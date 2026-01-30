search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un gigant german, primul client al gazelor din Neptun Deep, vrea să se extindă în România

0
0
Publicat:

Gigantul energetic german Uniper - primul client extern al gazelor ce urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep - își pregătește o prezență mai amplă pe piața românească. Compania analizează oportunități locale nu doar în sectorul gazelor naturale, ci și în zona energiilor verzi, inclusiv biometan, un segment aflat în plină dezvoltare în România.

Neptun Deep deţine cca. 100 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze recuperabile. FOTO OMV Petrom
Neptun Deep deţine cca. 100 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze recuperabile. FOTO OMV Petrom

„Am discutat cu reprezentanții prestigioasei companii germane Uniper: Peter Arp, vicepreședinte, și Philipp Palada, senior manager, despre inițiativele companiei privind extinderea și consolidarea prezenței pe piața din România. În cadrul întâlnirii de la Ministerul Energiei, am reafirmat în mod clar deschiderea noastră pentru consolidarea parteneriatului cu Germania, în special în sectorul energetic”, a relatat, pe Facebook, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

 Uniper este o importantă companie germană și una dintre cele mai mari din UE din domeniul energiei, iar interesul manifestat pentru România confirmă nu doar atractivitatea țării noastre pentru investitorii străini, ci și soliditatea parteneriatului strâns dintre cele două state.

Interesul gigantului german privind extinderea în România vine în contextul în care producția de gaze din Neptun Deep este programată să înceapă anul viitor, proiectul fiind cel mai mare zăcământ din sectorul românesc al Mării Negre.

„Gazul natural rămâne o resursă esențială în arhitectura energetică, iar reducerea dependenței de gazul rusesc este un obiectiv prioritar la nivelul Uniunii Europene. În acest context, proiectul Neptun Deep capătă o relevanță strategică majoră atât pentru România, cât și pentru întreaga Europă, poziționând țara noastră ca un furnizor-cheie de securitate energetică în regiune, interes care a fost confirmat și de partenerii de discuție germani”, a mai explicat Bu;oi.

Întâlnirea cu rezentanții Uniper a vizat și potențialul biometanului, o resursă strategică care poate juca un rol esențial în tranziția energetică a României. Valorificarea acestuia nu doar că ar contribui la diversificarea surselor de energie, dar ar sprijini și atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon.

„România are toate premisele pentru a deveni un pilon al stabilității energetice în regiune„

Secretarului de stat din Ministerul Energiei spune că țara noastră „are toate premisele pentru a deveni un pilon al stabilității energetice în regiune”.

„Proiecte strategice precum Neptun Deep, dezvoltarea sectorului energiei nucleare și implementarea Coridorului Vertical contribuie decisiv la creșterea securității energetice, nu doar la nivel național, ci și la nivel regional și european”.

România este pe cale să devină cel mai mare producător de gaze din UE

 Amintim că acordul dintre OMV din Austria și Uniper din Germania pentru furnizarea de gaze din proiectul din Marea Neagră al celei din urmă, aflat în zona economică a României, pune accentul pe potențialul semnificativ de aprovizionare cu gaze al țării.

Contractul pe cinci ani pentru 15 terawatt-oră de gaze naturale din proiectul Neptun Deep din largul coastei românești a Mării Negre, vine după ce luna trecută Rusia a întrerupt livrările de gaze prin Ucraina și după o reducere mai amplă a achizițiilor de energie ale Uniunii Europene de la Moscova, potrivit euroctiv.

Volumul total al contractului reprezintă aproximativ 1,5% din importurile de gaze ale Germaniei în 2024 și ar fi primul acord care va sta la baza mult-așteptatului proiect de mare adâncime, la mai mult de un deceniu după ce gazul a fost descoperit pentru prima dată în secțiunea românească a Mării Negre.

Neptun Deep, care este aşteptat să înceapă să producă în 2027, deţine aproximativ 100 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze recuperabile, ceea ce îl face unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE.

Odată operațional, proiectul ar urma să transforme România în cel mai mare producător de gaze din UE, poziționând-o totodată ca exportator net.

Evaluările actuale indică faptul că, în total, platoul continental românesc al Mării Negre ar putea ascunde până la 200 de miliarde de metri cubi de gaze offshore, resurse care ar putea juca un rol esențial în diversificarea aprovizionării energetice regionale.

Potrivit lui George Scutaru, director al Centrului Noua Strategie, producția anuală estimată pentru Neptun Deep se situează între 7 și 8 miliarde de metri cubi, ceea ce ar putea genera venituri de peste 25 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ trei ani și jumătate din bugetul actual al României pentru apărare.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt, analizele antidrog
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
observatornews.ro
image
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Certificatul de moștenitor în 2026: cum îl obții, ce acte sunt necesare și ce pași urmează pentru recunoașterea drepturilor
playtech.ro
image
Ce impozit plătește Simona Halep pentru vila evaluată la 600.000 de euro. Suma este mai mare după ultimele majorări de taxe
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de minute!
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea