Armata israeliană a lansat un atac aerian de amploare asupra unei clădiri din orașul sfânt Qom, locație în care înalți oficiali religioși de la Teheran se reuniseră pentru a desemna succesorul ayatollahului Ali Khamenei. Operațiunea vine într-un moment de maximă tensiune, la scurt timp după confirmarea decesului fostului lider suprem.

O sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat oficial că forțele aeriene au vizat direct clădirea din orașul Qom, unde avea loc întrunirea clericilor de rang înalt. Conform publicației Times of Israel, scopul reuniunii era alegerea noului lider care să preia frâiele puterii în Iran.

Instituția vizată, cunoscută sub numele de Adunarea Experților, deține sedii atât în capitala Teheran, cât și în Qom. Aceasta este formată din membri care au responsabilitatea critică de a decide persoana care va prelua rolul de lider după uciderea ayatollahului Khamenei, sâmbătă.

Sursa video: X/ @mhmiranusa

Bilanțul incert al victimelor

Deși importanța reuniunii era strategică, amploarea pierderilor umane rămâne încă sub semnul întrebării. Adunarea Experților are în componență 88 de membri, însă, potrivit oficialului citat, nu este clar câți dintre ei se aflau în clădire în momentul atacului.

Sursa video: X/ @Goreunit

Informațiile furnizate de Sky News indică faptul că imobilul din Qom a fost complet distrus în urma raidului aerian. Atacul marchează o escaladare fără precedent, lovind direct în centrul procesului decizional religios și politic al Iranului, chiar în timp ce regimul încerca să își reorganizeze conducerea de vârf.