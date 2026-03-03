search
Marți, 3 Martie 2026
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se sperie, apar cele mai mari oportunități”

0
0
Publicat:

Maria Dinulescu, fosta actriță devenită expertă în imobiliare în Dubai, spune că actuala criză regională nu reprezintă un pericol și că este momentul perfect pentru cei care vor să facă investiții: „Valurile urcă și coboară, iar noi trebuie să vindem doar când urcă”.

Maria Dinulescu FOTO: arhivă, adevărul
Maria Dinulescu FOTO: arhivă, adevărul

Maria Dinulescu este stabilită de mai mulți ani în Dubai și afirmă că situația în zona în care locuiește nu prezintă pericole imediate și că actuala conjunctură poate oferi oportunități pentru investitori.

„Este o situație pe care cu toții știam că o să o vedem, cred că se menține totul foarte bine sub control. Nu îmi fac niciun fel de griji. Guvernul ne susține, avem încredere, ca de fiecare dată, dacă este o țară unde să mă simt în siguranță într‑o astfel de situație, nu este alta decât Emiratele Arabe Unite.”, a declarat fosta actriță, pentru Click!

Confruntată cu incertitudini din cauza conflictului, piața imobiliară din Dubai a înregistrat, potrivit analiștilor economici citați de The Economic Times, „anulări selective ale tranzacțiilor sau întârzieri” în încheierea contractelor imobiliare.

Cu toate acestea, Maria Dinulescu, expertă pe segmentul investițiilor imobiliare, este de altă părere și consideră că actuala perioadă este una oportună pentru achiziții:

„Atunci când investiția este făcută cu mentalitatea unui investitor profesionist, așa cum eu încerc mereu să le spun clienților mei, trebuie să fie atenți la faptul că valul întotdeauna urcă și coboară, iar noi trebuie să fim pregătiți să vindem doar atunci când urcă. În aceste condiții, nu există niciun fel de risc”, a spus ea.

În opinia sa, forța economică a Emiratelor Arabe Unite și viziunea conducătorilor locali vor asigura redresarea rapidă a pieței.

„De redresarea UAE nici nu îmi fac probleme pentru că avem forță financiară, avem lideri, avem viziune. Lucrurile vor merge doar înainte, nu este niciun fel de problemă”, a completat aceasta.  

Expertă în investiții imobiliare și cu o vastă experiență pe piața din Golful Persic, Maria Dinulescu le recomandă investitorilor cu capital disponibil să profite de context.

„Mai mult decât atât, mentalitatea noastră în Emiratele Arabe Unite este aceasta: nu considerăm că există un moment dificil sau delicat fără soluții, pentru că întotdeauna există soluții. Iar într‑o situație precum cea care urmează, vor apărea cele mai mari oportunități de achiziții. Pentru persoanele care au cash și sunt deschise să facă afaceri foarte bune, acesta va fi, de fapt, momentul oportun, pentru că mulți se vor speria. Iar atunci când cineva se sperie, aceea este oportunitatea altcuiva”, a adăugat Maria Dinulescu.  

Top articole

