search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Raportul GRECO arată că România este pe drumul cel bun în lupta anticorupție: a implementat opt din 13 recomandări cu privire la parlamentari

0
0
Publicat:

România a implementat sau a tratat satisfăcător opt dintre cele 13 recomandări din Raportul de evaluare al Rundei a patra privind prevenirea corupției, arată GRECO într-un addendum la raport publicat joi. În același timp, două recomandări sunt aplicate parțial, iar trei nu au fost implementate.

România a implementat 8 din 13 recomandări anticorupție cu privire la parlamentari FOTO George Călin
România a implementat 8 din 13 recomandări anticorupție cu privire la parlamentari FOTO George Călin

Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO) consideră, într-un addendum la Raportul de evaluare aferent Rundei a patra, referitor la prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, că încă sunt necesare demersuri suplimentare în ceea ce privește membrii Parlamentului, pentru creșterea transparenței, consolidarea integrității și asigurarea faptului că procedura legislativă de urgență este aplicată doar ca excepție, precum și pentru prevenirea conflictelor de interese.

În ceea ce privește judecătorii și procurorii, toate recomandările care îi privesc au fost considerate implementate în rapoartele anterioare de conformitate, menționează documentul publicat joi, adoptat de GRECO la reuniunea sa plenară de la Strasbourg de la finele lui noiembrie anul trecut și realizat de raportorul danez Jonathan Gasseholm, asistat de secretariatul GRECO.

Dintre cele 13 recomandări formulate în raportul de evaluare adoptat inițial în 2015, GRECO amintește că a recomandat îmbunătățirea transparenței procesului legislativ, prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările și audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanțe în care să fie ținute ședințe secrete și asigurarea implementării acestora în practică, prin evaluarea practicii existente și revizuirea în consecință a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, agendelor și rezultatelor ședințelor comisiilor, și pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor, precum și luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgență să fie aplicată cu titlu de excepție, într-un număr limitat de circumstanțe.

GRECO consideră că această recomandare a fost implementată doar parțial, lipsind încă reguli sau criterii clare privind situațiile în care ședințele pot fi secrete pentru ambele Camere legislative.

„Digitalizarea procesului legislativ a fost un pas important înainte, dar sunt necesare măsuri suplimentare”, se arată în raport.

Conflictul de interese

Acesta mai notează că GRECO a recomandat, de asemenea, „adoptarea de măsuri pentru a clarifica implicațiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese, indiferent dacă un astfel de conflict poate fi pus în lumină și de către declarațiile de avere și de interese, pentru a extinde definiția dincolo de interesele financiare personale și a introduce o cerință de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate legată de mandatul acestuia”.

Potrivit documentului, această recomandare nu a fost implementată, iar deși Strategia Națională Anticorupție 2021–2025 a inclus o serie de acțiuni posibile în acest domeniu – obiectivul 5.2 privind asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice –, până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete, atenționează organismul.

Citește și: Corupție la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat şi au scăpat de închisoare

GRECO salută în același timp „introducerea de noi reguli care vizează creșterea transparenței activității Senatului, inclusiv a ședințelor comisiilor”, menționând că a fost adoptată „Hotărârea nr. 25/2025, ce modifică și actualizează Regulamentul Senatului, reglementând ca lucrările comisiilor să fie consemnate în procese-verbale, stenograme sau înregistrări audio-video, eliminând necesitatea unor decizii separate ale comisiilor Senatului în această privință” și că, de asemenea, „pentru a spori transparența au fost introduse două noi alineate în Regulamentul Senatului pentru a impune ca un rezumat detaliat al ședințelor comisiilor – care să cuprindă ordinea de zi, discuțiile, prezența și rezultatele votului – să fie întocmit și publicat pe pagina de internet a Senatului în termen de 10 zile, cu excepția cazului în care ședința este secretă; în plus, anunțurile și transmisiunile în direct ale dezbaterilor legislative sunt postate online pentru a promova deschiderea”.

În schimb, potrivit documentului, nu au fost raportate evoluții similare privind Camera Deputaților, GRECO concluzionând că recomandarea sa în acest sens rămâne parțial implementată.

În ce privește conflictul de interese, GRECO amintește că a recomandat adoptarea de măsuri pentru a clarifica implicațiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese, indiferent dacă un astfel de conflict poate fi pus în lumină și de către declarațiile de avere și de interese, pentru a extinde definiția dincolo de interesele financiare personale, precum și pentru a introduce o cerință de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate legată de mandatul acestuia.

„În cel de-al doilea Raport de Conformitate, această recomandare nu a fost implementată”, scriu autorii documentului, potrivit cărora „Strategia Națională Anticorupție 2021–2025 a inclus o serie de acțiuni posibile în acest domeniu (obiectivul 5.2 privind asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice), însă până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete”, GRECO concluzionând că recomandarea rămâne neimplementată.

Restricții cu privire la cadouri și favoruri

Similar, organismul conchide că nu a fost implementată recomandarea privind stabilirea unui set robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari și asigurarea faptului că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător.

Citește și: Șeful DNA, despre ce nu funcționează și ce trebuie schimbat la instituția pe care o conduce. „Decontăm inclusiv soluțiile care s-au dat de către instanțele judecătorești în materia prescripției”

În ce privește recomandarea introducerii de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacționeze cu lobby-iști și alți terți care urmăresc să influențeze procesul legislativ, GRECO observă că unele aspecte ale recomandării ar putea fi abordate în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025, care a inclus unele acțiuni posibile în acest domeniu – obiectivul 3.2 privind extinderea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) pentru a include parlamentarii –, dar cu toate acestea nu au fost luate încă măsuri concrete.

Autorii raportului salută totodată „abordarea proactivă a Senatului privind consolidarea integrității în Parlament, în special prin măsurile propuse pentru a oferi formare și consiliere membrilor Parlamentului” – inclusiv un potențial acord cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și crearea unui program de formare specializat/departament specializat în fiecare Cameră a Parlamentului –, dar notează că aceste propuneri trebuie încă să se materializeze și conchid că recomandarea în acest sens a GRECO rămâne neimplementată.

GRECO solicită, în fine, șefului delegației din România să furnizeze un raport privind acțiunile întreprinse în vederea implementării recomandărilor restante până la data de 30 noiembrie a.c.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă
stirileprotv.ro
image
2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi Ilie: „E prea nervos”
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Un tânăr și-a pus pe telefonul lui cardul străbunicului și a comandat mâncare de 14.000 lei pe Glovo
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Documentul pe care trebuie să îl prezinte unii pensionari, pentru a primi în continuare banii de la stat. Precizări de la Casa de Pensii
playtech.ro
image
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Decizie radicală privind medicamentele! Ce a decis UE
mediaflux.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1066342880 jpg
A fugit într-un suflet și-a făcut un gest care-a topit inimile fanilor ei! Imaginile au devenit virale! „Kate e minunată!”
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?