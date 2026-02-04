Video Oamenii au protestat într-un oraș din Suceava din cauza majorării taxelor și impozitelor: „Uite, mână muncită. Tu ce ai făcut în viața asta?”

Revoltă în județul Suceava. Localnicii din orașul Salcea au protestat miercuri în fața primăriei din cauza majorării taxelor și impozitelor, iar nemulțumirea lor a escaladat când primarul nu a ieșit să discute cu ei.

Protestul a fost autorizat între orele 15:30 și 18:30, iar localnicii au solicitat ca edilul să iasă afară și să discute cu ei. Nemulțumirea oamenilor vizează, în special, taxa de salubritate, care a ajuns la 300 de lei pe persoană pe an, sumă greu de suportat pentru familiile cu mai mulți membri, potrivit Antena3.

„Jos taxele, jos taxele”, au strigat oamenii.

„În 2205, am plătit 1052 de lei, iar anul acesta am de plătit 2.610 lei. Este o diferență foarte mare”, a spus un localnic.

Desoarece primarul nu a răspuns solicitărilor, oamenii au decis să intre în clădire cu actele și facturile în mână. Ajunși în birou, protestatarii l-au confruntat direct pe edil. „Dă-ne un răspuns. (…) Tu predici Evanghelia. Care e respectul tău față de mine? (…) Mă omule, eu mi‑am scos varza prin mâl. Mi‑am plătit tractor să mă smulgă din mâl, din drum. (…) Tu crezi că ești deștept, dar ești prost. Arată mânuța asta de domnișoară la oameni. Măi omule, uite la mine mână muncită. Tu ce ai făcut în viața asta?”, i-a spus un bărbat primarului.

„Nu a făcut nimic!”, a completat alt localnic nemulțumit.

Primarul, vizibil intimidat de prezența oamenilor în birou, nu a reușit să ofere explicațiile solicitate.

La scurt timp, la fața locului au sosit și agenți de poliție care au încercat să îi determine pe protestatari să părăsească clădirea, fără succes.

Într-o postare făcută pe Facebook, pe 8 ianuarie, primarul orașului Salcea, Ezekiel Belțic, a explicat că majorarea taxei de salubrizare reprezintă o necesitate pentru acoperirea costurilor serviciului și a proiectelor de dezvoltare ale orașului.

El a subliniat că administrația locală susține principiul „plătești pentru cât arunci”, că plata taxei se va face direct către operatorul de salubrizare și a oferit detalii financiare despre veniturile și cheltuielile serviciului în 2025.

„Vă comunic că veniturile din taxa de salubrizare încasată în anul 2025 a fost în sumă de aproximativ 1.776.000 lei, iar cheltuielile sunt în valoare aproximativă de 3.536.394 lei (nefiind inclusă valoarea ce va trebui achitată la Fondul pentru mediu). Gradul de colectare din sumele debitate este de aproximativ 75%, rămânând de încasat din sumele debitate o sumă de aproximativ 590.000 lei (25%), fiind redusă cu 50 % taxa de salubrizare în cursul anului 2025 pentru aproximativ 1400 de persoane”, a transmis acesta.

Totodată, primarul a anunțat măsuri de sprijin pentru persoanele cu venituri mici și pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și recompense pentru sesizările privind abandonarea deșeurilor.