHE Cerna-Belareca, Surduc-Siriu și Pașcani.

Aceste proiecte, începute înainte de 1989, au fost blocate în instanțe de către organizații de mediu precum Declic și Bankwatch, așa cum Greenpeace încearcă în mod constant să blocheze exploatarea gazului românesc din Marea Neagră”, scrie fostul ministru al Energiei într-un comunicat oficial.

Burduja accentuează că hidroenergia este cea mai ieftină și sigură sursă de energie curată, cu potențial strategic de a reduce importurile și de a furniza energie flexibilă în perioadele de vârf.

Solicitări

Petitia lansată de Sebastian Burduja solicită în mod explicit trei măsuri:

1. Ministerul Mediului să excepteze IMEDIAT toate hidrocentralele aflate în stadiu avansat de execuție de la procedura interminabilă de evaluare a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 292/2018. Situația de criză și interesul public major prevalează asupra oricărei birocrații.

2. Parlamentul României să adopte în regim de urgență o LEGE SPECIALĂ prin care proiectele hidroenergetice neterminate să fie declarate, prin lege, PROIECTE DE SECURITATE NAȚIONALĂ. Această lege trebuie să permită finalizarea lucrărilor prin derogare de la procedurile standard, așa cum s-a făcut pentru gazoducte sau autostrăzi. Trebuie să tăiem nodul gordian al avizelor cu sabia legii! Proiectul de lege a fost deja inițiat de Sebastian Burduja, a fost depus în decembrie 2025.

3. Ministrul Mediului să înceteze blocajul instituțional: Solicităm să nu mai ceară avize suplimentare, studii redundante și reevaluări de impact pentru proiectele istorice deja evaluate. Hidroelectrica trebuie lăsată să pună în funcțiune turbinele, nu să plimbe hârtii prin instanțe.

Sabotaj la adresa Statului Român

Sebastian Burduja afirmă că refuzul finalizării hidrocentralelor constituie un act de sabotaj la adresa statului român.

„Securitatea energetică a României este nenegociabilă. Nu ne mai putem permite să tratăm barajele strategice cu indiferență în fața unui sabotaj sistematic din partea a 2-3 asociații de mediu, care au o agendă proprie. Aceasta servește, din păcate, interesele adversarilor României, care doresc să ne țină dependenți de resursele lor energetice.

Avem nevoie de curaj, de patriotism și de acțiune imediată. Nu mai acceptăm scuze, nu mai acceptăm studii peste studii care durează decenii, în timp ce betoanele turnate se degradează și apa curge nefolosită la vale.

A refuza finalizarea acestor lucrări este un act de sabotaj la adresa Statului Român. Am identificat singura soluție posibilă în contextul național și european pentru deblocarea imediată și finalizarea urgentă a lucrărilor: declararea lor ca obiective de securitate națională. Este vorba de până la 700 de MW în grupuri flexibile, care ar intra pe vârfurile de consum, cu potențialul de a reduce importurile scumpe ale României cu 20-30%, mai spune Sebastian Burduja.

„Hidroenergia rămâne cea mai ieftină și sigură sursă de energie. Dacă vrem facturi mai mici și independență energetică, trebuie să finalizăm urgent hidrocentralele începute”, a concluzionat fostul ministru al Energiei.