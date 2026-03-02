search
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important

Zeci de mii de români se confruntă cu dificultăți majore în procesul de pensionare din cauza lipsei carnetelor de muncă, documente esențiale pentru dovedirea vechimii în muncă realizate înainte de anul 2001, când s-a trecut la evidența digitală. Deși CNPP a derulat campanii de scanare, situația este critică pentru cei ale căror carnete au fost pierdute, distruse sau nu au fost ridicate de la foștii angajatori sau ITM-uri. 

Oameni la o casă de pensii
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie pentru că nu au carnetul de muncă. Foto Alina Mitran

Mii de români au încă vechile carnete de muncă păstrate la inspectoratele teritoriale de muncă (ITM). În multe județe, aceste documente nu au fost ridicate niciodată după trecerea la registrul electronic de evidență a salariaților (REVISAL).

Așa se face că, în 2026, numeroase carnete de muncă așteaptă încă să fie ridicate de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM), titularul trebuind să facă demersuri pentru preluarea lor.

Acest demers este extrem de important, având în vedere că fără carnetul de muncă, persoanele aflate la vârsta de pensionare nu-și pot depune dosarul pentru pensie și nu pot dovedi perioadele muncite riscând să primească pensii mult mai mici.

Pentru foarte mulți oameni, carnetul de muncă poate fi esențial la stabilirea pensiei sau pentru dovedirea vechimii în muncă pentru perioadele anterioare anului 2011.

Zeci de mii de carnete de muncă neridicate

Situația variază la nivel național, însă datele publice arată că încă există zeci de mii de carnete rămase în depozitele ITM. Printre județele cu cele mai multe documente neridicate se numără: ITM Bacău, cu peste 14.000 de carnete de muncă neridicate, ITM Ilfov cu peste 5.000 de carnete de muncă, ITM Caraș-Severin cu aproape 8.000, ITM București (peste 30.000 de carnete încă nepreluate, potrivit ultimelor informații publice), ITM Argeș (peste 13.000 de carnete neridicate, potrivit ultimelor informații publice). Situații similare sunt înregistrate și la ITM Prahova, ITM Constanța, ITM Iași și ITM Hunedoara, dar și în alte județe ale țării.

De ce este important să recuperezi carnetul de muncă

Chiar dacă după 2011 evidența activității profesionale se face electronic, carnetul de muncă rămâne important în mai multe situații:

  • dovedește vechimea în muncă înainte de 2011
  • este necesar la stabilirea drepturilor la pensie
  • ajută la completarea dosarului pentru pensia anticipată sau parțial anticipată
  • servește ca document oficial de arhivă pentru perioade în care REVISAL nu exista
  • poate fi cerut de anumite instituții în procese juridice sau situații speciale.

Carnetul poate fi ridicat de titularul documentului sau de o persoană împuternicită prin procură notarială ori de moștenitori, în cazul în care titularul este decedat (cu acte doveditoare).

Documente necesare pentru ridicarea carnetului de muncă:

  • actul de identitate în original
  • cerere tip (se completează la sediul ITM)
  • dacă este cazul: procură notarială sau acte de moștenitor

Ridicarea carnetelor de muncă de la ITM-uri este extrem de importantă dat fiind că, până la finele anului 2010, ele asigură principala modalitate de a face dovada vechimii în muncă pentru cei care se vor să deschidă dreptul la pensie. Altfel, ar fi nevoie de instanța de judecată pentru reconstituirea vechimii în muncă.

Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă", potrivit Codului muncii.

Top articole

