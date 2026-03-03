„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii crescute: „E o bombă de carbohidrați lichizi”

Un medic diabetolog atrage atenția asupra unui obicei tot mai frecvent întâlnit în rândul pacienților cu diabet: consumul zilnic de suc de sfeclă și morcov, considerat de mulți o metodă de „detoxifiere” sau chiar un ajutor în controlul glicemiei.

„Nu mai consumați suc de sfeclă! În ultima perioadă îmi vin pacienți cu diabet, și de la țară, și din oraș, cu glicemii mult mai mari decât de obicei. Când îi iau la întrebări, surpriză: «Doamna doctor, țin dietă… beau suc de sfeclă și morcov!»”, susține dr. Alina Onofriescu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice.

Specialistul spune că există o confuzie majoră între aliment sănătos și băutură concentrată în carbohidrați.

„Hai să lămurim, pe românește și fără rușine: sucul de sfeclă + morcov NU e tratament pentru diabet. E, de fapt, o bombă de carbohidrați lichizi!”, explică aceasta.

Potrivit medicului Alina Onofriescu, în momentul în care legumele sunt stoarse, o mare parte din fibrele alimentare-cele care încetinesc absorbția zahărului –sunt eliminate. În pahar rămâne un lichid care se absoarbe rapid în organism, determinând creșteri bruște ale glicemiei.

„Când storci legumele, scoți mare parte din fibre, rămâne un lichid care se absoarbe rapid, iar glicemia poate urca frumos, fix când tu crezi că mănânci sănătos”, afirmă specialistul.

Diferența dintre legume și suc

Medicul subliniază că sfecla și morcovul pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dar forma de consum este esențială.

„Sfecla și morcovul ca aliment, da – în farfurie, în porție normală. În pahar, pe stomacul gol, zilnic, ca dietă – nu. Mai ales când paharul are 300–500 ml și e băut ca apă. Acolo nu mai vorbim de legume, vorbim de zahăr rapid, chiar dacă e «natural»”, spune aceasta.

În unele cazuri, pacienții ajung să înregistreze valori de 200–300 mg/dl fără să înțeleagă cauza.

„Dacă ai diabet și bei sucul ăsta «pentru detox» și apoi te miri că ai 200–300 mg/dl… nu e diabetul mai rău, e paharul”, avertizează medicul.

Pe lângă dezechilibrul glicemic imediat, consumul frecvent și în cantități mari ar putea avea și alte consecințe metabolice.

„Dacă este consumat frecvent și în cantități mari, sucul de sfeclă poate contribui în timp la apariția sau agravarea bolii ficatului gras non-alcoolic, mai ales la persoanele cu risc metabolic”, mai precizează dr. Alina Onofriescu.