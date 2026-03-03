search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

A murit Andreea Anița, tânăra pentru care oamenii au donat peste 2 milioane de dolari

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Andreea Anița, tânăra din Fălticeni, bolnavă de cancer, pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari, a pierdut lupta cu boala. Anunțul a fost făcut marți de polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek), unul dintre cei care au reușit să convingă mii de oameni să doneze pentru tratamentul în SUA al tinerei. 

Peste 2 milioane de dolari s-au strâns pentru tratamentul tinerei FOTO: Facebook/Dani Cek
Peste 2 milioane de dolari s-au strâns pentru tratamentul tinerei FOTO: Facebook/Dani Cek

„Andreea Aniţa a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar și atunci când durerea era mai puternică decât speranța. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forță care a uimit medici, prieteni și oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. A unit sute de mii de inimi într-o singură rugăciune, într-un singur gând. Să trăiască, să mai zâmbească, să mai lupte. E atât de nedrept și greu de înțeles. Dar Andreea nu a pierdut. Oamenii care au luptat cu ea, care au plâns și au sperat pentru ea, știu asta. Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei.

Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș trece prin tot din nou. Prin frică, prin lacrimi, prin așteptări și speranțe. Aș alege iar și iar să cred, să lupt, să nu renunț, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici, să ne unească, să ne amintească ce înseamnă curajul adevărat”, a scris pe Facebook polițistul Daniel Ceclan.

2,3 milioane de dolari au fost strânși pentru tratamentul Andreei

Amintirea tinerei rămâne o lecție despre credință, despre putere și despre ce înseamnă să nu renunți niciodată, chiar și atunci când drumul pare imposibil, spune acesta. Tănăra lupta de peste 10 ani cu o formă agresivă de cancer. După ce toate opțiunile de tratament din România și Europa au fost epuizate, singura șansă reală de supraviețuire rămâsese un tratament revoluționar disponibil în Statele Unite ale Americii. Campania lansată pentru aceasta a strâns 2,3 milioane de dolari, în doar 8 zile, prețul tratamentului în SUA. 

Povestea sa a început cu o durere banală la genunchi, care s-a transformat într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Adolescenta și-a petrecut-o în spitale oncologice, printre medici și asistenți. Pe lângă tratament, a avut nevoie și de o operație la plămâni și de amputarea unui picior pentru a rămâne în viață.

Polițistul Daniel Ceclan este unul din cei care au relatat povestea Andreei pe rețelele de socializare. Într-o postare anterioară acesta a relatat momentul în care tânăra a contactat o bacterie periculoasă care avea să îi curmeze drumul. „Un moment de convulsii a stins iar lumina. A dat cu noi de pământ. Am luat-o de la zero. Am schimbat spitalul. Am aflat că nu cancerul o răpise atunci, ci o bacterie periculoasă. Luptam și cu cancerul, și cu infecția. Un amalgam de stări care nu te lasă nici să mori, nici să trăiești”. 

Andreea Anița rămâne un simbol al luptei împotriva cancerului, subliniază Daniel Ceclan: „Nu s-a speriat de cancer. L-a privit drept în față. A luptat cu demnitate, cu luciditate, cu o credință care ne-a uimit pe toți. A fost un model de rezistență, de speranță și de voință. Trebuie să vorbim despre ea. Să o dăm exemplu. Să spunem povestea ei ori de câte ori cineva are nevoie de putere. Pentru că Andreea nu este doar o amintire dureroasă, ea este un reper. Este dovada că un om poate fi mai puternic decât toată frica. Că demnitatea poate învinge disperarea. Că lumina poate rămâne aprinsă chiar și în cele mai întunecate momente. Dacă vrem cu adevărat să o onorăm, atunci să păstrăm vie această imagine a ei”. 

