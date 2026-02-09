search
Revoltă fără precedent în administrația locală: „Niciodată n-au fost măsurile atât de draconice”. Peste 1.300 de comune intră în grevă

Administrația locală fierbe după anunțarea reformei pregătite de Guvern. Sute de primari se întâlnesc marți cu premierul Ilie Bolojan, în timp ce, simultan, în peste 1.300 de comune din țară începe o grevă de avertisment, considerată fără precedent de reprezentanții autorităților locale.

Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune FOTO: Arhiva Adevărul

Sute de primari sunt așteptați la București pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan despre reforma administrației publice pregătită de Guvern. Întâlnirea are loc în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACoR), organizată la Palatul Parlamentului. În paralel, peste 1.300 de comune din țară intră într-o grevă de avertisment, un gest fără precedent, potrivit conducerii asociației.

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a declarat la Antena 3 CNN că măsurile propuse de Guvern au provocat o mobilizare masivă a edililor. ACoR reprezintă 2.862 de comune și primarii acestora.

„Toate aceste măsuri au făcut să umple sala chiar și mâine, la întâlnire să vină încă vreo 200 de colegi în plus și mi-e tare teamă că voi fi forțat de împrejurări să umplem pavilionul expozițional, pentru că toți primarii comunelor din România sunt tare supărați și îndurerați de ceea ce se întâmplă statul românesc”, a spus Emil Drăghici.

Acesta acuză Guvernul că încalcă autonomia locală și contribuie la „degradarea” satului românesc. „Mâine, timp de două ore, sunt în grevă toate primăriile comunelor din România. Nu s-a mai întâmplat. Niciodată n-au fost măsurile atât de draconice, luate împotriva noastră, trebuia să fim consultați, pentru că aceste măsuri sigur ar fi avut un alt suport, dacă se ținea seama și de aportul nostru”, a mai afirmat el.

Plenul Asociației Comunelor din România a votat, în unanimitate, sesizarea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Reprezentanții ACoR acuză Guvernul Bolojan de „încălcarea autonomiei locale” prin măsurile adoptate în domeniul administrației publice.

Greva începe marți, chiar în timpul întâlnirii cu premierul

Greva de avertisment va avea loc marți, între orele 10:00 și 12:00, exact în intervalul în care premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu primarii prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, la Palatul Parlamentului. Edilii avertizează că vor declanșa o grevă generală în ziua imediat următoare adoptării reformei administrației publice, dacă proiectul va fi aprobat de Guvern.

Nemulțumirile sunt alimentate și de modul în care au fost majorate taxele și impozitele locale. Emil Drăghici susține că problema nu a fost neapărat nivelul acestora, ci momentul în care au fost impuse. „Problema să știți că n-a fost neapărat nivelul mare, mai degrabă data la care a fost luată măsura, (…) trosc, ți-au pus-o-n piept, mergeți cu ea înainte”, a declarat el pentru Antena 3 CNN.

Concedieri și mai puțini bani pentru primării

Proiectul de lege pregătit de Executiv pentru administrația publică locală și centrală a stârnit furie în rândul primarilor. Potrivit documentului, autoritățile locale vor fi obligate să reducă personalul, inclusiv în cazul poliției locale. Reforma prevede o reducere cu 30% a numărului maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale, cu precizarea că nu pot fi eliminate mai mult de 20% din posturile ocupate în prezent.

După publicarea legii, prefecții vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a comunica fiecărei primării noul număr maxim de posturi.

În plus, Guvernul a anunțat că primăriile nu vor mai primi fonduri compensatorii de la bugetul central atunci când rămân fără bani. Până acum, autoritățile locale primeau 63% din cotele de TVA și din impozitul pe venit încasat de la locuitori și firme. Executivul susține că sumele suplimentare obținute din majorarea taxelor locale ar trebui să rămână la nivel local și să fie investite în infrastructură. Primarii atrag însă atenția că există localități unde oamenii nu pot plăti taxele majorate, iar lipsa fondurilor riscă să ducă la situații extreme, precum sistarea apei și a curentului.

