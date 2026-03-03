Țara din Europa care oferă până la 70.000 de euro celor care vor să locuiască sau să renoveze locuințe în zonele rurale

Statul spaniol oferă ajutoare de până la 70.000 de euro persoanelor care vor să locuiască sau să renoveze locuințe în zonele rurale, mai ales în zonele cunoscute sub denumirea de „Spania Goală” (España Vaciada).

În Galicia, există un program de reabilitare în mediul rural, destinat localităților cu mai puțin de 5.000 de locuitori, scrie El Espanol.

Statul acordă subvenții pentru reabilitarea, finalizarea, extinderea sau schimbarea destinației unei locuințe. Ajutorul acoperă 75% din buget, cu un plafon de 30.000 euro pe locuință, care trebuie să fie destinată locuirii permanente sau închirierii reglementate.

În La Rioja, există ajutoare pentru achiziția, reabilitarea sau autopromovarea locuințelor în localități de până la 5.000 de locuitori, destinate persoanelor de până la 45 de ani. Subvenția poate ajunge până la 40% din valoarea locuinței, cu maximum 40.000 de euro în localitățile cu mai puțin de 500 de locuitori și maximum 30.000 de euro în localitățile de până la 5.000 de locuitori.

În Aragón, aceste ajutoare se acordă pentru localități de sub 3.000 de locuitori, fiind destinate locuințelor pentru închiriere publică în „España Vaciada”. Subvenția variază între 50.000 și 60.000 de euro pe locuință, bugetul total fiind de 52,5 milioane de euro, cu aproximativ 800 de locuințe publice planificate în mediul rural.

În Castilla y León, ajutoarele vizează reabilitarea energetică și a locuințelor rurale, acoperind până la 80% din cost, cu un plafon de 18.000 de euro pe locuință. Pentru lucrările de eficiență energetică, procentul este de 40%, cu maximum 3.000 de euro pentru locuințe individuale.

În Castilla-La Mancha, subvențiile acoperă până la 80% din costul reabilitării, cu un plafon de 60.000 de euro pe locuință, și până la 80% din costul adaptărilor, cu maximum 10.000 de euro, locuința fiind destinată închirierii accesibile. De asemenea, se acordă până la 40.000 de euro pentru lucrări la locuințele rurale destinate tinerilor agricultori.

În Andaluzia, reabilitarea locuințelor rurale primește un ajutor de 40% din buget, procent care poate crește la 75% pentru familiile cu venituri sub de trei ori IPREM, persoanele cu dizabilități sau cei peste 65 de ani pentru lucrări de accesibilitate.

În Extremadura, programul acoperă între 50% și 70% din buget pentru localități de până la 10.000 de locuitori, cu maximum 9.000 de euro pentru locuințele în bloc și 14.000 de euro pentru locuințele individuale.

În Asturias, Baleares, Cantabria, Catalonia, Canare, Comunitatea Valenciană, Madrid, Murcia, Navarra și Țara Bascilor predomină ajutoarele pentru reabilitarea energetică, accesibilitate și conservare. În Țara Bascilor, cuantumul variază între 25% și 60% din investiție.