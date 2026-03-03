search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Țara din Europa care oferă până la 70.000 de euro celor care vor să locuiască sau să renoveze locuințe în zonele rurale

0
0
Publicat:

Statul spaniol oferă ajutoare de până la 70.000 de euro persoanelor care vor să locuiască sau să renoveze locuințe în zonele rurale, mai ales în zonele cunoscute sub denumirea de „Spania Goală” (España Vaciada). 

Oraș din Spania FOTO: Flickr/Jocelyn Erskine-Kellie
Oraș din Spania FOTO: Flickr/Jocelyn Erskine-Kellie

În Galicia, există un program de reabilitare în mediul rural, destinat localităților cu mai puțin de 5.000 de locuitori, scrie El Espanol.

Statul acordă subvenții pentru reabilitarea, finalizarea, extinderea sau schimbarea destinației unei locuințe. Ajutorul acoperă 75% din buget, cu un plafon de 30.000 euro pe locuință, care trebuie să fie destinată locuirii permanente sau închirierii reglementate.

În La Rioja, există ajutoare pentru achiziția, reabilitarea sau autopromovarea locuințelor în localități de până la 5.000 de locuitori, destinate persoanelor de până la 45 de ani. Subvenția poate ajunge până la 40% din valoarea locuinței, cu maximum 40.000 de euro în localitățile cu mai puțin de 500 de locuitori și maximum 30.000 de euro în localitățile de până la 5.000 de locuitori.

În Aragón, aceste ajutoare se acordă pentru localități de sub 3.000 de locuitori, fiind destinate locuințelor pentru închiriere publică în „España Vaciada”. Subvenția variază între 50.000 și 60.000 de euro pe locuință, bugetul total fiind de 52,5 milioane de euro, cu aproximativ 800 de locuințe publice planificate în mediul rural.

În Castilla y León, ajutoarele vizează reabilitarea energetică și a locuințelor rurale, acoperind până la 80% din cost, cu un plafon de 18.000 de euro pe locuință. Pentru lucrările de eficiență energetică, procentul este de 40%, cu maximum 3.000 de euro pentru locuințe individuale.

În Castilla-La Mancha, subvențiile acoperă până la 80% din costul reabilitării, cu un plafon de 60.000 de euro pe locuință, și până la 80% din costul adaptărilor, cu maximum 10.000 de euro, locuința fiind destinată închirierii accesibile. De asemenea, se acordă până la 40.000 de euro pentru lucrări la locuințele rurale destinate tinerilor agricultori.

În Andaluzia, reabilitarea locuințelor rurale primește un ajutor de 40% din buget, procent care poate crește la 75% pentru familiile cu venituri sub de trei ori IPREM, persoanele cu dizabilități sau cei peste 65 de ani pentru lucrări de accesibilitate.

În Extremadura, programul acoperă între 50% și 70% din buget pentru localități de până la 10.000 de locuitori, cu maximum 9.000 de euro pentru locuințele în bloc și 14.000 de euro pentru locuințele individuale.

În Asturias, Baleares, Cantabria, Catalonia, Canare, Comunitatea Valenciană, Madrid, Murcia, Navarra și Țara Bascilor predomină ajutoarele pentru reabilitarea energetică, accesibilitate și conservare. În Țara Bascilor, cuantumul variază între 25% și 60% din investiție.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
antena3.ro
image
Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia: Calculul exact făcut de un avocat
playtech.ro
image
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Are pensie cât Traian Băsescu, dar i se pare mică: "Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu!"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Explozie la ambasada SUA din Riad după un atac cu drone. Ambasadele din Kuweit și Arabia Saudită. Plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesențial
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
FotoJet (57) jpg
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria