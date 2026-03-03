La Cocoș, preluat de proprietarul Lidl și Kaufland. Conceptul companiei urmează să fie implementat și în alte țări europene

Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland şi totodată unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, a anunțat, marți, că a preluat cu succes retailerul român La Cocoș.

„Odată cu aprobarea autorității române de concurență, La Cocoș devine, prin preluarea majoritară de succes, o companie a Grupului Schwarz. Această achiziție strategică reprezintă un pas decisiv pentru a asigura competitivitatea pe termen lung pe importanta piață românească și pentru a extinde prezența companiilor din cadrul Grupului Schwarz în România”, au afirmat reprezentanții Grupului Schwarz printr-un comunicat.

Potrivit acestora, conceptul companiei urmează să fie implementat și în alte țări europene.

„Continuarea conceptului de succes La Cocoș operează pe baza așa-numitului concept Hypercash, care include abordări inovatoare în comerțul cu amănuntul. Acesta se caracterizează prin suprafețe mari de vânzare și un sortiment de produse bine concentrat, de aproximativ 12.000 de articole”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, prezentarea funcțională a mărfurilor permite companiei La Cocoș să minimizeze costurile operaționale și să transfere aceste economii către clienți sub forma unor prețuri mai mici. Acest lucru face oferta atractivă atât pentru gospodăriile private, cât și pentru micile întreprinderi.

Modelul Hypercash urmează să fie dezvoltat împreună cu actuala conducere din România. Și angajații filialelor vor rămâne în companie după preluare, mai menționează comunicatul.

„Suntem convinși de identitatea românească și de forța La Cocoș. Prin urmare, La Cocoș va fi menținută ca o companie independentă. Prin investițiile viitoare, ne vom consolida poziția pe piață și vom asigura succesul La Cocoș pe termen lung. În plus, avem în vedere și extinderea internațională a modelului de afaceri Hypercash”, a declarat Christian Groh, președinte al Consiliului de Administrație al Schwarz Corporate Solutions.

„Împreună putem accelera extinderea La Cocoș. Astfel, clienții din alte regiuni ale României vor beneficia de oferta noastră, în timp ce, în același timp, vom consolida economia țării prin investițiile noastre”, a adăugat și Iulian Nica, director general al La Cocoș.

Potrivit acestora, extinderea presupune investiții semnificative în economia României.

La Cocoș este un retailer român care, de la înființarea sa în 2014, s-a impus cu succes pe segmentul Hypercash. Compania operează în prezent șapte magazine în România și are peste 1.400 de angajați. În 2025, La Cocoș a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 300 de milioane de euro. Conceptul de succes al La Cocoș urmează să fie extins în continuare în România în anii următori. La Cocoș face parte din grupul de companii Schwarz, din care fac parte și Lidl și Kaufland.

Grupul Schwarz este un grup comercial de top la nivel internațional, cu aproximativ 14.200 de filiale și circa 595.000 de angajați. În exercițiul financiar 2024, companiile din cadrul Grupului Schwarz au realizat o cifră de afaceri totală de 175,4 miliarde de euro. Prin ecosistemul său unic, grupul acoperă întregul lanț valoric: de la producție și comerț până la reciclare și digitalizare.