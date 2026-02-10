Grevă de avertisment în administraţia locală: peste 1.500 de comune vor fi afectate

O grevă de avertisment de două ore este programată pentru marţi, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, între orele 10.00 şi 12.00, în contextul nemulţumirilor faţă de proiectul de reformă a administraţiei locale şi centrale. Protestul va avea loc în timp ce primarii participă la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, organizată la Palatul Parlamentului.

Potrivit Sindicatului FORUM din Administraţia Publică, greva de avertisment va afecta activitatea a 1.582 de comune. În paralel, de la ora 10.00, are loc Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, iar de la 10.30, premierul Ilie Bolojan va participa la dezbaterea intitulată „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că România are două opţiuni pe termen lung în privinţa administraţiei publice locale: fie demonstrează că actuala organizare administrativă poate funcţiona cu personal mai redus şi cheltuieli mai mici, fie va fi nevoită să recurgă la o reorganizare administrativ-teritorială.

„Este doar o problemă de timp până când România nu mai poate suporta aceste transferuri şi se va ajunge la o reorganizare administrativă. Acest lucru se va întâmpla atunci când autorităţile vor fi cu spatele la zid”, a afirmat şeful Guvernului, într-o intervenţie la Digi 24.

Ilie Bolojan a mai precizat că, deşi autorităţile locale vor avea, per total, bugete mai mari decât anul trecut, transferurile de la bugetul de stat vor fi reduse. Potrivit premierului, creşterea veniturilor din impozitele pe proprietate ar urma să compenseze sumele care nu vor mai fi alocate de la nivel central.

Săptămâna trecută, premierul a anunţat că pachetul de reformă a administraţiei publice a intrat în circuitul de avizare guvernamental şi urmează să fie adoptat în această săptămână, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.