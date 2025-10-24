Ce investiţii are în plan Nuclearelectrica: doar contractul pentru reactorul 1 costă 1,9 miliarde de euro

Nuclearelectrica are în derulare o serie de investiţii majore în sectorul energetic, printre care retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, Proiectul SMR de la Doicești, dar și instalația de detritiere și proiectul izotopilor medicali.

„Per total, lucrăm pentru dezvoltare semnificativă a industriei nucleare din Romania, cu impact regional: capacități, proiecte unice, inovatoare, o nouă generație de profesioniști, securitate energetică și independență energetică. Există interes internațional fară precedent pentru dezvoltarea acestei industrii, companii internaționale cu expertiză și experiență, multe deja partenere ale SNN, instituții financiare și bancare puternice cu același interes, multe deja partenere ale SNN, sprijin la nivel administrativ și comunitar, înțelegere clară a rolului determinant al energiei nucleare la nivel național, european și international, accent puternic pe tehnologii nucleare avansate. Profităm de toate aceste oportunități la Nuclearelectrica cu scopul de a avea o companie reper în industrie cel puțin la nivel regional”, a declarat Cosmin Ghiţă, director general al Nuclearelectrica.

Concret, Planul de investiţii al companiei cuprinde următoarele proiecte:

Retehnologizarea Unității 1

SNN a semnat contractul EPC (inginerie, procurare și construcție), contractul vital, critic pentru finalizarea acestui proiect. Contractul constă în: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziția de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de renovare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de renovare a Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Valoarea estimată a contractului este de 1,9 miliarde EUR.

În septembrie 2025, Nuclearelectrica a început lucrările civile de construcție, iar recent a obținut finanțare de 540 mil Euro de la sindicatul bancar condus de JP Morgan, un argument pentru soliditatea proiectelor derulate de SNN.

Pentru finanțarea Retehnologizarii Unității 1, SNN are în vedere un mix de fonduri acumulate și împrumuturi. Acest proiect este manageriat integral de Nuclearelectrica, realizare efectivă plus finanțare.

Unitatea 1 va fi oprită pentru retehnologizare la sfârșitul anului 2027 pentru 2 ani.

Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă

„Am avansat și în acest proiect, recent am semnat Contractul EPCM (3,2 mld Euro), cu o durată estimată de 108 luni, este structurat în două faze, și anume faza LNTP (24-30 de luni) și, ulterior, sub rezerva perfecționării și convenirii condițiilor comerciale și a luării Deciziei Finale de Investiție în conformitate cu Acordul de sprijin dintre statul român și SNN, faza FNTP (80-84 de luni)”, a explicat Ghiţă, adăugând că, la sfârșitul fazei LNTP, fezabilitatea proiectului vă fi reexaminată pe baza noilor indicatori tehnici și economici și va fi adoptată Decizia Finală de Investiție, permițând astfel avansarea în Faza III - Construcție (FNTP).

Acesta este un proiect strategic pentru securitatea energetică pe termen lung și decarbonizarea profundă a României, un dezvoltator al lanțului de aprovizionare și o nouă generație de specialiști. „Astăzi, odată cu încheierea contractului EPCM, acest proiect este pe drumul cel bun pentru a deveni realitate la începutul anilor 2030.

Avem și un sprijin financiar din 80 de mil Euro pentru EnergoNuclear din partea sindicatului bancar condus de JP Morgan.

Ca mod de finanțare, obiectivul este să atragem equity, iar SNN să fie unul dintre acționari. Am contribuit financiar, un împrumut acordat către EN, de 841 mil lei, convertibil în acțiuni.

Proiectul beneficiază de sprijinul statului român prin Acordul între stat și SNN, statul oferind garanții, mecanisme de finanțare, CfD și contribuția în natura cu reverzele de apă grea”, a adăugat șeful Nuclearelectrica.

SMR Doiceşti

În ce privește proiectul SMR de la Doicești se află în prezent într-un stadiu incipient, cu o serie de activități inițiale de inginerie și proiectare și o analiză tehnică a amplasamentului fostei centrale de la Doicești în curs de desfășurare.

Au început recent studiile FEED 2, cu o durată estimată de 15 luni, la sfârșitul cărora se vor obține date suplimentare privind fezabilitatea și economia tehnologiilor SMR. Se estimează că primul reactor modular al proiectului SMR de la Doicești va fi pus în funcțiune și conectat la sistemul energetic național (SEN) până la sfârșitul acestui deceniu, dar calendarul va fi dezvoltat ulterior după finalizarea studiilor FEED de către compania de proiect, RoPower Nuclear. Centrala nuclearoelectrică de la Doicești va fi de tip SMR, tehnologie NuScale VOYGR cu 6 module și o putere instalată de 462 MWe.

„Comisia Europeană a anunțat recent în mod oficial crearea unei alianțe industriale dedicate reactoarelor modulare mici (SMR), care se vă concentra pe accelerarea implementării acestora și pe asigurarea unui lanț de aprovizionare puternic în UE, inclusiv a unei forțe de muncă calificate. Comisia Europeană recunoaște contribuția pe care SMR-urile o pot aduce la decarbonizarea sectorului energetic, precum și alte beneficii, inclusiv menținerea și crearea de locuri de muncă.

Odată cu finalizarea proiectului SMR de la Doicești, România are posibilitatea de a deveni un lider regional în dezvoltarea acestor tehnologii, cu oportunități majore nu numai pentru securitatea energetică a României, ci și pentru dezvoltarea lanțului de aprovizionare aferent.

În cele din urmă, proiectul vă sprijini, de asemenea, eforturile țării de a se industrializa din nou, devenind, potențial, un centru de producție și asamblare a componentelor și un centru de formare a viitorilor operatori, precum și operatorul preferat pentru alte centrale SMR în curs de dezvoltare în alte părți ale Europei. Ca model de finanțare, avem în vedere unul similar Unităților 3 și 4, cu atragere de equity”, a adăugat oficialul.

Instalația de Detritiere

Nuclearelectrica SA și Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) au anunțat anul trecut începerea lucrărilor la prima instalație de îndepărtare a tritiului din Europa, amplasată la Centrala Nucleară Cernavodă.

„Această inițiativă marchează un pas înainte semnificativ în tehnologia nucleară și în protecția mediului, în conformitate cu obiectivele de sustenabilitate ale Uniunii Europene. Instalația de detritiere vă elimina tritiul din instalație, ceea ce va duce la o protecție sporită a mediului, în deplină concordanță cu obiectivele ESG ale Nuclearelectrica și ale Europei. Folosind o tehnologie românească inovatoare, dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, CTRF va fi a treia din lume și prima din Europa și va oferi României oportunitatea de a deveni un centru european pentru producția și exportul de tritiu – combustibilul candidat pentru viitoarele reactoare de fuziune. România are, de asemenea, oportunitatea de a-și dezvolta lanțul de aprovizionare și de a deveni un centru de dezvoltare și export de tehnologie și know-how românesc, folosind industrie și forță de muncă locală”, a subliniat Ghiță.

Proiectul CTRF, derulat de ICSI Rm. Vâlcea, utilizează cea mai avansată tehnologie CTRF, incluzând cerințele de securitate nucleară actualizate pentru o instalație industrială de îndepărtare a tritiului, așa cum au fost stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN).

SNN a încheiat un acord de finanțare cu BEI, pt 145 mil Euro, pentru realizarea acestui proiect.

Izotopi medicali

Angajată într-un parteneriat cu Framatome, Nuclearelectrica face un pas esențial în dezvoltarea medicinei nucleare. În baza tehnologiei brevetate de Framatome se poate asigura o producție fiabilă, la scară industrială a Lu-177, un izotop medical utilizat pentru terapiile țintite împotriva cancerului. Actualmente, această tehnologie este instalată la Bruce Power, Canada și a fost instalată în timpul unei opriri planificate a reactorului.

Cele două companii au demarat implementarea proiectului, care include proiectarea detaliată, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de iradiere la Unitatea 2 a centralei nucleareo-electrice de la Cernavodă. Lansarea unui serviciu comercial de iradiere la scară largă pentru izotopi medicali este prevăzută pentru anul 2028.

Ciclul integrat de combustibil

„În paralel, cu dezvoltarea proiectelor de investiții, continuam să modernizam Feldioara, ale carei active au fost preluate de SNN în decembrie 2022, Feldioara fiind operationalizata în 2023, având în prezent asigurat și în plin proces de dezvoltare, modernizare ciclul integrat de combustibil. Feldioara a încheiat recent un contract de furnizare de dioxid de uraniu către Argentina, la doar 2 ani de operaționalizare”, a mai spus oficialul.