Un gigant german, primul client al gazelor din Neptun Deep, vrea să se extindă în România

Gigantul energetic german Uniper - primul client extern al gazelor ce urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep - își pregătește o prezență mai amplă pe piața românească. Compania analizează oportunități locale nu doar în sectorul gazelor naturale, ci și în zona energiilor verzi, inclusiv biometan, un segment aflat în plină dezvoltare în România.

„Am discutat cu reprezentanții prestigioasei companii germane Uniper: Peter Arp, vicepreședinte, și Philipp Palada, senior manager, despre inițiativele companiei privind extinderea și consolidarea prezenței pe piața din România. În cadrul întâlnirii de la Ministerul Energiei, am reafirmat în mod clar deschiderea noastră pentru consolidarea parteneriatului cu Germania, în special în sectorul energetic”, a relatat, pe Facebook, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Uniper este o importantă companie germană și una dintre cele mai mari din UE din domeniul energiei, iar interesul manifestat pentru România confirmă nu doar atractivitatea țării noastre pentru investitorii străini, ci și soliditatea parteneriatului strâns dintre cele două state.

Interesul gigantului german privind extinderea în România vine în contextul în care producția de gaze din Neptun Deep este programată să înceapă anul viitor, proiectul fiind cel mai mare zăcământ din sectorul românesc al Mării Negre.

„Gazul natural rămâne o resursă esențială în arhitectura energetică, iar reducerea dependenței de gazul rusesc este un obiectiv prioritar la nivelul Uniunii Europene. În acest context, proiectul Neptun Deep capătă o relevanță strategică majoră atât pentru România, cât și pentru întreaga Europă, poziționând țara noastră ca un furnizor-cheie de securitate energetică în regiune, interes care a fost confirmat și de partenerii de discuție germani”, a mai explicat Bu;oi.

Întâlnirea cu rezentanții Uniper a vizat și potențialul biometanului, o resursă strategică care poate juca un rol esențial în tranziția energetică a României. Valorificarea acestuia nu doar că ar contribui la diversificarea surselor de energie, dar ar sprijini și atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon.

„România are toate premisele pentru a deveni un pilon al stabilității energetice în regiune„

Secretarului de stat din Ministerul Energiei spune că țara noastră „are toate premisele pentru a deveni un pilon al stabilității energetice în regiune”.

„Proiecte strategice precum Neptun Deep, dezvoltarea sectorului energiei nucleare și implementarea Coridorului Vertical contribuie decisiv la creșterea securității energetice, nu doar la nivel național, ci și la nivel regional și european”.

România este pe cale să devină cel mai mare producător de gaze din UE

Amintim că acordul dintre OMV din Austria și Uniper din Germania pentru furnizarea de gaze din proiectul din Marea Neagră al celei din urmă, aflat în zona economică a României, pune accentul pe potențialul semnificativ de aprovizionare cu gaze al țării.

Contractul pe cinci ani pentru 15 terawatt-oră de gaze naturale din proiectul Neptun Deep din largul coastei românești a Mării Negre, vine după ce luna trecută Rusia a întrerupt livrările de gaze prin Ucraina și după o reducere mai amplă a achizițiilor de energie ale Uniunii Europene de la Moscova, potrivit euroctiv.

Volumul total al contractului reprezintă aproximativ 1,5% din importurile de gaze ale Germaniei în 2024 și ar fi primul acord care va sta la baza mult-așteptatului proiect de mare adâncime, la mai mult de un deceniu după ce gazul a fost descoperit pentru prima dată în secțiunea românească a Mării Negre.

Neptun Deep, care este aşteptat să înceapă să producă în 2027, deţine aproximativ 100 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze recuperabile, ceea ce îl face unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE.

Odată operațional, proiectul ar urma să transforme România în cel mai mare producător de gaze din UE, poziționând-o totodată ca exportator net.

Evaluările actuale indică faptul că, în total, platoul continental românesc al Mării Negre ar putea ascunde până la 200 de miliarde de metri cubi de gaze offshore, resurse care ar putea juca un rol esențial în diversificarea aprovizionării energetice regionale.

Potrivit lui George Scutaru, director al Centrului Noua Strategie, producția anuală estimată pentru Neptun Deep se situează între 7 și 8 miliarde de metri cubi, ceea ce ar putea genera venituri de peste 25 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ trei ani și jumătate din bugetul actual al României pentru apărare.