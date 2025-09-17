Grupul energetic ungar MVM se retrage temporar din achiziția E.On România. Care sunt motivele invocate

Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist. MVM a confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne ridicat.

Decizia de retragere este legată de o investigație suplimentară a Comisiei Europene prin mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation), care ar fi solicitat informații despre tranzacția din România, potrivit e-nergia.ro. MVM a transmis că rămâne angajată să obțină aprobările necesare și că intenția de a finaliza achiziția nu s-a schimbat. Totuși, din cauza incertitudinii privind calendarul și decizia autorităților, compania se retrage temporar din procedura FSR.

„Intenționăm să relansăm procesul de îndată ce va exista o claritate mai mare cu privire la aprobarea investiției străine directe”, a declarat compania, subliniind că piața de energie din România rămâne atractivă pentru investiții. Până în prezent, E.On nu a comentat public situația.

Tranzacția, pe masa CSAT

În prezent, tranzacția se află pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după ce Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) nu a avizat-o și a trimis-o spre analiză Consiliului. CSAT trebuie să emită un aviz în termen de 90 de zile.

Acordul dintre MVM și E.On a fost anunțat în decembrie 2024, grupul german convenind vânzarea diviziei de furnizare din România către compania ungară. Valoarea estimată era de circa 200–210 milioane de euro, iar finalizarea era planificată pentru prima jumătate a lui 2025. Autoritățile de la București au avertizat de la început că tranzacția va trece printr-un circuit complex de avizare la nivel național și european.

Motivele sesizării CEISD

Ministerul Energiei, condus atunci de Sebastian Burduja, a sesizat CEISD, invocând posibile riscuri legate de conexiunile cumpărătorului cu Rusia, posibila cesiune ulterioară a acțiunilor către entități non-UE și proveniența neclară a fondurilor MVM.

„România are obligația de a-și proteja suveranitatea și interesele strategice. Nu vom permite ca sectoarele critice, precum cel energetic, să devină vulnerabile în fața unor jocuri geopolitice sau economice care nu respectă principiile noastre europene de concurență, transparență și piață unică. (…) Energia României trebuie să rămână doar în slujba românilor!”, declara Burduja în ianuarie.

Ulterior, Károly Mátrai, CEO al MVM, a asigurat că nu există probleme de concurență pe piața românească și că MVM nu va cumpăra pentru a revinde altora. „Nu vom aduce gaze rusești pentru a alimenta clienții din România, deoarece acestea sunt mai scumpe; intenționăm să furnizăm gaze din producția internă”, a explicat acesta.

MVM este a doua cea mai mare companie din Ungaria și deservește 11 milioane de clienți în 23 de țări. E.On Energie România furnizează gaze și electricitate pentru aproximativ 3,4 milioane de clienți.