Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Ilie Bolojan, după atacurile lansate de Hubert Thuma: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”

Publicat:

Întrebat dacă s-a gândit să demisioneze din funcție, premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie, că a avut în vedere să facă „un pas în lateral”, adăugând că activitatea de prim-ministru este „foarte solicitantă și foarte dificilă”.

Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/George Călin
Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/George Călin

Când constați anumite nedreptăți, când constați lucruri care ți se aruncă în spate, fără să n-aibă nicio legătură cu realitatea, pur și simplu la un moment dat te gândești că ai putea să faci un pas în lateral.

În momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o ușurare, pentru că este o activitate foarte solicitantă și foarte dificilă. Dar am considerat că dacă în această conjunctură am avut onoarea ca să-mi asum această răspundere, trebuie să fac ce trebuie pentru țara noastră.

Pentru că alții, în alte situații, poate mult mai dificile, au făcut lucruri mult mai importante pentru țara noastră, pentru comunitățile lor și asta a fost ceea ce am făcut eu în anii în care am fost și la Primăria Oradea, și la Consiliul Județean, și la Prefectură. Acolo am încercat să duc întotdeauna lucrurile la capăt, să fac ca lucrurile să se schimbe și să fac nu ceea ce dă bine, ci ceea ce a trebuit. Asta este situația și acum”, a declarat Bolojan la Digi24.

Bolojan spune că nu ia în calcul să demisioneze și că își face datoria cât timp are sprijin politic și administrativ.

„Nu sunt pe gânduri, fac ceea ce trebuie, atât cât este posibil, cât există un sprijin pentru treaba asta. Pentru că aici nu faci lucrurile de unul singur, ai echipele de miniștri, ai susținerea în Parlament. Gândiți-vă că în Guvern, dacă se duce la o moțiune de cenzură, dacă nu are sprijin, el cade. În fiecare lună sunt anumite teste pe care trebuie să le trecem.” 

„PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”

Tot în cadrul emisiunii, premierul a spus că a vrut să facă schimbări în PNL, însă unii colegi nu au acceptat să facă un „pas în lateral”, așa cum prevede statutul partidului.

„Am dorit să facem schimbări, o parte din colegii în cauză nu au vrut să facă un pas în lateral, deși scrie în statutul PNL. Eu încerc să-mi concetrez toată energia pe problemele guvernamentale, dar am responsabilitatea să fac prin măsuri interne ca PNL să rămână un partid responsabil”, a spus Ilie Bolojan, care a adăugat că discuțiile nu au fost generate de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului.

Referitor la declarațiile lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, potrivit cărora liderul partidului ar „USR-iza PNL”, Bolojan a declarat că, „dacă PNL vrea să fie un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesioniști”.

„PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”, a adăugat Bolojan. „Să ne amintim că nu a fost înghesuială să își asume cineva funcția de premier pentru că se știa ce măsuri trebuie luate.

Acum am trecut de perioada foarte dificilă, am redus deficitul, ne-au scăzut dobânzile, dar aceste lucruri s-au făcut cu costuri sociale. E foarte ușor acum să speculezi anumite nemulțumiri. De ce nu și-au asumat alții responsabilitatea? Dar ăsta e mersul vieții politice, eu am știut la ce mă înham. Am conștiința că am făcut ce trebuie pentru România”, a nai spus premierul.

