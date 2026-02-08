Hubert Thuma, atac furibund la adresa lui Bolojan: „PNL se USR-izează. Săptămâna viitoare vom afla că România este în recesiune tehnică”

Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov și principalul adversar al premierului Ilie Bolojan în interiorul partidului, a declarat că Partidul Național Liberal riscă să se „USR-izeze”.

Thuma l-a acuzat pe Bolojan că favorizează membri ai USR și REPER în detrimentul liberalilor, inclusiv în ceea ce privește funcțiile ministeriale și personalul din cabinetul premierului.

„Ce se întâmplă acum în PNL e faptul că și eu, și alți colegi care nu avem aceeași opinie cu premierul României suntem atacați, etichetați ca PSD-iști mascați. Dar îi amintesc că și el a fost în opoziție cu președinții partidului. Bolojan nu a avut o relație bună nici cu Ludovic Orban, nici cu Florin Cîțu, nici cu Nicolae Ciucă”, a declarat Thuma, la Antena3.

Liderul liberal din Ilfov a povestit că i-a propus lui Bolojan să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 în locul lui Nicolae Ciucă, însă premierul a refuzat și le-a sugerat colegilor să sprijine candidați din alte partide, precum Mircea Geoană sau Elena Lasconi. „Nu m-aș fi gândit niciodată la un candidat din alt partid”, a spus Thuma.

Referitor la presupusul „puci” din PNL, Thuma a subliniat că „nu am fost liderul puciștilor din PNL, pentru că nu a fost un puci”.

„Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului, iar acest lucru este evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale: în afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. La cabinetul premierului sunt mai mulți membri ai USR și REPER decât ai PNL”, susține Thuma.

În ceea ce privește politica guvernamentală și situația economică, Thuma a criticat măsurile guvernului și a atras atenția asupra riscului unei recesiuni tehnice.

„Știm toți că sunt oameni din administrație care nu își fac treaba; ei trebuie să plece. Nu cred în șabloane. România va avea patru trimestre cu scădere. Săptămâna viitoare vom afla oficial de la INS că România este în recesiune tehnică. (...)Acest deficit nu a fost făcut peste noapte și nici nu poate fi reparat peste noapte. Sunt ani de dezechilibre. Creșterea s-a bazat pe consum. Noi am aflat măsurile din presă. Era ca în 2009-2010, când ieșea Băsescu și toată lumea aștepta ce măsuri va lua guvernul”, a explicat Thuma.

Întrebat dacă Crin Antonescu a fost trădat de Ilie Bolojan, Thuma a răspuns că Ilie Bolojan nu s-a implicat deloc în campania acestuia.

„Toată lumea vorbea că Ilie Bolojan va fi premier dacă iese Nicușor Dan președinte. Ce puteam face? E trist, e amar. Nu s-a implicat deloc Bolojan”, a spus acesta.