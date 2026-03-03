search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

La Cocoș, preluat de proprietarul Lidl și Kaufland. Conceptul companiei urmează să fie implementat și în alte țări europene

0
0
Publicat:

Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland şi totodată unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, a anunțat, marți, că a preluat cu succes retailerul român La Cocoș.

FOTO Facebook / Supermarket La Cocos
FOTO Facebook / Supermarket La Cocos

„Odată cu aprobarea autorității române de concurență, La Cocoș devine, prin preluarea majoritară de succes, o companie a Grupului Schwarz. Această achiziție strategică reprezintă un pas decisiv pentru a asigura competitivitatea pe termen lung pe importanta piață românească și pentru a extinde prezența companiilor din cadrul Grupului Schwarz în România”, au afirmat reprezentanții Grupului Schwarz printr-un comunicat.

Potrivit acestora, conceptul companiei urmează să fie implementat și în alte țări europene.

„Continuarea conceptului de succes La Cocoș operează pe baza așa-numitului concept Hypercash, care include abordări inovatoare în comerțul cu amănuntul. Acesta se caracterizează prin suprafețe mari de vânzare și un sortiment de produse bine concentrat, de aproximativ 12.000 de articole”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, prezentarea funcțională a mărfurilor permite companiei La Cocoș să minimizeze costurile operaționale și să transfere aceste economii către clienți sub forma unor prețuri mai mici. Acest lucru face oferta atractivă atât pentru gospodăriile private, cât și pentru micile întreprinderi.

Modelul Hypercash urmează să fie dezvoltat împreună cu actuala conducere din România. Și angajații filialelor vor rămâne în companie după preluare, mai menționează comunicatul.

„Suntem convinși de identitatea românească și de forța La Cocoș. Prin urmare, La Cocoș va fi menținută ca o companie independentă. Prin investițiile viitoare, ne vom consolida poziția pe piață și vom asigura succesul La Cocoș pe termen lung. În plus, avem în vedere și extinderea internațională a modelului de afaceri Hypercash”, a declarat Christian Groh, președinte al Consiliului de Administrație al Schwarz Corporate Solutions.

„Împreună putem accelera extinderea La Cocoș. Astfel, clienții din alte regiuni ale României vor beneficia de oferta noastră, în timp ce, în același timp, vom consolida economia țării prin investițiile noastre”, a adăugat și Iulian Nica, director general al La Cocoș.

Potrivit acestora, extinderea presupune investiții semnificative în economia României.

La Cocoș este un retailer român care, de la înființarea sa în 2014, s-a impus cu succes pe segmentul Hypercash. Compania operează în prezent șapte magazine în România și are peste 1.400 de angajați. În 2025, La Cocoș a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 300 de milioane de euro. Conceptul de succes al La Cocoș urmează să fie extins în continuare în România în anii următori. La Cocoș face parte din grupul de companii Schwarz, din care fac parte și Lidl și Kaufland.

Grupul Schwarz este un grup comercial de top la nivel internațional, cu aproximativ 14.200 de filiale și circa 595.000 de angajați. În exercițiul financiar 2024, companiile din cadrul Grupului Schwarz au realizat o cifră de afaceri totală de 175,4 miliarde de euro. Prin ecosistemul său unic, grupul acoperă întregul lanț valoric: de la producție și comerț până la reciclare și digitalizare.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Poţi cumpăra ani de pensie în Germania? Cum poţi ieşi mai devreme din câmpul muncii
playtech.ro
image
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
A murit Andreea Anita, tânăra de 27 de ani pentru care se făcuse o strângere de fonduri istorică. A luptat 11 ani cu boala. Era atât de frumoasă! Of, câtă durere!
romaniatv.net
image
Război în Orientul Mijlociu: Armata israeliană, lovituri în Teheran și Beirut. Invazie terestră în Liban. Iranul continuă atacurile asupra aliaților SUA
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria