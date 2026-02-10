search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Întrebarea unui primar pentru Grindeanu: „Nu vă plac măsurile, dar nu votărâţi împreună?” Ce i-a răspuns

Publicat:

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, care participă, marţi, la o dezbatere cu primarii de comnune, a fost întrebat de un primar independent de ce critică măsurile adoptate de Guvern, PSD făcând parte din coaliţie şi votând aceste măsuri. ”Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”, a afirmat primarul. Sorin Grindeanu a reiterat ideea că PSD îşi doreşte ca banii colectaţi din taxe şi impozite să rămână la administraţiile locale pentru ca acestea să continue investiţiile.

Liderul PSD Sorin Grindeanu. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea
Liderul PSD Sorin Grindeanu. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a participat marți la o dezbatere cu primarii de comune, organizată de Asociația Comunelor din România, pe tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”.

Întrebat de un primar independent de ce PSD critică măsurile adoptate de Guvern, deși face parte din coaliție și votează aceste măsuri.

„O remarcă din perspectiva unui independent. Eu nu mă întâlnesc cu dumneavoastră la nicio reuniune în judeţe. Tot ce aţi spus dumneavoasteră e, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă v-ar fi întrebat colegii mei primari sau ce sunt acolo în local, păi bine mă, nu-ţi plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”, a întrebat acesta. 

Grindeanu a subliniat că partidul său își dorește ca banii colectați din taxe și impozite să rămână la autoritățile locale, pentru ca acestea să continue investițiile în comunități.

„Mare parte din măsurile de care am vorbit, o să vină. Avem vreun buget aprobat acuma şi nu ştiu eu? Avem pachetul de administraţie aprobat şi nu ştiu eu, domnule preşedinte? Sunt anumite lucruri care ţin de impozitele şi taxele locale şi, aşa cum v-am spus, asta da, asta da. Şi sunt lucruri care pot fi corectate şi da, susţinem, cu asta am început. Au venit propuneri din partea colegilor de la UDMR, cu parte din ele, noi rezonăm, iar celelalte vor trebui să fie văzute în bugetul pe 2026, dacă este să vorbim corect, care se va discuta, în mod sigur, în săptămânile viitoare, dar domnul prim-ministru ştie mai multe să vă spună din acest punct de vedere”, a explicat Grindeanu. El a mai menționat că alte măsuri vor fi discutate în bugetul pe 2026, care urmează să fie dezbătut în săptămânile următoare.

În cadrul intervenției sale, liderul PSD a criticat felul în care în ultima perioadă primarii au fost diabolizați. „De șase luni de zile aud cum primarii sunt acuzați că sunt angajatori de amante, pile și că vor bani pentru a fura. Singurul care a ținut piept la povestea asta am fost eu”, a afirmat Grindeanu.

El a subliniat că nimeni nu se va atinge de fondurile comunelor, dar a precizat că este necesară o reorganizare a organigramei primăriilor acolo unde acestea sunt supraîncărcate. Totodată, Grindeanu a avertizat că înghețarea investițiilor „ar fi fost un act de sabotaj economic și social”.

Discursul său a fost susținut în contextul prezenței premierului Ilie Bolojan la aceeași dezbatere, Grindeanu transmitând mesajul că PSD urmărește protejarea resurselor financiare ale administrațiilor locale, în timp ce reformele Guvernului trebuie adaptate pentru a nu afecta investițiile în comunități.

