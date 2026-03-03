Carburanții ar putea atinge 10 lei pe litru. Ministrul Energiei: „Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu”

Prețul benzinei și al motorinei ar putea crește semnificativ în perioada următoare, iar scenariul unui tarif de 10 lei pe litru nu mai este exclus. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot influența direct piața din România.

Declarația vine la mai puțin de o zi după ce ministrul respinsese categoric posibilitatea unei astfel de scumpiri. Bogdan Ivan a explicat că datele disponibile în urmă cu două zile indicau că o majorare atât de mare este puțin probabilă. Între timp însă, contextul internațional s-a schimbat.

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, există acest risc. Dacă va mai crește prețul la tona de motorină, există acest risc. Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu, lucru pe care nu-l putem controla. Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, va putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei. Nu-mi doresc să ajungem, facem tot ce ține de noi să absorbim acest șoc”, a afirmat ministrul într-un interviu pentru Digi24.

Potrivit acestuia, creșterea cotației petrolului pe piețele internaționale se reflectă aproape automat în prețurile la pompă.

Statul dă asigurări privind rezervele

Cu o zi înainte, ministrul susținea că nu există „niciun motiv real” pentru ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

„Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a transmis Bogdan Ivan într-o conferință de presă.

Chiar și așa, specialiștii atrag atenția că România are un punct vulnerabil în actualul context regional: motorina. Țara noastră importă aproape 40% din necesarul de motorină, iar o parte importantă provine din Arabia Saudită.

În funcție de evoluția conflictului și de prețul petrolului pe piețele internaționale, șoferii ar putea resimți în perioada următoare creșteri consistente la pompă.