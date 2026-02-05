search
Furnizorii de energie critică intenția de reglementare a prețurilor gazelor naturale

0
0
Publicat:

Furnizorii de energie au criticat joi intenția Guvernului de continuare a plafonării prețurilor gazelor naturale, indiferent dacă aceasta se va numi „Administrare” sau „reglementare”, precizând că ei nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate.

Conduc te de gaze
Furnizorii critică intenția de reglementare a prețurilor gazelor. Foto Shutterstock

Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) atrage atenţia asupra riscurilor majore generate de reglementările impredictibile şi de intervenţiile administrative succesive în sectorul energetic, care, în absenţa unei fundamentări economice solide şi a unui dialog real cu industria, riscă să prelungească dezechilibrele existente şi să afecteze funcţionarea normală a pieţei.

Conform unui comunicat al federaţiei, impactul negativ al reglementărilor şi al legislaţiei impredictibile continuă să reprezinte cel mai mare risc pentru sectorul energetic din România, constituind totodată cea mai complexă piedică în dezvoltarea acestuia.

Sectorul de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale este cel mai competitiv segment al pieţei energetice, fiind, în mod real, zona în care funcţionează concurenţa. În schimb, sectorul de producţie este caracterizat de un număr limitat de producători, ceea ce plasează România, din punct de vedere structural, într-o piaţă a vânzătorilor. Acest dezechilibru se reflectă direct în nivelul preţurilor formate pe pieţele angro. Este esenţial de subliniat că aproximativ 50% din preţul final facturat consumatorilor este reprezentat de preţul mărfii - respectiv costul de achiziţie al energiei electrice şi al gazelor naturale. Atribuirea creşterilor de preţ exclusiv marjei de furnizare denotă o înţelegere limitată a mecanismelor reale de formare a preţurilor, a structurii facturii şi a factorilor economici care influenţează piaţa energetică. Promovarea unor astfel de interpretări, chiar şi prin proiecte legislative publicate şi retrase, generează riscuri majore pentru sector şi transmite semnale profund inadecvate către piaţă", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii ACUE subliniază că furnizorii de energie au rolul de a achiziţiona energie de pe pieţele angro, de a gestiona riscurile comerciale (de preţ, volum şi dezechilibru) şi de a construi oferte competitive pentru clienţii finali, iar aceştia concurează pentru atragerea şi retenţia clienţilor şi asigură relaţia directă cu consumatorii, prin facturare, încasare şi servicii de relaţii cu clienţii.

Furnizorii nu stabilesc preţul pieţei angro şi nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport şi distribuţie, taxele şi TVA, iar marja de furnizare este structural limitată într-o piaţă concurenţială", precizează sursa citată.

ACUE mai semnalează că rolul statului în piaţa de energie trebuie să fie acela de arhitect, garant şi arbitru al funcţionării corecte a pieţei, nu de actor discreţionar în formarea preţurilor comerciale. Modificările legislative trebuie să fie fundamentate pe analize economice riguroase şi consultări reale cu actorii din piaţă, iar politicile publice trebuie să stimuleze investiţiile în noi capacităţi de producţie, diversificarea surselor şi creşterea lichidităţii pieţelor.

Protecţia consumatorilor, în special a celor vulnerabili, trebuie realizată prin politici sociale ţintite, transparente şi finanţate din bugetul de stat. Transferarea obligaţiilor de natură socială către actorii comerciali sau substituirea mecanismelor de piaţă prin măsuri administrative generalizate distorsionează semnalele de preţ şi afectează funcţionarea corectă a pieţei. În România, statul a decis ca furnizorii să prefinanţeze schemele de politică socială prin aplicarea ex-ante a mecanismelor de plafonare şi compensare. Timp de patru ani, protecţia socială s-a realizat, în fapt, pe seama furnizorilor de energie, care au prefinanţat plafonarea preţurilor finale pentru toţi clienţii", se subliniază în comunicatul ACUE.

Citește și: Bolojan: Vom renunța la plafonarea prețurilor la gaze. Vom avea un preț administrat pentru consumatorii casnici și pentru agentul termic

Potrivit sursei citate, în prezent, restanţele statului faţă de furnizori se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei, fără a exista o decizie concretă privind deblocarea procesului de validare şi plată.

Furnizorii nu creează preţul energiei, ci îl transferă şi îl optimizează pentru consumator în limitele pieţei, dar numele furnizorului apare pe factura finală. Din acest motiv, furnizorii absorb o mare parte din tensiunea publică asociată creşterii preţurilor, deşi controlează doar o fracţiune din acestea. Exploatarea confuziei publice prin politici construite pe premise false este nu doar nocivă, ci şi iresponsabilă. Toate aceste practici contribuie la dezinformarea gravă a publicului şi ignoră realităţile economice ale sectorului energetic. Politicile publice bazate pe premise eronate riscă să distorsioneze piaţa, în loc să ofere soluţii reale şi sustenabile pentru obţinerea unor preţuri competitive într-o piaţă angro lichidă", a declarat Dana Dărăban, directorul executiv al ACUE.

Reprezentanţii federaţiei mai transmit că, pentru ca preţurile să se formeze corect, piaţa are nevoie, în primul rând, de lichiditate, atât în sectorul gazelor naturale, cât şi în cel al energiei electrice. România rămâne un importator net de energie, iar experienţa trecutului arată că soluţia sustenabilă nu este intervenţia administrativă, ci corectarea dezechilibrelor structurale prin creşterea capacităţilor interne şi reducerea dependenţei de importuri.

ACUE rămâne deschisă dialogului instituţional şi susţine soluţii echilibrate, care să protejeze consumatorii fără a compromite funcţionarea unei pieţe energetice stabile, lichide şi predictibile. Predictibilitatea, transparenţa şi respectarea principiilor pieţei concurenţiale sunt esenţiale pentru funcţionarea corectă a sectorului energetic şi pentru beneficiul real al consumatorilor", precizează organizația.

ACUE este o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic, reprezentând interesele unor importante companii din domeniul producerii, distribuţiei, furnizării energiei electrice şi a gazelor naturale şi al serviciilor conexe acestor activităţi. ACUE reprezintă 23 de companii din sectorul energetic, ceea ce însumează peste 25.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.

Miercuri seara, pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat un proiect de Ordonanţă conform căruia adaosul comercial aplicat în activităţile de comercializare en-gros şi de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale către consumatorii finali urma să fie limitat la 3%, respectiv 5%, pentru o perioadă de 12 luni. La scurt timp, proiectul a fost retras, ministerul motivând că că acesta a fost publicat ca urmare a unei erori materiale.

Citește și: Ce este prețul administrat pentru gazele naturale și cum funcționează în practică

Ministerul Energiei a gestionat, pe parcursul mai multor luni, un proces amplu de analiză a mai multor scenarii menite să asigure preţuri mai mici la energie pentru toţi românii. Aceste demersuri au fost fundamentate pe consultări constante cu toţi actorii relevanţi din piaţa de energie şi integrarea propunerilor primite, în cadrul unui proces tehnic intern. Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Acesta a fost retras imediat ce situaţia a fost identificată, pentru a evita interpretări eronate", au explicat reprezentanţii ministerului.

Joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a ținut să precizeze că „în momentul de față vorbim de o plafonare a prețului la producător plus tot lanțul de trasport și furnizare a gazului”.

Legat de proiectul pus în dezbatere miercuri și retras, ministrul a spus că un angajat a avut un exces de zel și a pus „unul dintre zecile de drafturi” în dezbatere internă.

A fost deschisă o anchetă. Cer oamenilor să ignore proiectul”, a completat el.

Ministrul a evitat să precizeze dacă prețul gazului va fi „plafonat” în sensul plafonării adaosului comercial sau se va stabili un preț reglementat, care să fie aplicat până în primăvara anului 2027.

