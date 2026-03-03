search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Israel lovește în inima Teheranului: palatul prezidențial bombardat masiv cu peste 250 de rachete. Operațiuni terestre în Liban

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Forțele aeriene israeliene au lansat peste 250 de rachete asupra complexului de conducere al Iranului, vizând inclusiv clădirea prezidențială, sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională și alte facilități strategice, potrivit informațiilor furnizate de IDF.

Clădirea prezidențială din Teheran, bombardată FOTO: X
Clădirea prezidențială din Teheran, bombardată FOTO: X

Operațiunea a implicat aproximativ 100 de avioane de luptă.

Palatul Golestan din Teheran, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a suferit avarii puternice.  Potrivit agenției iraniene ISNA, „în urma atacului comun americano-israelian” asupra Pieței Arag, în sudul Teheranului, părți ale Palatului Golestan au fost avariate”. 

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a raportat pagube parțiale la intrarea în centrala nucleară Natanz, fără risc radiologic imediat. Situl fusese deja afectat grav în timpul conflictului din iunie dintre Israel și Iran, la care au participat și SUA.

„Pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, AIEA poate confirma acum unele daune recente aduse clădirilor de intrare ale Uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului Natanz (FEP) din Iran. Nu se așteaptă nicio consecință radiologică și niciun impact suplimentar nu a fost detectat chiar la FEP, care a fost grav avariată în conflictul din iunie.”, scrie agenția pe X. 

Situl Natanz a fost una dintre principalele ținte în războiul precedent de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie, la care s-au alăturat în cele din urmă SUA.

Tensiuni la granița cu Liban

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat continuarea operațiunilor împotriva țintelor Hezbollah din Liban pentru protejarea comunităților de la frontieră. Armata libaneză a început să se retragă din sudul țării, iar autoritățile israeliene avertizează că organizația teroristă „va plăti un preț mare” pentru atacurile asupra Israelului.

Purtătorul de cuvânt, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat într-un briefing online pentru reporteri că trupele sunt „doar în zona de graniță, într-un mod defensiv, pentru a preveni atacurile împotriva civililor și a unor puncte extrem de strategice”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a spus că a instruit armata să preia controlul asupra mai multor poziții în Liban după un atac al grupului militant Hezbollah, sprijinit de Iran.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare Israeliene să avanseze și să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a spus Katz într-un comunicat.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
antena3.ro
image
Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia: Calculul exact făcut de un avocat
playtech.ro
image
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Are pensie cât Traian Băsescu, dar i se pare mică: "Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu!"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Explozie la ambasada SUA din Riad după un atac cu drone. Ambasadele din Kuweit și Arabia Saudită. Plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesențial
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
FotoJet (57) jpg
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria