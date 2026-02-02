Bolojan, comparat cu „Jupuitu” din Moromeții. Băluță: „Nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru: să taie”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici acide la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că guvernarea sa se axează exclusiv pe reduceri de cheltuieli și ignoră protecția celor vulnerabili.

„Nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru: să taie. Măsurile de reconstrucție sau protecția oamenilor vulnerabili nu intră în preocupările dânsului”, a afirmat Daniel Băluță, la Digi 24, făcând o paralelă cu personajul „Jupuitu” din romanul Moromeții de Marin Preda – perceptorul care venea în sat să încaseze impozitele și de care oamenii se feresc.

Edilul a subliniat că PSD nu poate susține o guvernare bazată exclusiv pe tăieri și control, avertizând că, în acest ritm, statul riscă să fie perceput ca un organism ostil cetățenilor. „Niciodată nu vom lucra împotriva românilor și nici nu vom adânci criza în care societatea românească se află. Nu ne vom preocupa exclusiv de lucrurile pe care domnul Bolojan le face”, a completat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a prezentat și pachetul de relansare economică propus de PSD, menit să stimuleze investițiile și să sprijine mediul de afaceri.

Potrivit acestuia, pachetul nu presupune un efort bugetar imediat și vizează investiții mai mari de 20 de milioane de euro în majoritatea zonelor țării, respectiv 5 milioane euro pentru regiunile defavorizate, prin mecanismul de credit fiscal.

„Nu pot să înțeleg de ce premierul României nu este de acord să includă aceste măsuri în pachetul fiscal. De ce nu vrea să stimuleze IMM-urile și să ofere garanții de stat pentru creditele acestora?”, a spus Băluță, precizând că PSD a condiționat susținerea pachetului fiscal de includerea acestor măsuri de relansare economică.

Edilul a criticat, de asemenea, inițiative precum monitorizarea cetățenilor prin drone sau introducerea unor taxe controversate, comparându-le cu scene din Moromeții.

„Dacă statul își urmărește cetățenii și nu dezvoltă parteneriate cu ei, nu vom ajunge nicăieri. Pentru domnul Bolojan, toți românii sunt suspecți de serviciu”, a subliniat Băluță.

În concluzie, primarul a evidențiat că diferențele dintre PSD și premierul Ilie Bolojan sunt de viziune și filozofie. „Guvernarea trebuie făcută pentru oameni, nu pentru a tăia și controla”, a adăugat acesta.