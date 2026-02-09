search
Primul primar care ameninţă cu demisia după tăierile lui Bolojan. Comuna a rămas fără iluminat public şi riscă să rămână fără apă

Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul din Vinderei amenință cu demisia după ce conturile primăriei au fost blocate de ANAF, furnizorul de energie a întrerupt alimentarea instalațiilor de apă și canalizare şi a fost nevoit să renunţe la iluminatul stradal.

mesaj Ionuţ Ghiur foto FB Ionuş Ghiur jpg

Efectele reformei administrației locale la nivel local

Măsurile privind reforma administrației locale, asumate recent de premierul Ilie Bolojan în Parlament, încep să aibă efecte vizibile în primării.

În cazul comunei Vinderei, acestea nu sunt deloc pozitive, unde primarul Ionuț Ghiur a fost încolțit de datorii şi ameninţă că pleacă de la la primăriei: conturile instituţiei au fost blocate de ANAF, iar furnizorul de energie electrică a sistat alimentarea cu curent electric a instalațiilor de apă și canalizare, ceea ce înseamnă că o parte dintre locuitorii comunei pot rămâne fără aceste servicii de bază. În același timp, el spune că statul îi datorează 549.000 de lei pentru lucrări finanțate din fonduri europene, sumă neplătită de la sfârșitul anului trecut.

„Acest guvern și această coaliție ne-au adus în situația asta intenționat, totul este dirijat de la București, cu anatema asupra primarilor. Astăzi primarii sunt cei mai disprețuiți din toate profesiile astea.(…) Deci, dragii mei, situația este critică, așa că nu știu ce vom face în următoarea perioadă, dar așa nu se poate, nu caut vinovați, nu caut scuze, dar trebuie să vă hotărâți și dumneavoastră ce vreți să faceți cu această comună. Comuna este a dumneavoastră, nu este a mea. Eu voi pleca, problemele vor rămâne”, a declarat el într-un material video postat pe Facebook, în care le explică pe larg localnicilor cum s-a ajuns în situaţia actuală.

Contul primăriei a fost blocat de ANAF

După ce contul primăriei a fost blocat de ANAF pentru neplata unei rate de aproape 100.000 de lei aferente unui împrumut PNRR, scadent pe 31 ianuarie, primarul se vede în imposibilitatea de a mai face plăţi şi spune că nu are bani nici pentru salariile angajaţilor instituţiei.

În acest context, el afirmă că Guvernul îi datorează 549.000 de lei, sumă reprezentând facturi plătite de primărie către constructorul unei lucrări finanțate din fonduri europene.

„Din păcate, suntem în 5 februarie și Ministerul de Finanțe nu a mai avut răbdare. Noi am reușit să strângem acești 100.000 lei din taxele și impozitele dumneavoastră. Mâine o să facem plata și probabil luni-marți cel târziu ministerul va debloca conturile UAT Vinderei.

Citește și: Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru greva generală în Sănătate și Asistență socială. Mandatul primit de la Consiliul Național

Problema este că Ministerul de Finanțe al României și Guvernul României la această dată datorează comunii Vinderei prin Ministerul Fondurilor Europene suma de 549.000 de lei, bani pe care primăria i-a plătit din taxele și impozitele dumneavoastră către constructor și nu i-a primit nici până azi.

Domnul Nazare poate să blocheze conturile unei primării pentru un împrumut de 100.000 de lei, dar faptul că statul datorează jumătate de milion primăriei nu contează. Așa am ajuns în România de astăzi, România lui Bolojan”, afirmă el.

O parte din localnici riscă să rămână fără apă

Pe lângă blocajul conturilor, furnizorul de energie a sistat alimentarea instalațiilor de apă și canalizare din comună, din cauza neachitării unei facturi de 17.000 de lei. Aceasta a dus la suspendarea funcționării pompelor și a instalațiilor de distribuție a apei și colectare a apei uzate,

„Din păcate, doamna de la Creanțe, de la PPC, nu a fost de acord să ne păsuiască plata unei facturi de 17.000 lei. Pentru acest lucru, începând de mâine, gospodărirea de apă Vinderei, Brădești, Docani, Docăneasa va fi decuplată de la furnizarea energiei electrice”, a explicat primarul în materialul video.

Totodată, el a atras atenția și asupra datornicilor la apă din rândul localnicilor, nominalizând un consilier local din opoziţie, somându-i să-și plătească facturile.

„Astăzi datoriile la apă înregistrate de neplatnici, de abonați sau «clienți», cum le spun eu, sunt în valoare de 64.500 lei. Oameni buni, veniți și plătiți pentru că pentru dumneavoastră suferă și cei care plătesc.

Domnul Antohi (n.r. consilier local din opoziție), 2.600 și ceva și mulți care mai au datorii mari, veniți și le plătiți pentru a putea plăti facturile la energie și a relua furnizarea serviciului de apă”, le-a solicitat Ionuț Ghiur datornicilor.

Fără iluminat stradal

Pus în situaţia de a alege între continuarea fiurnizării serviciilor de apă şi canalizare şi cel de iluminat public, după consultări cu consilierii locali, primarul a anunţat că de luni, 9 februarie, că localnicii rămân în beznă.

„Vreau să vă anunț deschis și sincer o decizie dificilă pe care am fost nevoiți să o luăm împreună cu colegii din Primărie. Începând de mâine, luni, 9 februarie, vom opri temporar iluminatul public în toate cele opt sate ale comunei.

A trebuit să alegem între a păstra iluminatul public sau a asigura fondurile necesare pentru funcționarea serviciilor de apă și canalizare. Am ales să garantăm serviciile esențiale pentru comunitate.

Știu că este o decizie nepopulară, dar responsabilitatea noastră este să asigurăm funcționarea serviciilor de bază, chiar și în condiții financiare dificile. Îmi asum această hotărâre cu speranța că situația se va stabiliza cât mai curând.

Sistemul de supraveghere video al comunei rămâne în funcțiune, astfel încât siguranța localităților să fie asigurată. Camerele au ajutat deja la identificarea unor persoane implicate în furturi și distrugeri, iar cazurile se află în lucru la Poliție”, a transmis, luni, pe Facebook, Ionuț Ghiur.

Vaslui

