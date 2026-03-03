Israel lovește în inima Teheranului: palatul prezidențial bombardat masiv cu peste 250 de rachete. Operațiuni terestre în Liban

Forțele aeriene israeliene au lansat peste 250 de rachete asupra complexului de conducere al Iranului, vizând inclusiv clădirea prezidențială, sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională și alte facilități strategice, potrivit informațiilor furnizate de IDF.

Operațiunea a implicat aproximativ 100 de avioane de luptă.

Palatul Golestan din Teheran, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a suferit avarii puternice. Potrivit agenției iraniene ISNA, „în urma atacului comun americano-israelian” asupra Pieței Arag, în sudul Teheranului, părți ale Palatului Golestan au fost avariate”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a raportat pagube parțiale la intrarea în centrala nucleară Natanz, fără risc radiologic imediat. Situl fusese deja afectat grav în timpul conflictului din iunie dintre Israel și Iran, la care au participat și SUA.

„Pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, AIEA poate confirma acum unele daune recente aduse clădirilor de intrare ale Uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului Natanz (FEP) din Iran. Nu se așteaptă nicio consecință radiologică și niciun impact suplimentar nu a fost detectat chiar la FEP, care a fost grav avariată în conflictul din iunie.”, scrie agenția pe X.

Situl Natanz a fost una dintre principalele ținte în războiul precedent de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie, la care s-au alăturat în cele din urmă SUA.

Tensiuni la granița cu Liban

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat continuarea operațiunilor împotriva țintelor Hezbollah din Liban pentru protejarea comunităților de la frontieră. Armata libaneză a început să se retragă din sudul țării, iar autoritățile israeliene avertizează că organizația teroristă „va plăti un preț mare” pentru atacurile asupra Israelului.

Purtătorul de cuvânt, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat într-un briefing online pentru reporteri că trupele sunt „doar în zona de graniță, într-un mod defensiv, pentru a preveni atacurile împotriva civililor și a unor puncte extrem de strategice”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a spus că a instruit armata să preia controlul asupra mai multor poziții în Liban după un atac al grupului militant Hezbollah, sprijinit de Iran.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare Israeliene să avanseze și să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a spus Katz într-un comunicat.