search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Miliarde investite, producție zero, sabotaj total”. Sebastian Burduja lansează o petiţie în care cere ca hidrocentralele neterminate să fie declarate proiecte de securitate națională

0
0
Publicat:

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, lansează o petiție prin care solicită deblocarea hidrocentralelor aflate în stadiu avansat de execuție și declararea lor ca proiecte de securitate națională, subliniind că „securitatea energetică a României este nenegociabilă”.

Sebastian Burduja a lansat petiţia „Hidroenergia salvează România”. FOTO: FB/ Sebastian Burduja
Sebastian Burduja a lansat petiţia „Hidroenergia salvează România”. FOTO: FB/ Sebastian Burduja

Deputatul Sebastian Burduja a anunțat lansarea petiției „Hidroenergia salvează România”, prin care atrage atenția asupra blocajelor care împiedică finalizarea hidrocentralelor neterminate. România are un potențial hidroenergetic neexploatat, iar mai multe proiecte, aflate în stadiu avansat de execuție, nu produc energie din cauza blocajelor administrative și juridice.

„Am lansat această petiție pentru a atrage atenția că România pierde resurse enorme de energie hidro. Este momentul să acționăm rapid pentru securitatea energetică a țării”, a declarat Burduja.

El subliniază că România valorifică doar 55-60% din potențialul său hidroenergetic, în timp ce lucrările aproape finalizate se degradează. Printre hidrocentralele vizate se numără Bumbești-Livezeni (treapta Dumitra), Răstolița, Cerna-Belareca, Surduc-Siriu și Pașcani, proiecte începute înainte de 1989 și blocate în instanțe de organizații de mediu precum Declic și Bankwatch.

„Context: Miliarde investite, producție zero, sabotaj total

România are în prezent mai multe hidrocentrale finalizate în proporție de 55-98%, care nu produc energie electrică din cauza blocajelor administrative și juridice. Printre acestea se numără: Amenajarea Hidroenergetică Bumbești-Livezeni (Râul Jiu) — peste 90% finalizată (treapta Dumitra – 98%); Hidrocentrala Răstolița — barajul finalizat, stația finalizata, lipsește doar „defrișarea” zonei unde va fi lacul de acumulare, care a mai fost defrișată acum zeci de ani (stadiu 98%); AHE Cerna-Belareca, Surduc-Siriu și Pașcani.

Aceste proiecte, începute înainte de 1989, au fost blocate în instanțe de către organizații de mediu precum Declic și Bankwatch, așa cum Greenpeace încearcă în mod constant să blocheze exploatarea gazului românesc din Marea Neagră”, scrie fostul ministru al Energiei într-un comunicat oficial.

Burduja accentuează că hidroenergia este cea mai ieftină și sigură sursă de energie curată, cu potențial strategic de a reduce importurile și de a furniza energie flexibilă în perioadele de vârf.

Solicitări

Petitia lansată de Sebastian Burduja solicită în mod explicit trei măsuri:

1. Ministerul Mediului să excepteze IMEDIAT toate hidrocentralele aflate în stadiu avansat de execuție de la procedura interminabilă de evaluare a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 292/2018. Situația de criză și interesul public major prevalează asupra oricărei birocrații.

2. Parlamentul României să adopte în regim de urgență o LEGE SPECIALĂ prin care proiectele hidroenergetice neterminate să fie declarate, prin lege, PROIECTE DE SECURITATE NAȚIONALĂ. Această lege trebuie să permită finalizarea lucrărilor prin derogare de la procedurile standard, așa cum s-a făcut pentru gazoducte sau autostrăzi. Trebuie să tăiem nodul gordian al avizelor cu sabia legii! Proiectul de lege a fost deja inițiat de Sebastian Burduja, a fost depus în decembrie 2025.

3. Ministrul Mediului să înceteze blocajul instituțional: Solicităm să nu mai ceară avize suplimentare, studii redundante și reevaluări de impact pentru proiectele istorice deja evaluate. Hidroelectrica trebuie lăsată să pună în funcțiune turbinele, nu să plimbe hârtii prin instanțe.

Sabotaj la adresa Statului Român

Sebastian Burduja afirmă că refuzul finalizării hidrocentralelor constituie un act de sabotaj la adresa statului român.

„Securitatea energetică a României este nenegociabilă. Nu ne mai putem permite să tratăm barajele strategice cu indiferență în fața unui sabotaj sistematic din partea a 2-3 asociații de mediu, care au o agendă proprie. Aceasta servește, din păcate, interesele adversarilor României, care doresc să ne țină dependenți de resursele lor energetice.

Avem nevoie de curaj, de patriotism și de acțiune imediată. Nu mai acceptăm scuze, nu mai acceptăm studii peste studii care durează decenii, în timp ce betoanele turnate se degradează și apa curge nefolosită la vale.

A refuza finalizarea acestor lucrări este un act de sabotaj la adresa Statului Român. Am identificat singura soluție posibilă în contextul național și european pentru deblocarea imediată și finalizarea urgentă a lucrărilor: declararea lor ca obiective de securitate națională. Este vorba de până la 700 de MW în grupuri flexibile, care ar intra pe vârfurile de consum, cu potențialul de a reduce importurile scumpe ale României cu 20-30%, mai spune Sebastian Burduja.

„Hidroenergia rămâne cea mai ieftină și sigură sursă de energie. Dacă vrem facturi mai mici și independență energetică, trebuie să finalizăm urgent hidrocentralele începute”, a concluzionat fostul ministru al Energiei.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plicitisor și lipsit de viață”
stirileprotv.ro
image
Bucureștiul, după Nicușor Dan! „Nu mai are BANI nici să treacă strada” Ciprian Ciucu a făcut calculul! Ce propune noul primar al Capitalei
gandul.ro
image
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
mediafax.ro
image
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile
fanatik.ro
image
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C
observatornews.ro
image
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Contestația la impozit în 2026: unde se depune, ce documente îți trebuie și ce prevede legea
playtech.ro
image
Gigi Mustață aruncă bomba pe piața transferurilor. Cine semnează, de fapt, cu FCSB: „În această iarnă mai vin cel puțin doi super fotbaliști”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Rusia ia SUA peste picior. Dmitri Medvedev: ”Locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia”
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Prințesa Rajwa și Prințul Moștenitor Al Hussein, Foto Instagram (7) (1) jpg
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?