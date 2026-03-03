search
Marți, 3 Martie 2026
Avionul lui Cristiano Ronaldo și-a luat zborul din Arabia Saudită. Viitorul starului portughez, sub semnul întrebării

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

În plin conflict armat în Orientul Mijlociu, Cristiano Ronaldo (41 de ani) este implicat în Arabia Saudită în două obiective majore: să câștige primul trofeu la arabi cu Al Nassr și să atingă borna celor 1.000 de goluri în carieră. De ambele este foarte aproape. Cu 10 etape înainte de finalul seoznului, echipa lui are două puncte avans față de Al Ahly și trei față de Al Hilal.

Cristiano Ronaldo se teme pentru viața lui FOTO Facebook
Cristiano Ronaldo se teme pentru viața lui FOTO Facebook

Însă insecuritatea din zonă îi dă mari emoții. Avionul privat deținut de Cristiano Ronaldo a plecat din Riad la câteva ore după atacul cu drone asupra ambasadei SUA și nu există confirmarea că CR7 se afla la bord.

Jetul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat din Riad cu destinația Madrid, la scurt timp după bombardamentul ambasadei SUA din capitala saudită de către drone iraniene, și a aterizat pe aeroportul spaniol în jurul orei unu și jumătate noaptea.

Totuși, nu există nicio confirmare că fotbalistul s-ar fi aflat la bord. Potrivit cotidianului spaniol As, de fapt, starul portughez de la Al Nassr nu ar fi părăsit Arabia Saudită.

Datele de pe flightradar confirmă zborul jetului privat, însă rămâne misterul cu privire la cine se afla la bord.

Una dintre cele mai mari întrebări este dacă Liga Pro Saudită va continua conform programului.

În același timp, faza grupelor din turneul continental secundar al Asiei, AFC Champions League Two, a fost suspendată pentru echipele afectate de conflict. 

CR7 este ademenit de Donald Trump să vină să joace în America. În plus, lusitanul a fost nemulțumit de anume aspecte din prima ligă arabă și a fost în grevă. 

