Furnizorii de energie: Plafonarea prețului gazelor a fost o greșeală – trebuia eliminată de la început

Piaţa de energie din România se află într-o schemă de plafonare care, din punctul meu de vedere, trebuia eliminată de la început şi poate gândită altfel, a declarat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, directoarea executivă a Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Daniela Daraban.

„Noi, în momentul de faţă, suntem în piaţa de energie, atât electric, cât şi gaze, într-o schemă de plafonare care trebuie îndepărtată, din punctul meu de vedere. Trebuia eliminată de la început şi poate, cumva, gândită altfel, pentru că problema este că această schemă a fost o schemă generalizată. (...). Am zis repede, repede, plafonăm tot, pentru toată lumea. Acest "repede, repede, plafonăm pentru toată lumea" ne-a costat şi ne costă în continuare. Stăm de un an de zile şi verificăm, iar sumele se adună în sold (...) sunt de 9,5 miliarde (lei n.r.) şi se pare foarte mult. Sigur, este ceva greşit acolo şi sigur, toţi furnizorii nu ştiu să completeze nişte date, să facă o factură. Am ştiut până la un moment dat şi dintr-o dată n-am mai ştiut", a subliniat Daraban.

Potrivit reprezentantei ACUE, decizia de plafonare a preţurilor trebuia mult mai bine studiată, pentru a evita „decizii luate peste noapte", iar piaţa de energie trebuie lăsată să se dezvolte şi create instrumentele necesare pentru a creşte lichiditatea.

„În momentul de faţă suntem la patru ani de o schemă prelungită. Eu zic că pe piaţa de energie, deşi la început a fost foarte multă energie electrică, a fost foarte multă emoţie. Cel puţin în zona consumatorului lucrurile se reglează, adică sunt pe un trend corect. În schimb, piaţa, într-adevăr, trebuie lăsată să se dezvolte şi trebuie să evităm orice alte tipuri de intervenţie decât cele potrivite. Trebuie să facem instrumentele necesare pentru a creşte lichiditatea", a spus directoarea executivă ACUE.

Se putea renunța la plafonare pe timpul verii, cu impact limitat

În viziunea specialistei, pe zona de gaze, o ieşire de sub schema de plafonare, pentru consumatorul casnic, putea fi realizată în perioada de vară, iar impactul era limitat.

„Pe zona de gaze, cred că era un moment potrivit să ieşim (de sub schema de plafonare, n.r.) în perioada de vară pentru consumatorul casnic. Impactul era limitat şi îţi permitea o pregătire potrivită pentru programul de înmagazinare pentru sezonul rece următor şi aveai probabil timp să îţi reevaluezi şi schemele de ajutoare pentru încălzire, să vezi dacă le poţi pune în platforma pe care o ai acum disponibilă pentru ajutor, tichetul respectiv de 50 de lei", a menţionat Daraban.

„Avem o Ordonanţă care, aşa, meteoritic a apărut şi a dispărut”

Şefa ACUE a criticat, totodată, şi modul în care a fost scrisă o Notă de fundamentare din partea Ministerului Energiei, referitoare la funcţionarea pieţei de energie.

„O declaraţie la cel mai înalt nivel că pe consumatorul casnic se extinde schema de plafonare, dar nu ştim în ce formă, nici măcar nu ştim dacă în forma existentă astăzi. Pe consumatorul non-casnic este o emoţie pentru că, neştiind şi neavând ceva public, nimeni nu mai face nimic, deşi teoretic noi ar trebui să fim în faza în care să semnăm contracte. Deci, este o situaţie foarte nepotrivită. Cu cât se lungeşte mai mult lipsa asta de claritate pe piaţă, cu atât va costa mai mult. În acelaşi timp, avem o Ordonanţă care, aşa, meteoritic a apărut şi a dispărut, produsă în Ministerul Energiei. Funcţionarii publici au scris acel text şi dacă îl citiţi, o să înţelegeţi că piaţa se va întoarce la un moment anterior, dar, cu siguranţă, nu va fi nicio dezvoltare a pieţei de energie. Ca să nu spun că pleacă de la premise total greşite. Adică cine a scris acea Notă de fundamentare şi cine a scris acele articole, chiar dacă au dispărut în două ore, are o foarte, foarte mică înţelegere a modului în care piaţa de energie funcţionează în sensul unei pieţe libere", e explicat Daniela Daraban.

E.On: România riscă să intre în infringement dacă nu renunță la prețul plafonat

Mesajul privind prelungirea schemei de plafonare a preţurilor la gaze nu este unul potrivit, deoarece acest lucru înseamnă că România va intra cu siguranţă în procedură de infringement, a declarat la rândul său Volker Raffel, CEO al E.ON România.

„Nu ştiu dacă mesajul că schema (de plafonare, n.r.) va fi prelungită este un mesaj foarte potrivit, pentru că asta înseamnă că România intră în infringement, cu siguranţă. În situaţia economică în care suntem, în care creşterea economică e bazată pe fonduri europene nu cred că aceasta este o cale bună. Al doilea lucru este că dacă oamenii plătesc mai puţin pentru gaze, înseamnă că statul ar trebui să crească taxele, iar taxele crescute este un subiect pe care nimeni nu prea îl vrea (...) Dacă vreţi să mergeţi la o piaţă liberă, trebuie să fii pregătit ceva. De aceea, am rugat acum un an şi acum doi ani şi acum trei de ani: faceţi o strategie pentru intrarea într-o piaţă funcţională şi lichidă. Din păcate, am să constat că nici din partea autorităţilor, mai ales în sectorul nostru, de exemplu ANRE, sau din partea statului, din partea ministerului, nu există un plan cu paşi, concret, cum ajungem la o piaţă pregătită. Cred că pe termen mediu şi lung, cu siguranţă e mai mult mai bine pentru România dacă există un preţ la o piaţă funcţională care permite şi investiţii în viitor, pentru că avem întotdeauna problema că dacă mergem pe ieftin, pe termen mediu nu ajungem să facem investiţii. Un exemplu este termoficarea din Bucureşti unde se pierd aproape 40% din energie termică, după cifrele oficiale", a menţionat şeful E.ON Romania.

În opinia acestuia, în situaţia în care schema de plafonare la preţul gazelor naturale va fi prelungită, totuşi trebuie să se muncească în continuare pentru „a pregăti o piaţă funcţională şi liberă".

„Nu ne e teamă de nicio competiţie, pentru că suntem sportivi şi chiar cerem competiţii. Pot să constat, chiar şi în contextul competiţiei fierbinţi a anului trecut, cu cei noi, la energie electrică nu am pierdut clienţi. Am pierdut câţiva clienţi şi am câştigat alţi clienţi şi atunci am putut să rămânem în competiţie. Noi avem 1,2 milioane milioane de clienţi, soluţii de mentenanţă, centrale termice. Am vândut câteva mii de panouri fotovoltaice, câteva mii de pompe de căldură, câteva mii de aparate de aer condiţionat şi aşa mai departe. Sunt convins că acesta este şi un avantaj în competiţie, că piaţa oferă soluţii, care chiar sunt dorite din partea consumatorilor. În ceea ce priveşte piaţa de gaze naturale, sper să aflăm în zilele următoare care este planul, pentru că acum, în urmă cu o săptămână noi toţi am gândit că o să avem o piaţă liberă, dar probabil că nu. Mesajul meu este că, chiar dacă ar fi prelungită un an (schema de plafonare, n.r.), asta nu înseamnă să continuăm să stăm un an în a pregăti o piaţă funcţională şi liberă, ci să muncim la asta", a susţinut Volker Raffel.

Bogdan Ivan: Nu vor crește prețurile la gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, a doua zi după ce Ordonanța privind „administrarea” prețului gazelor a fost publicată în dezbatere publică și retrasă după scurt timp, că, în prezent, cel mai important lucru pentru România este să scadă prețurile energiei electrice și să nu crească cele la gazele naturale.

„În momentul de față vorbim de o plafonare a prețului la producător plus tot lanțul de trasport și furnizare a gazului”, a explicat ministrul.

Legat de proiectul pus în dezbatere miercuri și retras, ministrul a spus că un angajat a avut un exces de zel și a pus „unul dintre zecile de drafturi” în dezbatere internă.

„A fost deschisă o anchetă. Cer oamenilor să ignore proiectul”, a completat el.

Ministrul a evitat să precizeze dacă prețul gazului va fi „plafonat” în sensul plafonării adaosului comercial sau se va stabili un preț reglementat, care să fie aplicat până în primăvara anului 2027.

Cadrul legislativ ar trebui elaborat până la finalul acestei săptămâni

Preţurile la gazele naturale nu vor creşte, în mod cert, până anul viitor, la 31 martie, va fi o plafonare în mai multe marje, până la finalul săptămânii viitoare urmând să fie elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă, a declarat ministrul.

„În urma discuţiilor tehnice pe care le-am purtat încă din septembrie anul trecut cu toată piaţa, cu specialişti din domeniu, după o agreare la nivelul Guvernului României, suntem în faza în care oamenii de acasă trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027. (...) Nu vreau să intru în detalii extrem de tehnice, pe care o să le prezint imediat după ce o să modificăm, săptămâna viitoare, actele normative, pentru că vorbim de o legislaţie foarte complexă. Pot să vă spun doar următorul lucru: în clipa în care plafonezi preţul de la producător plus tot lanţul, până la consumatorul final, este evident că ai nişte marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că preţul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depăşească preţul aflat în plată astăzi. (...) Săptămâna viitoare o să avem mai multe discuţii şi întâlniri tehnice şi până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, va fi elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă. (...) Putem să spunem generic, pentru a înţelege toţi oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel ca şi astăzi", a explicat ministrul Energiei la data de 5 februarie 2025.