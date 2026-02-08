search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hubert Thuma, atac furibund la adresa lui Bolojan: „PNL se USR-izează. Săptămâna viitoare vom afla că România este în recesiune tehnică”

0
0
Publicat:

Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov și principalul adversar al premierului Ilie Bolojan în interiorul partidului, a declarat că Partidul Național Liberal riscă să se „USR-izeze”. 

Hubert Thuma FOTO: arhivă, adevărul
Hubert Thuma FOTO: arhivă, adevărul

Thuma l-a acuzat pe Bolojan că favorizează membri ai USR și REPER în detrimentul liberalilor, inclusiv în ceea ce privește funcțiile ministeriale și personalul din cabinetul premierului.

„Ce se întâmplă acum în PNL e faptul că și eu, și alți colegi care nu avem aceeași opinie cu premierul României suntem atacați, etichetați ca PSD-iști mascați. Dar îi amintesc că și el a fost în opoziție cu președinții partidului. Bolojan nu a avut o relație bună nici cu Ludovic Orban, nici cu Florin Cîțu, nici cu Nicolae Ciucă”, a declarat Thuma, la Antena3.

Liderul liberal din Ilfov a povestit că i-a propus lui Bolojan să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 în locul lui Nicolae Ciucă, însă premierul a refuzat și le-a sugerat colegilor să sprijine candidați din alte partide, precum Mircea Geoană sau Elena Lasconi. „Nu m-aș fi gândit niciodată la un candidat din alt partid”, a spus Thuma.

Referitor la presupusul „puci” din PNL, Thuma a subliniat că „nu am fost liderul puciștilor din PNL, pentru că nu a fost un puci”.

„Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului, iar acest lucru este evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale: în afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. La cabinetul premierului sunt mai mulți membri ai USR și REPER decât ai PNL”, susține Thuma. 

În ceea ce privește politica guvernamentală și situația economică, Thuma a criticat măsurile guvernului și a atras atenția asupra riscului unei recesiuni tehnice.

„Știm toți că sunt oameni din administrație care nu își fac treaba; ei trebuie să plece. Nu cred în șabloane. România va avea patru trimestre cu scădere. Săptămâna viitoare vom afla oficial de la INS că România este în recesiune tehnică. (...)Acest deficit nu a fost făcut peste noapte și nici nu poate fi reparat peste noapte. Sunt ani de dezechilibre. Creșterea s-a bazat pe consum. Noi am aflat măsurile din presă. Era ca în 2009-2010, când ieșea Băsescu și toată lumea aștepta ce măsuri va lua guvernul”, a explicat Thuma.

Întrebat dacă Crin Antonescu a fost trădat de Ilie Bolojan, Thuma a răspuns că Ilie Bolojan nu s-a implicat deloc în campania acestuia.

„Toată lumea vorbea că Ilie Bolojan va fi premier dacă iese Nicușor Dan președinte. Ce puteam face? E trist, e amar. Nu s-a implicat deloc Bolojan”, a spus acesta. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia. Totul a costat o avere
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Ce abateri sunt sancționate automat de noile radare fixe din România. Detalii tehnice despre sistemul e-Sigur, amenzile îți vin automat acasă
playtech.ro
image
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Anunț pentru 9,5 milioane de români privind pensiile private! ASF a dat vestea duminică
mediaflux.ro
image
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?